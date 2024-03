Használati bemutatóval egybekötött tájékoztató rendezvény keretében adták át az autoinjektorokat az intézmények képviselőinek. Dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntőjében rámutatott, az életmentés olyan tevékenység, ahol röviden kell gondolkozni és gyorsan cselekedni. Pontosan így tett az önkormányzat is, amikor felmerült az életmentő berendezések beszerzésének a gondolata.

– Egy szülő jelezte a városházán, akinek a gyermeke mogyoróallergiás, hogy jó lenne, ha lennének ilyen eszközök az intézményeinknél. Nekem, mint orvos-polgármesternek, ezt a kérést meg kellett hallanom, hiszen egy roppant jó és rendkívül fontos kezdeményezésnek tartottam, amit be kell vezetni minden óvodában, bölcsődében és iskolában egyaránt. Elsősorban mi a saját fenntartásunkban lévő intézményekben tudtuk ezt a kezdeményezést megvalósítani, hisz számos jogi problémát kellett az eszközök bevezetéséhez megoldanunk – mondta a polgármester.

Az EpiPen autoinjektorok használatát dr. Horváth Eszter gyermekorvos, gyakorló gyerekmentőorvos mutatta be a delegált pedagógusoknak, az óvodai és a bölcsődei munkatársaknak. Előadásában kiemelte, hogy az élet megmentésénél semmi sem lehet fontosabb, az EpiPen alkalmazásánál pedig nagyot tévedni nem lehet.

– Az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan esetekkel, amikor egy allergiás gyereknél nem bőrtünetekkel járó állapot alakul ki, hanem úgynevezett anafilaxia, túlérzékenységi reakció, ez pedig egy életveszélyes állapot. Ilyenkor az egyetlen segítség ez az eszköz. Az EpiPen hatóanyagával, az adrenalinnal a beteg keringési rendszerét állítjuk helyre, ezzel pedig megmentjük az életét. Azzal, hogy most térítésmentesen az intézményei részére átad az önkormányzat 96 darab EpiPent, sokkal nagyobb biztonságban érezhetik a szülők a csemetéiket – mondta dr. Horváth Eszter.

Közel 200 óvodai és bölcsődei dolgozó vett részt a Városházán az allergia sürgősségi ellátásáról szóló továbbképzésen. Fotó: Vig Norbert

Az eszköz használata egyébként egyáltalán nem bonyolult, hisz pontosan arra tervezték, hogy a közvetlen életveszély elhárításához ne legyen szükség szakorvos vagy egészségügyi szakember segítségére.

A teendő az EpiPennel mindössze annyi, hogy a felhasználó eltávolítsa a készülék tetején lévő kék védősapkát, és a narancssárga végével körülbelül 10 centiről a beteg combjának a külső felébe szúrja. Az egyetlen dolog, amire kiemelten figyelni kell, a beszúrt EpiPent 10 másodpercig nem szabad kihúzni. Ez alatt az idő alatt a hatóanyag kiürül a tartályból és biztonságosan bejut a szervezetbe.

Horváth főorvosnő hangsúlyozta, az eszközt merni kell használni. A késlekedés, a této-vázás sokszor pillanatok alatt súlyosbíthatja a sokkban szenvedő beteg állapotát és könnyen tragédiához vezethet. Hozzátette azt is, kiemelten fontos, hogy az óvodákban és a bölcsődékben dolgozók felismerjék az anafilaxia jeleit, ami nem feltétlenül

bőrkiütések megjelenését jelenti. Előfordulhat hányás, szédülés, súlyosabb esetben eszméletvesztés is.

A tünetek megjelenésekor pedig a legbiztonságosabb választás az autoinjektor beszúrása és a mentők érkezéséig a beteg állandó felügyelete.

– Ha az adrenalininjekciót olyan esetben adják be, amikor az eszköz használata nem volt feltétlenül indokolt, akkor sem történik nagyobb baj, mintha nem kapja meg a szükséges hatóanyagot a beteg. Felgyorsul a gyerek szívverése, kipirosodik. Ez azonban könnyen kezelhető állapot, ami nem okoz károsodást – tette hozzá a gyermekorvos.

Az utóbbi állapotról dr. Dézsi Csaba András orvos-polgármester tréfásan annyit mondott, a feleslegesen beadott adrenalin hatása olyan, mintha nagyon szerelmes lenne a gyerek, elpirul és a torkában fog dobogni a szíve, ám ez mégsem olyan veszélyes, mintha valaki, aki rászorul, nem kapja meg a megfelelő kezelést.

Az ismeretterjesztő előadáson dr. Horváth Eszter felhívta a résztvevők figyelmét arra is, hogy az adrenalininjekció beadása után is foglalkozni kell a beteggel, ha nem változik az állapota, 10 perc elteltével újabb adag adrenalint kell adni neki és ha szükséges, elkezdeni az újraélesztését is. Ez utóbbi szakszerű módszerét be is mutatta a doktornő, sőt a jelenlévők ki is próbálhatták ambubabákon.

Ami nagyon fontos, hogy az első lépés az EpiPen beadása, majd a 112 hívása, végül a szülő vagy a hozzátartozó értesítése! Minden anafilaxiához köthető esetben mentőt kell hívni a helyszínre, akik megfigyelésre, vagy szükség esetén további kezelésre biztonságosan kórházba tudják szállítani a kis beteget.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)