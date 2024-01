Az üzletvezető feladatai, felelősségei

Az üzletvezető az adott üzleti egység és részleg, vagy egy egész üzlet vezetéséért felelős személy, aki meglehetősen széleskörű felelőségekkel és köteleséggel rendelkezik. Feladatai közé többek között az alábbi tevékenységek tartoznak:

Operatív irányítás : Az üzletvezető alapvető feladata az üzlet napi működésének irányítása és felügyelete, továbbá az általános szabályok betartatása.

Stratégiai tervezés : A munkakör betöltője tevékeny részt vállal a stratégiai tervek megfogalmazásában, a hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásában.

Pénzügyi menedzsment : Az üzletvezető felelős továbbá a költségvetési tervek elkészítéséért, illetve az üzleti eredményesség, pénzügyi teljesítmény állandó nyomon követéséért is.

Csapatkezelés : Ő írja a beosztásokat, valamint kiosztja az egyes feladatokat és felelősségeket. Vezeti és motiválja a csapatot, valamint részt vesz az új munkaerő toborzásában is.

Teljesítményértékelés : A dolgozókról és az üzlet teljesítményéről időszakszerű elemzéseket készít, szükség esetén korrekciókat és továbbfejlesztéseket eszközöl az eredményesség érdekében.

Ügyfélszolgálat: Biztosítja a magas színvonalú kiszolgálást és ügyfélelégedettséget, továbbá kezeli az esetlegesen felmerülő panaszokat.

Természetesen mindez további teendőkkel is kiegészülhet az üzlet piacától, méretétől és tevékenységi körétől függően. Az ugyanakkor ezen feladatokból is kiderül, hogy a munkakör felelőssége rendkívül sokrétű, ami rátermett, mély szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező munkavállalót kíván.

Elhelyezkedés üzletvezetőként Érden

A kereskedelmi lehetőségek Érden viszonylag nagy számban elérhetőek, s ezek között akár üzletvezetői pozíciókkal is lehet találkozni. Ezt az ErdAllas.hu kínálata is megerősíti, ahol már több alkalommal is előfordultak üzletvezetői hirdetések. Korábban például egy papír- és írószer bolt is hirdetett itt: https://erdallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites, amely üzletvezetői pozíció kapcsán hasonló feladatok merültek fel, mint amelyeket az előzőekben részleteztünk. De ezenkívül egyéb változatos eladói és értékesítői állások is elérhetőek lehetnek az érdi portálon keresztül.

Az üzletvezetői pozíciókra persze nem pályázhat bárki eséllyel. Az ilyen munkakörök kapcsán általában elvárás a releváns szakmai végzettség, illetve a kereskedelemben szerzett többéves tapasztalat. Sőt, olykor kikötés az is, hogy ez a tapasztalat valamilyen vezetői beosztáshoz kötődjön. Ezenfelül pedig bizonyos személyes tulajdonságok, beleértve a kiváló vezetőképességet, a stratégiai gondolkodást és az innovációkra való nyitottságot ugyancsak elengedhetetlenek lehetnek ahhoz, hogy valaki sikerrel tudjon irányítani egy üzletet vagy boltot. (x)