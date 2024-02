A Bajor rozskenyér receptjét a Pedró Pékség első kemencéjével kapta örökül Vajda Péter, a pékség tulajdonosa.

– Közel 25 éve, amikor egy nyugdíjba vonuló német pékmestertől megvásároltuk az első kemencénket, a rozskenyér családi receptjét is megkaptuk hozzá, sőt, eljött Sokorópátkára is, hogy együtt süssük meg az első darabokat. Azóta is változatlan receptúra alapján készítjük a rozskenyeret, amelynek komoly rajongótábora van – meséli Vajda Péter.

Pedig a 60% rozslisztből és 40% fehér lisztből készülő karakteres ízű kenyér sütése komoly szakmai felkészültséget kíván: ragadós tésztáját nem könnyű formázni, a szaftos bélzet miatt a sütése is technikásabb, mint a többi kenyéré, de a kovász minősége is kiemelten fontos. Az egészséges rozs¬kenyér egykilós, vagy szeletelve félkilós kiszerelésben kapható a Pedró-üzletekben, a pékség applikációját használva, februárban száz forint kedvezménnyel.

Nemcsak ezt, hanem a pékség többi, több mint 20-féle kenyerét is megvásárolhatjuk a pékség legújabb, különleges üzletében, a Pedró-Inno Pékség és Bisztróban, amelyet a pékség az egyetemmel közösen, a napokban nyitott meg a megyeszékhely leggyorsabban fejlődő városrészében, Szigetben, a leendő egyetemi tudásközpont területén, a volt kekszgyár „Kocka” épületében. A kenyerek, zsemlék, péksütemények frissen sülnek az üzletben, így akár még melegen a kezünkbe kaphatjuk a kedvencünket. A megszokott Pedró-választék mellett itt számos megszokott és új finomsággal üthetjük el az éhségünket. Például a Széchenyi István tiszteletére elnevezett Gróf tállal, amely egy méretes langallót takar, rajta tejfölös öntettel, házi sonkával, kézműves sajttal és zöldségekkel, és olyan laktató, hogy ebédnek is megállja a helyét. Desszertnek megkóstolhatjuk a szezonális fánkokat: a klasszikus csokis, vaníliás és baracklekváros fánk mellett az újdonságokat, a sós-karamellás és a pisztáciás fánkot, amelyben a töltelék mennyisége mindenkit lenyűgöz…

A 25 ülőhelyes bisztróban a laktató ételek mellé jólesik a serkentő kávé vagy a német csapolt sör, az automata borcsap pedig az ország külön¬böző borvidékeiről szolgáltatja a nemes nedűket. A széles választék és a kellemes környezet tökéletes helyszínt kínál baráti találkozókhoz, vagy akár laza üzleti megbeszélésekhez is, s hamarosan, a jó idő beköszöntével megnyílik a hangulatos terasz is. (x)