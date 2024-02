PR-cikk 15 perce

Kreatív munkakörben helyezkednél el Budaörsön? Próbáld ki magad marketing asszisztensként!

A kreativitás egy olyan tulajdonság, ami kiválóan hasznosítható a munkaerőpiacon. Ha pedig mindez megfelelő végzettséggel és szaktudással is párosul, abban az esetben tényleg megannyi lehetőség nyílhat az álláskeresők előtt. A betölthető pozíciók között pedig akár a marketing asszisztensi munkakör is felmerülhet, többek között Budaörs vonatkozásában is.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Marketing asszisztens állás Budaörs - BudaorsAllas.hu - fotó: freepik.com

A marketing asszisztens feladatköre Egy marketing asszisztens több különböző feladatot is ellát, amelyeknek célja a marketing részleg, illetve a marketing folyamatok támogatása. Feladatai közé tartozik egyebek mellett a(z): Adminisztratív támogatás: A munka egyik alapvető és megkerülhetetlen része az adminisztratív támogatás, amibe többek között olyan elemek tartozhatnak, mint például az ütemtervek kezelése, a megbeszélések szervezése, vagy akár az információk továbbítása e-mailen, telefonon keresztül. Kommunikáció és kapcsolattartás: A marketing asszisztens sokszor az elsődleges kapcsolattartói szerepet tölti be az ügyfelek és a cég között. Kampányok segítése: A különböző kampányok és események szervezésében, illetve lebonyolításában való szerepvállalás ugyancsak fontos felelőssége egy asszisztensnek. Ez alatt értendő például a reklámok tervezése, a marketing célú események előkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó anyagok nyomtatása is. Adatgyűjtés és elemzés: A pozícióval bizonyos elemzői tevékenységek is együtt járhatnak, beleértve a piackutatást vagy akár egy-egy kampány sikerességét mérni hivatott adatgyűjtést. Tartalomkészítés: Mindemellett pedig egy marketing asszisztensnek a tartalomkészítésből is ki kell vennie a részét, legyen szó blogbejegyzésekről, cikkekről, videós anyagokról vagy más egyéb marketing célú tartalomgyártásról. Milyen elhelyezkedési lehetőségek adódhatnak Budaörsön? Különböző marketinges, akár marketing asszisztensi pozíció betöltésére Budaörsön és is adódhat lehetőség. Ezt alátámasztja a város álláspiacára fókuszáló BudaorsAllas.hu is, amelynek kínálatában már volt példa az említett álláslehetőség megjelenésére. Ezenfelül pedig egyéb, például médiatervező vagy PR-munkatárs pozíciók is fellelhetőek voltak itt korábban, vagyis mindenképpen érdemes lehet figyelemmel kísérniük az aktuális hirdetéseket azoknak, akik marketinges területen építenének karriert. Persze egy marketing asszisztensi álláslehetőség kapcsán több elvárásnak is eleget kell tenni. Az egyik alapvető követelmény például a területhez kötődő, vagyis marketinges végzettség, ami mellett olykor releváns tapasztalat is szükséges. Fontos lehet továbbá az irodai szoftverek, például az MS Office magabiztos használata, de ezenkívül marketinges állás esetében a különböző képszerkesztő, videóvágó programok ismeretére vonatkozó elvárás sem ritka. Kiemelt jelentőséggel bírhat ezenkívül az aktív, kommunikációképes idegennyelv-tudás is, valamint bizonyos személyes kvalitások megléte. Utóbbi kapcsán elsődlegesen olyan tulajdonságok említendőek meg, mint például a kiváló kommunikációs képesség, a csapatjátékos attitűd, vagy a címben is említett nagyfokú kreativitás. Összességében tehát sokrétű, kihívásokkal teli és rátermett szakembert kívánó munkakörről beszélhetünk a marketing asszisztensi pozíció esetében.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!