Mivel foglalkoznak a pénzügyi ügyintézők?

A pénzügyi ügyintézők sokrétű feladatokat látnak el a pénzügy berkein belül. Foglalkoznak például a vállalat pénzügyi adminisztrációjával, részt vesznek olykor a könyvelésben, valamint iktatják a pénzügyi dokumentumokat. Kiveszik a részüket a pénzügyi tervezésből és a költségvetés kialakításából is, amelynek során a vállalat irányelveihez és céljaihoz igazodnak. Elemzik továbbá a teljesítményt is, amihez összegyűjtik a szükséges pénzügyi adatokat, majd kimutatásokat összeállításokat készítenek azokból a vezetőség számára.

Intézik mindemellett a pénzügyi tranzakciókat, vagyis utalásokat készítenek elő és indítanak el, valamint kapcsolatot tartanak a vállalat ügyfeleivel és partnereivel a pénzügyi kérdésekben való egyeztetés céljából. Sok esetben pedig a házipénztár vezetése is az ő feladatuk, illetve minden olyan ad-hoc pénzügyi teendő ellátása, amivel a könyvelők vagy a pénzügyi vezetők munkáját támogatják.

Elhelyezkedési lehetőségek pénzügyi ügyintézői munkakörben Gyöngyösön

A pénzügyi ügyintézői munkakörök a gyöngyösi és környékbeli álláskeresők számára is elérhetőek lehetnek. Ehhez érdemes lehet kiterjeszteni az álláskeresést a GyongyosAllas.hu weboldalára, ahol már több alkalommal is előfordult ilyen jellegű álláslehetőség: https://gyongyosallas.hu/allasok/penzugy-szamvitel-kontrolling. Volt rá példa többek között, hogy oktatással foglalkozó intézmény hirdette a lehetőséget, de ipari vállalkozások is megtalálhatóak voltak a hirdetők között. Sőt, a portál felületén egyéb pénzügyi, például könyvelői, bérszámfejtői és pénzügyi adminisztrátori pozíciók is megtalálhatóak voltak már.

A pénzügyi ügyintézői állások kapcsán ugyanakkor változatos követelményekkel kell számolni. Általános elvárás például a releváns végzettség, amelyből olykor elég a középfokú, viszont sok esetben a felsőfokú képesítés az elvárás. A tapasztalat tekintetében is eltérőek a hirdetések: egyes helyeken kizárólag tapasztalt munkavállalókat alkalmaznak pénzügyi ügyintézőként, míg máshol a frissen végzett pályakezdők jelentkezését is várják.

Az alapvető pénzügyi, adózási és számviteli ismeretek megléte ugyanakkor mindenhol alapvető követelmény, ahogy a magabiztos számítógéphasználat is. Utóbbi kapcsán elsősorban a táblázat- és adatbáziskezelésre kell gondolni, de a különböző számlázóprogramok ismerete is fontos feltétel lehet. Mindemellett pedig az olyan személyes tulajdonságok, mint például a precizitás, a kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség, továbbá az analitikus gondolkodásmód is elengedhetetlen a sikeres helytálláshoz. (x)