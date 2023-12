Jó, ha tudja: a gazdi már életében rendelkezhet négylábú családtagja jövőjéről! Új gondoskodási programot indít a Rex Kutyaotthon Alapítvány.

De miért is van erre szükség?

Felmérések szerint közel 4 millió kutya és macska él Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a legtöbb családban tartanak házi kedvencet. Ezek többsége boldog családtagként él, önzetlen szeretetével megédesítve a gazdi mindennapjait. A társállatok enyhítik az emberek szomorúságát, segítenek a betegségek megelőzésében és leküzdésében és felvidítják az emberi szíveket. A felelős állattartónak cserébe élete végéig kell róla gondoskodnia, azonban sokan nem is gondolnak arra, hogy mi történik kedvencükkel megbetegedésük vagy haláluk esetén?

Egy idő után pedig mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: mi lesz szeretteinkkel, ha mi már nem leszünk? Hogyan tudnánk róluk még életünkben gondoskodni? A Rex Alapítvány Örökös őrangyal gondoskodási programja megnyugtató megoldást kínál kérdéseire.

Ma Magyarországon nagyon kevesen végrendelkeznek, és még kevesebben gondoskodnak négylábú családtagjukról, pedig ennek hiányában bizonytalan jövő vár rá. Örökös hiányában hagyatékuk az államra száll, kedvencüket pedig az önkormányzat az illetékes ebrendészeti telepre szállítja.

Fel kell készülni arra helyzetre, amikor az állattartó hosszabb-rövidebb ideig tartó betegsége vagy halála esetén már nem tud gondoskodni. Tőlünk nyugatabbra bevett dolog, hogy a gazda még életében gondoskodik házi kedvencéről. A Rex Alapítvány is egy ilyen tervezett gondoskodási lehetőséget dolgozott ki az elmúlt években.

Hazánkban az „állat” a hagyatéki törvény értelmében dolognak minősül, így csak külön meghagyás beiktatásával tud állatáról rendelkezni az örökhagyó, de ez a gyakorlat itthon még nem terjedt el. Erre ad lehetőséget a Rex Alapítvány gondoskodási programja.

Külön rendelkezés hiányában szerencsés esetben jóérzésű családtagok, barátok fogadják be az állatokat, de legtöbbször a meleg otthonból gyepmesteri telepre, menhelyre, vagy elaltatásra kerülnek. Pedig az Örökös Őrangyal program révén minden gazdinak van lehetősége arra, hogy saját elgondolásának megfelelően biztonságban tudhassa kedvencét. Ez a gondoskodási program már a gazda életében segíti az állattartót a jószág ellátásában, és elhelyezést biztosít az állat számára, ha gazdája már nem képes az ellátására, mert kórházba kerül, vagy esetleg meghal.

Az Örökös Őrangyal programot Magyarországon - angol minta alapján - a Rex Alapítvány dolgozta ki. Az elmúlt években számos idős gazdi kezdeményezte, hogy magára maradt kedvencét felkarolhassuk, viszonzásul pedig hagyatékával vagy adományával támogatta állatmentő missziónk fenntartását.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az Örökös Őrangyal programban résztvevő gazdikat az Alapítvány munkatársa személyesen felkeresi, és megismeri a gazdi élethelyzetét és az állat tartási körülményeit. Egyúttal a gazdi is ellátogat az Állatszigetre, ahol bemutatjuk a Rex Alapítvány telephelyét és munkatársait, valamint tájékoztatjuk programunk részleteiről. Amennyiben kölcsönös a bizalom, megállapodunk a részletekben, mindenkivel egyénileg.

Van már példa:

Állatvédő szervezetünk programja eddig már számos idős, kedvence jövőjéért aggódó gazdin segített. Gabi néni cicája 2022-ben került alapítványunkhoz, majd egy új gazdihoz, amikor az idős hölgyet agydaganattal megoperálták.

„Nincs senkim, halálom után én úgy szeretném, ha minden az állatoké lenne. Mindig is állatbarát voltam. Egy újságban olvastam a Rex Alapítványról, amikor nyitottak. Akkor még nagyon újak voltak. Elmentünk az Állatszigetre és nagyon megtetszett. Édesanyám akkor még élt, és vele is megbeszéltem, hogy ha úgy adódik akkor ők lesznek az örököseink. Hogy mi lenne a cél, aminek a legjobban örülnék, ha megvalósulna a támogatásunk révén? Az ivartalanítás és olyan gazdák megsegítése, akik anyagilag nem állnak olyan jól. Elengedhetetlen a cicák és kutyák ivartalanítása, hogy ne legyen ennyi kóbor állat, mert rájuk csak szenvedés vár. Az elmúlt években a Rex Alapítvány a családommá vált, akik gondoskodnak rólam és a cicámról egyaránt, és tudom, hogy a hagyatékom is jó kezekbe kerül. Életemben az embereket szolgáltam, halálom után az állatokat szeretném. Ez az én mottóm.” - Gabi néni.

Forrás: REX Kutyaotthon Alapítvány

Laci bácsi kutyája 2020-ban bekövetkezett halála óta egy szerető családnál kertes házban éli boldog családtagként napjait.

A magyar származású karnagy, karmester és számtalan kórus megalapítója 1956-ban menekült külföldre, és karmesteri pálcájával bejárta a világot, Új-Zélandtól Argentínáig. Gazdag élete során a zene mellett fő érdeklődését a könyvek, a foci, a tenisz, a sakk és a kutyák jelentették.

Nyugdíjasként 2010-ben hazaért Magyarországra és közel egy évtizeden át követte és haláláig támogatta a Rex Alapítvány munkáját. Az évtizedes kapcsolat mély barátsággá érett, kedvenc kutyáját Charlie-t alapítványunk munkatársa fogadta örökbe. A Felelős Állattartás Háza szerkezetkész kivitelezéséhez szükséges anyagi bázist alapvetően Laci bácsi hagyatéka biztosítja, így az oktatási intézményben állandó kiállítást szentelünk emlékének.

Forrás: REX Kutyaotthon Alapítvány

Mindketten nagyvonalú hagyatékukkal gondoskodtak saját négylábú családtagjaikról, és egyúttal a Rex alapítvány állatmentő misszióját is felkarolták. Ebből a hagyatékból közel 200 kutya és macska rendszeres ellátásáról gondoskodhatunk, és ebből a forrásból indulhatott el országos oktatóközpontunk, a Felelős Állattartás Háza megépítése is.

Az Örökös Őrangyal Program lehetőséget ad a felelős gazdinak arra, hogy szerződéses keretek között kedvence jövőjét már jó előre bebiztosítsa, és egyúttal hagyatékával, adományával „örökös őrangyalként” a bajba jutott menhelyi állatokat is felkarolja.

Bízunk benne, hogy a programhoz való csatlakozás sokaknak okoz majd megnyugvást, hogy házi kedvencét minden körülmények között biztonságban tudhatja. A program részletei elérhetők a rex.hu honlapon. (X)