– Szemmel látható, hogy elindult a mozgás a sok éve csak „szellemplázaként” emlegetett ETO Parkban, aki pedig bemegy, láthatja, hogy teljesen megújult.

– Az egy évig tartó műszaki felújítás véget ért, a jegy nélküli parkolórendszer is működik. A „szellempláza” időszaknak vége, folyamatosan megtelik élettel az épület.

– 2022 februárjában került a WHB Csoport kezébe az épület, előtte nyolc évig, a korábbi tulajdonos Quaestor csődje óta csak vegetált. Milyen állapotban vették át?

– Borzalmasban. Nyolc évig, amíg a felszámolás tartott, gyakorlatilag nem volt gazdája az épületnek. Ami a felújítást illeti, többmilliárdos nagyságrendről beszélünk. Teljes építészeti, gépészeti és villamosrendszer-felújítást hajtottunk végre, burkolat- és álmennyezetcserére volt szükség, kicseréltük a világítótesteket, felújítottuk az összes vizesblokkot és a teljes fűtési-hűtési rendszert, a parkolót átalakítottuk. Elektromosautó-töltő, jegymentes parkolási rendszer, fedett motor- és kerékpártároló várja a látogatókat. Megvalósítottunk egy kis „ETO KUCKÓ”-t a gyerekeknek, de folyamatos az új bérlők érkezésével az élményközpont dekorációjának, kényelmi szolgáltatásainak a kialakítása is. A műszaki átalakítás a komplex revitalizációs folyamatnak csak az egyik része, a másik a komplexum újrapozicionálása és a bérlői mix kialakítása. A revitalizációs folyamat végét pedig 2024. szeptember 20-án egy „Grand Opening” nappal szeretnénk lezárni, lényegében az új korszakot megnyitni, ahol akciókkal, nyereményekkel, játékokkal, nagyszabású koncerttel várjuk majd a győrieket, illetve az agglomerációból érkezőket, a látogatóinkat.

Mindezeken felül a teljes megújulás folytatásaként a WHB Csoport, így az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont a környezettudatosság elhivatottságával a megújuló energiaforrások tekintetében is előre szeretne lépni. Vizsgáljuk a nagy alapterületű parkolóban és a tetőn egy napelempark telepítésének, illetve geotermikus energia felhasználásának a lehetőségét. Eredményként elmondhatjuk, hogy 14 db elektromosautó-töltő beüzemelésre került, de a teljes felújítást követően elindítottuk a 2 db 1 MW teljesítményű gázmotort is. Ezek nemcsak az élményközpontot érintik, hanem a négycsillagos ETO Park Hotelt, de még az ETO-stadiont is. Fontos még megjegyezni, hogy a WHB elkötelezettsége a „zöld” energia, a fenntarthatóság mellett kinyilvánul olyan események támogatásával is, mint például a GYŐRI KLÍMA EXPO, azon belül is a „GYŐRI ZÖLD FUTÁS”.

Nehezít a plázastop

– Ha már itt tartunk, mindenki arra kíváncsi a leginkább, milyen üzletek lesznek a megújult ETO Parkban…

– A közelmúltban megnyílt a DM 600 négyzetméteren, a Pepco 500 négyzetméteren, valamint az Ecofamily 1.132 négyzetméteren. Ez azért is nagy eredmény, mert a 2017-ben bevezetett plázastop értelmében minden 400 négyzetmétert meghaladó nagyságú kereskedelmi egység nyitására egyedi kérelmet kell benyújtani. Erre az engedélyre akkor is szükség van, ha – mint az ETO Park esetében – egy már meglévő bevásárlóközpont területén nyílna a tervezett üzlet, feltételezve, hogy az alaprajz és a belső kialakítás akár csak minimálisan is változik, ami elkerülhetetlen. A szakhatósági engedélyhez a szokásos környezetihatás-tanulmánynál is komolyabb dokumentációt kell csatolni, amely rengeteg területre, többek között a környékbeli közlekedésre, a munkavállalókra, a hulladékkezelésre, a zaj- és levegőszennyezésre is kitér.

– Vannak már olyan reménybeli bérlők, amelyek esetében az elbírálás már folyamatban van?

– Igen, folyamatos a beadott kérelmek elbírálása az új bérlők esetében. A hatósági eljárás folyamata zökkenőmentesen zajlik. Miután az engedélyek kiállításra kerülnek, azután jöhet létre a bérleti szerződés.

– Ha már az Aldinál tartunk: az üzlet, amely a közel 2.000 négyzetméteres alapterületével a legnagyobb vidéki Aldi, szinte „elviheti a hátán” az egész ETO Parkot, nem?

– A nagy élelmiszerüzleteket nem is véletlenül nevezik „mágnesbérlőknek” a szakmában: nem csak forgalmat generálnak, gyakorlatilag bárhol, ahol megjelennek, „behúzzák” a többi bérlőt. Megy is a harc értük.

Folyamatosan versenytárgyalásokat folytatunk a nagy üzletláncokkal, ezek pozitív végeredményeként tudunk nagy alapterületű bérleti szerződéseket kötni.

– Lehet tudni, hogy mennyit hozott ebből az Aldi?

– Nem, mert a forgalmi adatai számunkra nem nyilvánosak, de annyit tudok, hogy hozza az elvárt számokat.

Év végéig megtelik az élményközpont

– Mi az, ami még hiányzik az alakuló bérlői mixből?

– Divatüzleteket kell megnyerni bérlőként, ezen a téren több olyan nagy céggel is tárgyalunk, mint a Sinsay vagy a HalfPrice, utóbbiból az egész országban csak kettő van. Szeretnénk még baba-, papír-, sportboltot, és persze nagyobb műszaki szaküzletet is. Az utóbbi vonalon nincs nagy választék, de ezen a téren is folynak a tárgyalások, végső célunk a kereskedelmi paletta minél szélesebb körű kibővítése.

Ezen felül fontos, hogy azokkal a bérlőkkel is megállapodjunk, akik régóta vannak jelen az ETO Park életében. Ezek közül néhányan már kiköltöztek, vannak olyanok, akik az épületen belül költöztek, és vannak, akik a régi bérleményi helyen maradtak. Mindegyikkel tárgyaltunk, mint például a Cutler Fitness Centerrel, akik azóta felújítást is eszközöltek a bérleményben, és bővülnek is 600 m2 alapterülettel. Egy bérlő kivételével meg is állapodtunk mindenkivel, de sajnos a Cyberjump még a felszámolás alatti, az akkori állapotoknak megfelelő bérleti szerződés szerinti bérlő, aki nem hajlandó elfogadni az új feltételeket. Mi szerettük volna, mint családi szórakoztató tevékenységet nyújtó bérlőt a park bérlői között tudni, de nem rontva az ETO Park minden szempontból pozitív irányban megváltozott és folyamatosan javuló megítélését. Sajnos velük nem tudtunk megállapodni, így nem kívánjuk fenntartani a jelenlétüket. Azonban a családi, szórakoztató élményelemeket fenntartva, az Elit Sport be fogja tölteni ezt a szerepet és egy játszóházi bérleményben is gondolkodunk.

– Árkád, Dunacenter, Family Center, Győr Pláza – amelyik cég nincs jelen valamelyikben, az valószínűleg nem is akar Győrben megjelenni. Elmondhatjuk, hogy „telített” a város?

– Ha megnézzük a megyei jogú városokat, amelyek között Győr lakosságszámában nem számít nagynak, láthatjuk, hogy a nagy üzletláncok többnyire egy-egy üzlettel vannak jelen, azaz igen, mondhatjuk. Ez behatárolja a lehetőségeinket.

Azt azért leszögezem, hogy mi nem egy klasszikus bevásárlóközpont szeretnénk lenni; nem is bevásárlóközpontként definiáljuk magunkat, hanem szolgáltató- és élményközpont vagyunk, leszünk. Ezt támasztja alá a testedzési, egészségügyi, szépségápolási, éttermi, családi szórakoztatóegységek, bankfiók, postai szolgáltatás, kormányablakos és közszolgálati ügyfélszolgálati irodák jelenléte is.

– A nagy bérlőkre tehát „vadászni” kell, de azért vannak jelentkezők, mióta híre ment a tulajdonosváltásnak?

– Igen, egyre több, inkább helyi cégek, üzletek keresnek bennünket. Ismerjük a piacot, tudjuk, hogy a bérleti díjakat és az üzemeltetési költségeket tekintve piacképesek vagyunk.

– Reményeik szerint mikorra telik meg az ETO Park bérlőkkel?

– Idén év végéig a célunk a teljes telítettség elérése, tavasszal jelentős számú új üzlet nyílik, és a terveink szerint év végére már 100%-os bérlői kihasználtsággal leszünk. Összesen 50 körüli üzletet és szolgáltatóegységet tervezünk. Sok szempontból szerencsétlen időszakban vagyunk, a háború, majd a rezsiválság miatt ugyanis a nagy cégek óvatosabbak lettek, kétszer is meggondolják, merre és milyen ütemben bővülnek. Az épület „történelme” is hátrány, sokan még kicsit bizonytalanok a múlt miatt – de a bővülési kihasználtsági mutatóink szépen nőnek, és én azt mondom, innen szép nyerni!

Három szinten, szinte minden

– Ha jól tudom, minden szintre nagyon pontosan megvannak az elképzelések, ami a funkciókat illeti.

– Ez így van. Az alsó szint lesz a kereskedelemé, az Aldi, a Lipóti Pékség, a Kulcs Patika, az MBH Bank bankfiókja, a Spirit Bodega italkereskedés mellett itt kapott helyet a DM drogéria és az Ecofamily is, illetve ruházati kereskedelmi egységek, mint a Pepco vagy a Háda. Megnyílt a fagyi- és gyümölcssziget, de elérhető a Foxpost és a GLS csomagautomata, illetve a Packeta csomagátvevő hely is. Az első emelet a szolgáltatásoké, a már bejáratott kormányablak, a posta és a Pannon-Víz ügyfélszolgálati irodája mellett szeptemberben megnyílt a Győr-Szol ügyfélszolgálati irodája, és tavasszal megnyílik a MOHU/GYHG ügyfélszolgálati irodája, de szeretnénk megnyerni telekommunikációs cégeket is. Szintén az első szinten nyílik hamarosan az ETO Pub, amely sportbár és indiai étteremként várja a vendégeket. Ennek az lesz a különlegessége, hogy az élményközpont ezen az emeleten egy promenádon keresztül össze van kötve az ETO-stadion lelátójával, így a szurkolók futballmérkőzés előtt vagy után közvetlenül át tudnak sétálni a komplexumba.

A sokszínűség és a változatosság elemeként pedig egy képgaléria is nyílni fog 800 m2 alapterülettel, mely időszakos tárlatokkal, interaktív elemekkel fogja a látogatókat fogadni. Végső tárgyalási szakaszba értünk egy gyorsétteremlánccal is, akik a parkolóban nyitnának egy éttermet drive-thru szolgáltatással, de többet erről még nem mondhatok, köt az üzleti titoktartás.

A második emeleten a sport, az egészség és a szépségápolás kapja a főszerepet. Itt a Cutler edzőterem működik – akik egy bővítésnek köszönhetően januártól már 3.150 négyzetméteren várják az edzeni vágyókat –, amit jól kiegészít a táplálékkiegészítőket forgalmazó üzlet, egy szolárium és kozmetika, valamint a real és e-sportot ötvöző, hamarosan nyíló családi szórakoztatóegység, az Elit Sport is. A Cutler a maga szolgáltatásával Győr legnagyobb fitneszterme, ahová nap mint nap több ezer ember jár a hajnali óráktól egészen éjfélig. Az edzőterem bővülése is mutatja, hogy elégedettek a ház működésével, látják a további fejlődési lehetőségeket, és kihasználják az épület szolgáltatói adottságait, infrastruktúráját. Mindenképp meg kell jegyezni a Cutlerrel kapcsolatban, hogy számos kiegészítő tevékenységet is végeznek, rendezvényt, véradásokat, oktatásokat, tanácsadási napokat szerveznek, melyek szintén itt nálunk valósulnak meg, szimbiózisban az épület életével. Az éttermi kínálatot fogja bővíteni a Zóna étterem is, amely 2024 első félévében fog megnyitni. Mindezeken felül nagyon fontos eleme lesz az ETO Parknak az az Egészségközpont, amit ide terveztünk, mintegy 2.000 négyzetméteren. A Fájdalom Ambulancia már jól működik, és 2024 júniusában a Rába Medical diagnosztikai központ fog az egyetem működtetésében megnyílni 850 m2 alapterületen – egyebek közt MRI-, röntgen-, mammográfiavizsgálatokkal. Az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont egy híddal lesz összeköttetésben az ETO Park Hotellel, ahonnan közvetlenül meg lehet majd közelíteni az Egészségközpontot és magát az élményközpontot is.

A harmadik emelet pedig az irodaszint, ahol 2019. évtől az Audi bérelt irodáiban közel 400 fő dolgozik, de további, közel 200 fő elhelyezését biztosító új irodák kialakítása is folyamatban van 1.221 m2 alapterületen, melyek április 1-jétől állnak majd rendelkezésre. Az Audi több más piaci lehetőséget is megvizsgálva, végül a bővítés mellett döntött és az ETO Parkot választotta az új munkahelyek kialakítására, hisz elégedettek az élményközpont által nyújtott szolgáltatásokkal, ahol „A” kategóriás irodák biztosítottak a munkavállalóik számára. A bővülés az élményközpont életében is jelentős, hisz összevetve elmondható, hogy a több mint 1.000 dolgozó maga is potenciális látogató nap mint nap, mely újabb funkciókat és szolgáltatásokat is generál. A harmadik szinten működik a Fehér Miklós

Gimnázium és Akadémia fiatal sportolóknak. Ezen felül a Designplan tervezőiroda is az élményközpontban végzi tevékenységét, akik szintén bővítik a jelenlegi irodaegységüket, így ez azt jelenti, hogy a teljes harmadik szint telített lesz.

Összességében elmondható, hogy az ETO Szolgáltató & Élményközpont kínálata nagyon színes és változatos. A célunk az, hogy minden korosztály és vendégkör, akik bejönnek a komplexumba, lássák és megtapasztalhassák a megújulást, az innovációt mind a kereskedelem és a szolgáltatások, mind az élménygyűjtések tekintetében. Mindezt prémium és exkluzív minőségű anyagokkal felújított élményközpontban, korszerűen kialakított környezetben, ahol a vásárlók, a családok és a látogatók a mai kornak megfelelő kereskedelmi és szolgáltató kiszolgálásokkal és élményekkel találkozhatnak. Bérlőinkkel közösen itt vagyunk és várjuk látogatóinkat a közös, többször visszatérő találkozásokra.

