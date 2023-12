A Dana idén decemberben is csatlakozott a cipősdoboz-akcióhoz, melynek során rászoruló gyerekeknek gyűjtenek ajándékot – minden segítő szándékú dolgozótól pont annyit, mint amennyi egy-egy cipősdobozban elfér. Minden adományozó eldöntheti, milyen korú és nemű gyermeknek szeretné felajánlani az adományát, amit feltüntet a cipősdobozon, így segítve a koordinátorok munkáját a csomagok szétosztásánál.

A kezdeményezés immár hagyománnyá vált a Danában, idén hatodik éve rendezik meg, s évről évre egyre több dolgozó csatlakozik az akcióhoz. Az első évben dolgozói ötlet nyomán kezdték el gyűjteni a dobozokat – egyébként a Danánál számos program így indult útjára –, ma pedig már a munkatársak érdeklődnek felőle minden évben. A Dana mind a négy gyáregységében, két héten keresztül várták a cipősdobozokat, amelyekből idén több mint száz gyűlt össze. Az apró játékokkal, édességekkel, kis meglepetésekkel megtöltött dobozok a Máltai Szeretetszolgálathoz kerülnek, akik gondoskodnak róla, hogy eljusson a helyi, rászoruló családokhoz az adomány.

– Elsősorban a családos munkatársaink mozdultak meg a felhívásunkra, akik szülőként maguk is átérzik ennek a súlyát. A gyárigazgatótól a gyártósori kollégákig sokan adományoztak, a segítő szándék összehozza az embereket. Gyönyörűen feldíszített dobozokat kaptunk, amelyeken látszott, hogy gondos kezek szeretettel csomagolták őket. Sikeres akció volt, biztosan folytatjuk jövőre is! – mondta Sándorovszky Fanny, a cipősdobozgyűjtés főszervezője.

A munkatársak által összegyűjtött adományokat az ünnepek előtt a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatják el a rászoruló családok számára.

Fotó: Dana Hungary Kft.

Sok jó ügy mellé odaállnak

A régió egyik legnagyobb vállalataként kiemelt figyelmet kap a társadalmi felelősségvállalás, és igyekeznek minél szélesebb körben támogatni a helyi szervezeteket és alapítványokat.

– Bár sajnos nem tudunk minden kérésnek eleget tenni, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél több jó ügy mellé odaállni. Ilyenkor mérlegeljük, kinek mennyire van szüksége a segítségre, és természetesen fontos az is, hogy olyan ügyeket karoljunk fel, amelyekkel tudunk azonosulni – mondja Rédei Márk, a Dana Hungary Kft. HR Business Partnere. Hozzátette: kialakult az a kimondatlan gyakorlat, hogy minden évben más alapítványt vagy szervezetet támogatnak, hogy minél több helyre tudjanak segítséget juttatni.

Idén nyáron a Dana Hungary Kft. a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány részére adományozott egymillió forintot, amellyel egy lélegeztető készülék megvásárlásához járult hozzá. Az életmentő berendezést a győri Petz Aladár kórház gyermekintenzív osztályán állítják majd szolgálatba. S bár az alapítvány első alkalommal volt a Dana kedvezményezettje, nincs kizárva, hogy a jövőben újabb adománnyal segíti majd az osztályon fekvő kis betegek ellátását.

Nem ez volt az első megmozdulás, amellyel a Dana a győri kórház kis betegeit támogatta, hiszen a vállalat évek óta szoros kapcsolatot ápol az intézménnyel.

Támogatják a testi-lelki egészséget

Nem titok, hogy a Dana számára az egészségmegőrzés kiemelt helyen áll a támogatott ügyek között, saját dolgozói között is népszerűsíti a testi-lelki egészség fontosságát, akárcsak a közösségépítés erejét. Ezt tükrözik a vállalat belső programjai is, többek között a minden évben megrendezett sportnap és családi nap, a céges főzőverseny, vagy a nemrég megrendezett céges mozizás. S persze év végén nem maradhat el a Mikulás-ünnepség sem, amelyet idén is a Vaskakas Bábszínházban rendeztek meg. Külön műsorral készültek a legkisebbeknek és a nagyobbacska gyerekeknek, sőt jutott a Mikulás-csomagokból a győri rászoruló családoknak is.

Az év végén a Dana a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesületének is segített, ők a vállalat egyik munkatársán keresztül keresték meg a Dana döntéshozóit, támogatást kérve a tagjaik számára készítendő karácsonyi csomagok beszerzéséhez. A Dana nemcsak a jó ügy mellé állt, de átvállalta a csomagok összeállítását is, így az egyesület karácsonyi ünnepségén várhatóan sok embernek okoz majd örömet. Rédei Márk elmondta, az adományokat személyesen adta át a Dana vezetősége az egyesület számára, így lehetőség nyílt megismerni a munkájukat, tevékenységüket, így az adományozás valóban odaforduló segítség lett.