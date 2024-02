Német kapcsolat: közös utakat keresnek a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport területén.

Győr-Moson-Sopron vármegyét és a németországi Enzkreis járást több évtizedes kapcsolat fűzi egymáshoz, a baden-württembergi járás központjával, Pforz­heim városával pedig jó ideje külön együttműködési megállapodása is van vármegyénknek. A német városban 25 éve alakult német–magyar társaság tagjainak többsége magyar származása vagy felmenői révén érzi szívügyének a két ország közti kapcsolat ápolását, még ha nem is mindegyikük beszéli a nyelvünket. A társaság évnyitó ünnepségén nemcsak ők, hanem a helyi politikai, gazdasági, kulturális és egyházi elit elismert tagjai is részt vettek, s mint minden évben, meghívást kapott Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke is.

A politikus szerint a személyes jelenléte nemcsak gesztusértékű, hanem komoly diplomáciai értéke is van, és nem pusztán azért, mert a beszédét német nyelven mondta el.

– Most, amikor a német–magyar állami politikai kapcsolatok nem a legjobbak és több konfliktus terheli a két ország viszonyát, az alacsonyabb, regionális szinteken történő találkozások különösen felértékelődtek. Rengeteget számít a közvetlen találkozás az ott élő emberekkel, és látszik, hogy szerencsére a nagypolitikai történések nem vetnek árnyékot az emberi kapcsolatokra. Az ilyen alkalmak sokat segítenek abban, hogy a másik szemüvegén keresztül és globálisan is rálássunk egy-egy problémára vagy helyzetre. Amikor szemtől szemben beszélünk egymással és módunk van kifejteni az érveinket, képesek vagyunk megérteni egymást, és még azt is el tudjuk fogadni, hogy nem a miénk az egyetlen bölcs igazság – mondja Németh Zoltán. – Amikor a világ nagy történéseiről beszélgetünk, legyen szó az ukrán–orosz háborúról, a gázai konfliktusról, a klímavédelemről, vagy a mikroközösségek által gyakran erőszakosan terjesztett LMBTQ-propagandáról, általában egyetértünk és hasonlóan látjuk a helyzetet. A különbség talán csak annyi, hogy Németországban óvatosabbak az emberek, és félnek a nyilvánosság előtt kifejteni a fősodorral ellentétes álláspontjukat.

Németh Zoltán és Szalay Antal, a Provertha tulajdonosa 92 évesen is a cég motorja.

A politikus szerint mindez jó megerősítés azzal kapcsolatban, hogy bár nagypolitikai szinten gyakran egymásnak feszülnek az álláspontok a két ország között, a személyes beszélgetések alátámasztják, hogy közelebb van egymáshoz a véleményünk, mint az elsőre tűnhet. „A németek nyitottak, elfogadóak az irányunkba, ez a kölcsönös megértés és támogatás erős híd a két kultúra, a két nép között” – véli.

Vármegyénk és Enzkreis között nemcsak formális megállapodás, hanem élő kapcsolat van, vezetőik folyamatosan keresik a lehetséges közös utakat a gazdaság, az oktatás, a sport és a kultúra területén. A német–magyar társaság például korábban több alkalommal is juttatott jótékony célú adományt – egészségügyi eszközöket, kórházi ágyakat, sőt, tűzoltóautókat – vármegyénkbe. Ezek többek között időseket el­látó intézményekbe kerültek, míg a „Párbeszéd Európáról” kezdeményezés keretében német és magyar átlagembereket kötöttek össze az interneten keresztül egy tartalmas párbeszédre.

Legutóbb ősszel járt Győrben egy nagyobb, negyvenfős német delegáció Enzkreisből. „Bevallották, hogy félve indultak el Magyarországra, mivel sok negatív dezinformáció jelenik meg a német sajtóban hazánkkal kapcsolatban, de miután megismerték a valós helyzetet és látták, hogyan élünk, kellemesen csalódtak” – mondta Németh Zoltán. Tavasszal újabb szakmai küldöttség érkezik, amely a natúrparkok és a nemzeti parkok közötti kapcsolatot szeretné erősíteni, Németh Zoltán pedig azon dolgozik, hogy jövőre, a legmagasabb szintű kultúrát képviselve, a Győri Balett is bemutatkozhasson Baden-Württembergben.

Izsák András stuttgarti főkonzul, Bettinger-Bognár Dóra, a Pforzheimi Német–Magyar Társaság elnöke, Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke és Peter Boch, Pforzheim főpolgármestere az évnyitó ünnepségen.

Az ünnepségen a Pforzhei­mi Német–Magyar Társaság elnöke, Bettinger-Bognár Dóra beszédében kiemelte, Németország fontos partnerként tekint hazánkra, termelőként és piacként egy­aránt, s ezt a hasonló együttműködések, a regionális partnerség tovább erősíti. Izsák András stuttgarti főkonzul a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, a legnagyobb veszélynek pedig azt tartja, hogy egyre kevesebb a párbeszéd, a hasonló rendezvények azonban hasznos lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre. Peter Boch pforzheimi főpolgármester pedig szintén a személyes találkozások erejére hívta fel a figyelmet, hiszen „a barátságok nem régiók, hanem emberek között köttetnek”. A vendégek pedig érdekességképpen azt is megtudhatták egy helyi történésztől, hogy az első pforzheimi lakos, akit név szerint említenek a krónikák, a Kárpát-­medencéből, a magyarlakta területről származik.

Németh Zoltán a hivatalos program előtt találkozott Szalay Antallal, az elektronikai alkatrészeket gyártó és galvanizáló Provertha Zrt. Pforzheimben élő tulajdonosával is, aki 92 évesen is a cég motorja. A cégvezető fontosnak tartja, hogy a termelés Magyarországon maradjon, a családi kézben lévő vállalat kapuvári és beledi gyáraiban több száz embernek ad munkát, környezet­barát technológiával gyártott termékei kiemelkedő minőséget képviselnek a piacon.