A vérplazma-terápia, valamint a vérplazma felhasználásával készült gyógyszerkészítmények alkalmazása ígéretes terület az egészségügyben. Sok a segítő szándékú plazmaadó, azonban azt kevesen tudják, hogy a szigorú szabályozások miatt minden országnak elsődlegesen a saját országa igényeit kell ellátnia a plazmaferezisből származó gyógyszerkészítményekkel és csak ezt követően kerülhet át másik országba a készítmény. Így bár a szándék jó és a segítség sem vész el, de ha az országhatáron kívül adunk plazmát, azt sajnos nagy eséllyel nem a magyar betegellátásban fogják felhasználni. Pedig olyan betegségek kezelésében jelenthet azonnali segítséget, mint az égési sérülések, vérzékenység, májelégtelenség vagy az immunhiányos állapotok, ráadásul mással nem helyettesíthető alapanyag.

A vérplazmát nem lehet szintetikus úton előállítani

A vérplazma a gyógyszerkészítmények gyártásában rendkívül fontos szerepet játszik, mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket szintetikus úton nem lehet előállítani. A fehérje és az antitestek mellett számos egyéb fontos elemet is tartalmaz, amelyek segíthetnek a különböző betegségek kezelésében. Kizárólagos forrása pedig az önkéntes plazmaadók.

Azt is fontos megemlíteni, hogy a plazmaalapú terápiával a betegek tünetmentessé tehetők, de pl. sem a vérzékenység, sem az elsődleges immunhiányos betegség nem gyógyítható véglegesen. Viszont a plazmaalapú készítmények rendszeres alkalmazása révén a betegek korlátozásmentes életet élhetnek, akárcsak egészséges társaik. Ezért is fontos, hogy ezekből a készítményekből folyamatosan rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiség, ehhez viszont megfelelő számú vérplazmaadóra lenne szükség itthon is.

„Tapasztalatunk szerint ahhoz, hogy valaki hosszú távon is rendszeres plazmaadóvá váljon, sok múlik a helyszínen és az ott segédkező szakembereken. A plazmaadók számára a legfontosabb kritériumok a helyszín választás során az egészségügyi szabványoknak való megfelelés, a kényelmes megközelíthetőség, a megbízhatóság és higiénikus környezet, valamint, hogy egyértelmű válaszokat kapjanak kérdéseikre. Ezek a szempontok kritikus jelentőséggel bírnak abban, hogy a plazmaadók hosszú távon is rendszeresen eljárjanak plazmaadásra.” – mondta el Steixner Péter, a soproni és szombathelyi Plazma Pontok centrumvezetője.

A Plazma Ponton a plazmaadók minden alkalommal költségtérítésben részesülnek, ezen felül különleges akciókkal, meglepetésekkel kedveskednek a látogatóknak. Fotó: Plazmaszolgálat

Plazmaadás, de hol?

Kritikus szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni, ha vérplazmát szeretnénk adni:

1. Távolság és kényelem:

• Közelség: egy olyan hely kiválasztása, amely könnyen megközelíthető és elérhető, segíthet abban, hogy rendszeresen és kényelmesen adhassunk plazmát. Praktikus lehet, ha a lakóhelyünk környékén választunk helyszínt, így nem szükséges nagy kitérőt tennünk, amikor segíteni szeretnénk.

Érdemes magyarországi helyszínt választani a plazmaadásra, hogy a hazai egészségügyi intézmények és kezelőorvosok közvetlenül hozzáférjenek ehhez az értékes alapanyaghoz és a plazmát elsősorban a hazai betegek kezelésére használják, lehetővé téve számukra a gyorsabb és hatékonyabb terápiás beavatkozásokat.

• Megközelítési lehetőségek: olyan helyet válasszunk, amely könnyen megközelíthető akár tömegközlekedéssel is, és központi helyen van, pl. üzletközpont közelében.

2. Biztonság és higiénia:

• Minősítések és engedélyek: mielőtt plazmaadásra szánjuk magunkat, mindenképp ellenőrizzük le, hogy a kiválasztott helyszín rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel és megfelel-e az egészségügyi szabályozásoknak.

• Higiénia: fontos, hogy az adományozó hely tiszta és megfelelő higiéniai körülményeket biztosítson az adományozók számára. Ez már részben a fogadótérből is leszűrhető, de érdemes a fórumokon vagy a közösségi oldalakon is utána nézni, hol milyen szolgáltatás várja az önkéntes plazmaadókat.

3. Adományozási folyamat:

• Kényelem: válasszunk olyan helyet, ahol az adományozási folyamat gyors és hatékony. A plazmaadás megközelítőleg 1 órát vesz igénybe a szükséges adminisztrációval és orvosi vizsgálattal együtt. Fontos, hogy a plazmaadás alatt is kényelmesen érezzük magunkat, ehhez a minőségi szolgáltatók speciális, dönthető ágyakat és kalóriapótló finomságokat is biztosítanak.

• Kommunikáció és tájékoztatás: fontos, hogy megértsük a plazmaadás folyamatát és hogy hogyan zajlik a vizsgálat. Ott, ahol erről nem kommunikálnak egyértelműen, ideje, hogy gyanút fogjunk. A plazmaadás önkéntes, ezért a plazmaadásra szánt időt juttatással is honorálják. Mivel az egész plazmaadás bizalmi alapú, fontos, hogy erről is megfelelő tájékoztatást kapjunk, akár a helyszínen, akár a szolgáltató közösségi oldalain vagy weboldalán. Olyan helyet válasszunk, ahol segítőkész és jól tájékoztatott munkatársakkal találjuk szembe magunkat, akik segítenek megérteni a teljes adományozási folyamatot.

A plazmaadás a véradáshoz hasonló folyamat, viszont itt csak a vérplazma kerül levételre, a sejtes elemeket sóoldat kíséretében visszajuttatják a szervezetbe.Fotó: Plazmaszolgálat

Kik szabályozzák és felügyelik a plazmaadást és felhasználást?

A vérplazma felhasználása szigorú szabályozás alá esik mind nemzetközi, mind hazai szinten annak érdekében, hogy biztosítsák az adományozók és a betegek biztonságát, valamint a kezelések hatékonyságát.

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) irányelvei és ajánlásai számos területen szabályozzák a vérplazma és vérkészítmények gyűjtését, kezelését és felhasználását. Ezek az ajánlások biztosítják a minőség- és biztonsági szabványok betartását, valamint a megfelelő gyártási és tárolási folyamatokat. Az Európai Unió tagországai által elfogadott irányelveket is érvényesíteni kell, ennek egyik alaptétele, hogy az adott országban levett vérplazmából elsődlegesen az ország lakosságának szükségleteit kell fedezni és csak ezután kerülhet sor az országon kívüli felhasználásra.

Emellett az Európai Gyógyszerkönyv által meghatározott szabványokat is figyelembe kell venni, amelyek alapvetőek az európai gyógyszeriparban, valamint a helyi gyógyszerészeti hatóságok rendelkezéseit is.

A fenti szabályozások együttesen garantálják a plazmaadók egészségi állapotának alapos vizsgálatát, a plazmaadási folyamatok ellenőrzését, a vérplazma tesztelését különböző betegségek jelenlétére (például HIV, hepatitis stb.), valamint a biztonságos gyártási folyamatokat, tárolást és felhasználást.

Magyarországon több szolgáltató is elérhető, ahol vérplazmát adhatunk. A Plazma Pontok az egyik legrégebben működő és országos lefedettséggel rendelkező hálózat; Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Székesfehérváron, Kaposváron, Győrben, Szombathelyen és Sopronban is várják a segíteni vágyókat.