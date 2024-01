Sokan találgatják még most is, ha az utakon CUPRA-modellel találkoznak, milyen márkát képvisel a „dögös” külső. A SEAT sportos almárkájaként indult CUPRA – a Volkswagen-konszern legifjabb tagjaként – immár önálló márkaként hódítja meg az autósokat. Legalábbis azokat, akik nem félnek kitűnni a tömegből, Vajkovics Richard, a SEAT/CUPRA értékesítési vezetője szerint ugyanis a CUPRA magához vonzza a tekinteteket.

– Minden értelemben sportos, dinamikus, aki az egyediségre szavaz, annak tökéletes választás a CUPRA! A legnépszerűbb kétségkívül a márka ikonikus modellje, a Formentor – az első autó, amit teljes egészében CUPRA DNS alkot –, amely elérhető benzines, dízel és hibrid változatban is, ez utóbbi a legkeresettebb. A legerősebb pedig az öthengeres turbómotorral felszerelt, 390 lóerős Formentor VZ5, amelynek motorja a győri Audi-gyárban készül – árulja el az értékesítési vezető.

A CUPRA immár Győrben is karnyújtásnyira került az exkluzív autók kedvelőitől, a múlt héten ugyanis átadták a márka új szalonját, a SEAT-márkakereskedésből lett CUPRA Garage-t. Már a helyszín sem mindennapi, az épületbe belépve azonnal lenyűgöznek a különleges, csak prémium márkákra jellemző látványos dizájnelemek. A kínálat pedig magáért beszél: a Formentor és a Leon mellett a márka tisztán elektromos modellje, a Born is elérhető itt, amire az újonnan kiírt elektromos autó pályázat támogatása is igénybe vehető. Még idén érkezik a CUPRA Terramar, amely a győri Audi-gyárban gördül majd le a gyártósorról, a CUPRA Tavascan, a márka második generációs tisztán elektromos SUV-modellje, 2025-ben pedig a CUPRA piacra lép a lázadó világra fejlesztett Raval-modellel, a márka első elektromos városi kisautójával. Négy jelenlegi modell újul meg, valamint három új érkezik hazánkba 2025-ig, így nem túlzás azt állítani, hogy az idei év igazi tűzijáték lesz a márka életében. A különleges formatervezés minden esetben kiemelkedő teljesítménnyel párosul, a számos plug-in hibrid modellel bizonyítva azt is, hogy nem kell kompromisszumot kötni az elektromos hajtás és a teljesítmény között.

Nem véletlen, hogy az országban negyedikként éppen Győrben nyílt CUPRA Garage, a régióban ugyanis kiemelkedő a kereslet a sportos márka iránt. Az országos hálózatban – 136 eladott autóval – a megyeszékhely mutatta fel tavaly a legnagyobb fejlődést, jelentősen túlszárnyalva a kitűzött célokat. Érdemes tehát megjegyezni a márka maszkulin, erőteljes emblémáját, hiszen gyakran fogunk vele találkozni az utakon! (x)