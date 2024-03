A húsvéti sonkához sós kalács dukál

A kínálat kiegészül még a húsvéti koszorúval, ami minden évben nagy népszerűségnek örvend. A klasszikus kalácstésztából készülő, koszorú alakban meghajlított fonatot akár úgy is tálalhatjuk, mint egy húsvéti tojásfészket – a közepébe helyezett festett, hímes tojásokkal csodásan mutat majd az ünnepi asztalon! Szezonális finomság a szivárványkalács is; ennek természetes színezőanyagai a húsvét színeit mutatják meg a kalács tésztájában, s nem csak a gyerekeknek jelent élményt a felvágása.

A Bedő Pékség vásárlóinak az év többi részében sem lehet panaszuk a kalácskínálatra, hiszen mindig megtalálható az üzletek polcain a sima fonott, a durumlisztes, a csokis-vaníliás csíkos és a csokicseppes kalács. Péntekenként pedig kapható a különleges, diós-kakaós ízű „ostoros” kalács is, nem beszélve a kétféle méretű kuglófról – természetesen ezek bármelyikét az asztalra tehetjük húsvétkor is! Aki pedig egyszerre nem szeretne egy egész kalácsot vinni, annak a napokban debütált XXL méretű, 80 centis fonott kalácsot ajánlják, amit igény szerint darabolnak a Bedő-üzletekben.

A húsvéti időszakban különleges, sós kalács is sül a Bedő Pékség kemencéiben. Ez ugyanolyan lágy, puha kalácstésztából készül, akár az édes változat, ám cukor nélkül, nagy szemű sóval megszórva, így nemcsak mutatós, de tökéletesen illik többek között a sonkához, tojáskrémhez, hidegtálakhoz, helyettesítve a hagyományos kenyeret.

Az ikonikus búzakenyér a húsvét sztárja

Kalácsok jönnek-mennek, egyvalami azonban változatlanul minden évben a húsvét sztárja a Bedő Pékség üzleteiben: Bedő Jani búzakenyere. Ez a hagyományos, ropogós héjú fehér kenyér 30 éve változatlan receptúra alapján készül, s egyértelműen a vásárlók kedvence. Barna, magos, rozsos kenyerek ide vagy oda, húsvétra mindenki ezt a kenyeret viszi… Ez érthető is, hiszen a fehér kenyér ugyanúgy hozzátartozik a húsvéti hagyományokhoz, mint a tojásfestés vagy a húsvéti kalács. Az pedig, hogy Bedő Jani búzakenyere a mai napig az egyetlen fehér kenyér a pékség kínálatában, nem véletlen: Bedő János pékmester 1993-ban kikísérletezte a tökéletes kenyeret, bevált recepten pedig nem szabad változtatni!

A Bedő család feje ezzel az ikonikus kenyérrel alapozta meg a pékség hírnevét több mint harminc évvel ezelőtt, közel tíz évig nem is sütöttek semmi mást. Csak a kétezres évek elején kerültek ki az első kiflik, zsömlék a kemencékből, s azóta folyamatosan bővül a termékkínálat.

– Ami nem változott: tiszteljük az alapanyagokat. Minden termékünk minőségi hozzávalókból készül, amelyeket lehetőség szerint hazai termelőktől szerzünk be, legyen az a liszt vagy a tejtermékek – mondja Bedő Szilárd pékmester, aki egykor édesapjától vette át a családi vállalkozást, végiglépdelve a ranglétra minden fokán.

Ilyenkor, a húsvéti időszakban napokon keresztül folyamatosan izzanak a kemencék, folyamatos a termelés, hiszen húsvétkor másfélszer annyi fogy Bedő Jani búzakenyeréből, mint egy átlagos napon. Éppen ezért csökkentett a Bedő Pékség kenyérválasztéka ezekben a napokban, a megszokott 16-féléből nem kapható mindegyik. Azért nem marad finom kenyér nélkül az sem, aki nem fehérkenyér-párti, remek választás például az ünnepekre a teljes kiőrlésű lisztet is tartalmazó, 16 órás kovásszal készülő Kárpát kenyér. Ezt a kétkilós kenyeret ugyan darabolva is megvásárolhatjuk, de biztosak lehetünk benne, hogy egy átlagos családban bőven elfogy egy teljes vekni is belőle az ünnepek alatt…

A pékség csak nagypéntekre áll le, szombaton délelőtt újra nyitva vannak az üzletek – igaz, ilyenkor inkább már csak kenyeret tudnak biztosra ígérni, a kalácsokat és más finomságokat érdemes előbb beszerezni…

Már házhoz is viszik

Bedő Szilárd azt is elárulta, hamarosan új Bedő-kenyér kerül a polcokra.

– Egy rozsos finomságnak örülhetnek a vásárlók, sokan keresik ugyanis az egészséges, különlegesebb ízű és összetételű kenyereket. A rozskenyér karakteres, savanykás ízvilága kifejezetten illik például szendvicsekhez, de egyszerűen vajjal megkenve is nagyon finom.

A Bedő Pékség termékeiről, újdonságairól egyre többet tudhatunk meg a közösségi médiából is, az Instagram és a Facebook mellett immár a YouTube-on és a TikTokon is láthatjuk a rövid videókat, amelyek többek között bepillantást engednek a pékség kulisszái mögé is. Az érdeklődők az online felületeken bátran feltehetik a kérdéseiket is, hiszen a vásárlói visszajelzésekből építkezünk. Nemcsak rendszeres kóstoltatást tartunk az új termékeinkből az üzletekben, de van olyan termék, amit kifejezetten vásárlói igényre vezettünk be, például a három ízben kapható, laktató minipizzákat.

A Bedő Pékség finomságait egyébként már a Wolt és a Foodora is házhoz viszi, összesen 20-féle termék – kenyerek, kiflik, kalács, kuglóf – szerepel az online kínálatban. (x)