Mint az széles körben ismert, a kínai Contemporary Amperex Technology (CATL) Debrecenbe telepíti második európai akkumulátorgyárát. Az energiatárolásban és az akkumulátorfejlesztésben világelső vállalat ügyfelei olyan ismert autógyártók, mint a BMW, a Ford, a Tesla vagy a Volkswagen. Kína mellett a németországi és a magyarországi üzemben is gyártani fogják a hamarosan megjelenő, a legfejlettebb technológiai megoldásokat felvonultató Shenxing akkumulátort, amely mindössze 10 perc töltéssel 400 kilométer megtételét teszi lehetővé.

A beruházás mintegy 3.000 milliárd forintból valósul meg, amelyben – amint arról korábban is beszámoltunk – komoly szerepet vállalt a magyar tulajdonú WEST HUNGÁRIA BAU Kft., ugyanis a WHB nyerte el a hatalmas, 110 ezer négyzetméternyi csarnoképület szerkezet­építési munkáit. Újabb nagy eredményként a CATL Debrecen környéki óriásberuházásán a másodlagos acélszerkezetek, a tető- és oldalfalburkolás, és a befejező munkák kivitelezésén is a vállalat dolgozhat. A több mint 110 ezer m2 alapterületű épületbe a magyar cégnek összesen legalább 5.500 tonna acélt kell beépítenie.

A szerkezetépítés során a debreceni óriásberuházásban a WHB összesen 110 ezer négyzetméternyi csarnokterület szerkezetépítését kivitelezi, ennek részeként elvégzik:

– a monolit vasbeton fejtömbök földmunkáit,

– a monolit fejtömbök építését,

– az előregyártott vasbeton elemek elhelyezését,

– valamint a merevítő acélszerkezet szerelését is.

Az újabb, elnyert feladatok során pedig:

– a másodlagos acélszerkezet,

– a tető- és oldalfalburkolás,

– az ipari padló,

– a nyílászárók telepítése,

– építőmesteri munkák,

– az elektromos alapszerelés és

– a gépész alapszerelés munkákat végzi el.

Elismerések kövezik az utat

A WHB jelenleg Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, teljes egészében magyar tulajdonú, piacvezető építőipari vállalkozása, amelynek székhelye Biatorbágyon található, ezenkívül Győrben és Budapesten is rendelkeznek fiókteleppel, illetve Pakson telephellyel. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, az ország egész területén végeznek szakipari kivitelezéseket az építőipar minden szegmensében, a műemlék-felújítástól az ipari, kereskedelmi és logisztikai létesítményeken át az oktatási, egészségügyi és sportlétesítményekig.

Kimagasló szakmai tudásuknak és a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettségüknek köszönhetően évről évre nő kiemelkedő referenciáik száma, amelyek között számos olyan, a budapesti városképet meghatározó épület és nagyléptékű vidéki fejlesztés is található, amelyek sorra rangos szakmai elismeréseket hoztak.

Kiemelt szerepet kap a digitalizáció

Sikereikhez nagyban hozzájárul, hogy átfogó digitalizációs folyamat zajlik a vállalatnál. Oktatási és innovációs központot, valamint mentorprogramot hoznak létre, mert hangsúlyos célkitűzés a cégcsoporton belül az, hogy a tervezés a legmodernebb szoftverek használatával és interaktívan történjen. Ehhez kapcsolódóan pedig a vállalatcsoport tagjai között is meglegyenek a standardizált digitális kommunikációs csatornák.

Ennek is köszönhetik, hogy számos nemzetközi cég választotta már őket partneréül, így többek között a sanghaji központú Semcorp, amelynek több mint 100.000 négyzetméteres alapterületű gyára épül Debrecen déli ipari parkjában.

A több mint 26 éves tapasztalattal rendelkező WEST HUNGÁRIA BAU Kft. elért eredményei és a pozitív megrendelői visszajelzések igazolják a befektetett munkát.

Kulcsfontosságú az előrelátó hozzáállás

A WHB múltja és jelene is az előrelátást tükrözi. Ennek a szemléletnek köszönhető, hogy a cégcsoport már számos leányvállalattal rendelkezik, így az előkészítő munkáktól az utolsó simításokig le tudják fedni a kivitelezés minden területét. A legnagyobb jelentősége ebben a szakági cégeknek van, de persze vannak olyan cégcsoporthoz tartozó vállalatok, amelyek akár teljes generálkivitelezést is el tudnak végezni. Összefoglalva: a cégcsoportban megvan a teljes vertikális integráció, és van jelentős horizontális extrakapacitás is.

Az újabb elnyert tender sikere az eddigi eredményes és magas szintű munkavégzésnek, valamint a precíz szervezésnek is köszönhető. Ennek megfelelően a WHB a debreceni akkumulátorgyár építésénél a héten már neki is állt az újabb feladatoknak: a zúzottkő-ágyazat készítése nagy erőkkel halad, ami előkészíti az ipari padló telepítését. Remek ütemben zajlik a havi több ezer tonna acél legyártása és beszerelése is, ami különösen a téli időszakban olyan jelentős feladat, amit csak tudatos organizációval lehet elvégezni. (x)