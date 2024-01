Szabványméret = egyszerű számítás

Ahogy egy tevékenység iparszerűvé válik, úgy lesz egyre fontosabb, hogy bizonyos szabályokkal, korlátozásokkal egységes keretek közé tereljék a működését. Így történik ez a nemzetközi szállítmányozásban is: a számtalan különböző méretű csomagolási egység számára szükséges egy fix méretű eszköz, amely jól mozgatható, könnyű, kompakt, mindemellett gazdaságos helykihasználást tesz lehetővé.

A ma is a legszélesebb körben használt raklapok története az 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor is a vasúti szállításban született meg az igény egy szabványosított típus bevezetésére. Az EUR raklapokat akkor a vagonok méretéhez igazították. A ma ismert, ISO 6780 szabvány szerinti méretek az alábbiak:

800 × 1200 milliméter,

1200 × 1000 milliméter,

1000 × 1200 milliméter,

800 × 600 milliméter.

Kontinensünkön belül az első kategóriába sorolt EUR (ISO 1) raklap számít a legalapvetőbb tárolási egységnek – becslések szerint mintegy 400 millió darab van használatban –, de világszerte is a legnépszerűbbek közé tartozik. Ennek oka, hogy mind az elhelyezés, mind az árazás szempontjából könnyű vele számolni, ennek megfelelően Európában ehhez a mérethez igazodik a legtöbb szállítójármű raktere és a raktári polcrendszerek jelentős része.

Sz × H × M, azaz szélesség, hosszúság, magasság

A raklapok esetében alapvető szabály, hogy a rájuk helyezett termékek egyik irányban sem érhetnek túl a felületen. Az optimális súlyeloszlás, illetve a minél nagyobb stabilitás érdekében arra is érdemes törekedni, hogy az egymásra helyezett kartonok egymáshoz képest elforgatva, „kötésben” helyezkedjenek el. Ha a dobozok szorosan egymás mellé helyezve nem töltik ki a rendelkezésre álló felületet, hasznosabb a raklap külső határaihoz igazítani őket, és inkább a rakat belsejében hézagot hagyni. Egy-egy raklap magassága általában nem haladhatja meg az 1700 millimétert. Ezt nem csak a szállítójárművek raktere, hanem a raktárak polcrendszereinek elrendezése is korlátozza. Emellett arra is tekintettel kell lennünk, ha egy termék gyártója egyedileg limitálja az egymásra helyezhető kartonok számát – ezt a legtöbbször egyértelműen feltüntetik az egységcsomagon.

Forrás: Langmár Kommunikáció Kft

Túlméretes? Amorf? Nem lehetetlen küldetés!

Gyakran előfordul, hogy egy adott termék a kiterjedése, a tömege vagy az alakja miatt nem csomagolható megfelelően egy szabványméretű raklapra. Ilyen esetben általában a gyártó készít egyedi méretű palettát, ami jellemzően nem „többutas”, azaz egyetlen használat után újrahasznosítják, szemben az EUR raklapokkal, amelyeket az igénybevételtől függően több szállítás alkalmával is felhasználhatnak.

Kivételek a nemzetközi szállítmányozásban is akadnak

Bár a szállítmányok szervezéséért felelős logisztikai szakemberek álma a 33 szabvány palettával útnak indított kamion – általában ennyi EUR raklap fér el egy ponyvás félpótkocsin – a megbízók igényei alapján olykor el kell térni a megszokott megoldásoktól. A legfelkészültebb szállítmányozó vállalkozások számára ez rutinfeladat, fontos azonban, hogy a feladó kellő időben, részletesen tájékoztassa a speditőrt a küldemény paramétereiről.

Az európai piacon több mint kilenc évtizedes múlttal rendelkező Raben Group különösen nagy tapasztalattal bír a raklapos küldemények szállítmányozása terén. Ez a tevékenység gyakran jár rendhagyó méretű, súlyú vagy alakú áruk kézbesítésével. Mindaddig azonban, amíg a szállítmány nem terjed túl a hagyományos áruszállító járművek rakterén, a cég készséggel áll ügyfelei rendelkezésére országhatárokon innen és túl.