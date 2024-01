A 60% tönkölybúza- és 40% fehér búzalisztből, kovászos technológiával készülő Teljes kiőrlésű vekni nemcsak szuper¬egészséges – az ősi gabona¬fajta többek között magas fehérje¬tartalommal bír –, de a formája is praktikus. A félkilós, kis átmérőjű vekni ideális szendvicskészítéshez, az íze pedig nem túl aromás és savas, így azok is szívesen fogyasztják, akik egyébként fehérkenyér-¬pártiak. A teljes kiőrlésű és magos termékeket érdemes beépíteni az étrendünkbe, mert sok egészséges rostot és lassú felszívódású szénhidrátot tartalmaznak, azaz egyenletesebben emelik meg a vércukorszintet és jobban eltelítenek, mint a hagyományos fehér kenyér. Ilyen egészséges termékekből is nagy a kínálat a Pedró-üzletekben, közel tucatnyi közül választhatunk, az édes és sós croissant-októl a zsemlékig. A Teljes kiőrlésű vekni ráadásul egész januárban 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg a Pedró applikációjával.

Megkezdődött a fánkszezon is, egy izgalmas Pedró-újdonsággal: a megszokott lekváros, vaníliás és csokis fánk mellé hamarosan a pisztáciás és sóskaramellás is bekerül a kínálatba.

2024 a fejlesztések éve lesz a Pedrónál, a 21 éves vállalkozás ugyanis története legnagyobb beruházására készül. Téti kenyér¬üzemébe új dagasztógépek, sokorópátkai központjába pedig új dagasztógépek és kemencék érkeznek, ezzel nemcsak megkönnyítve a munkát az ott dolgozók számára, hanem tovább javítva a minőséget, sőt, lehetőséget adva a kapacitás növelésére is. A közel félmilliárd forintos beruházás több ütemben valósul meg az év folyamán.

Februárban új győri üzletet is nyit a Pedró, méghozzá az épülő tudományos és innovációs park területén, a Széchenyi István Egyetemmel közösen. A kekszgyár régi épülete, a „Kocka” földszintjén nyíló Pedró Inno Bisztró ötvözi a pékség és a bisztró kínálatát: nemcsak a megszokott ízek, a finom kenyerek és finom¬pékáruk sorakoznak majd a polcokon, hanem számos laktató finomság is várja a betérőket. A Győr talán leggyorsabban fejlődő város¬részében nyíló, hosszabb nyitvatartású Pedró-üzlet kiszolgálja majd az egyetemistákat éppúgy, mint az innovációs park dolgozóit, és természetesen a környék lakóit, akik többek között sajt- és sonkatálból, a laktató Gróf tálból csemegézhetnek. (x)