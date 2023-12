A szöveg a Haleon együttműködésével készült.

Mi is az az arcüreggyulladás?

A kérdés megválaszolása előtt azt tegyük tisztába, hogy mit értünk hivatalosan arcüreg alatt. Ezek azok az üreges részek, amelyek a koponyacsontokban találhatók, az orr és az arc területén. Az üregekben nyálkahártya található, amely azért fontos, mert részben ez szabályozza a test védelmi és légzési rendszerét. Az arcüreg területén alapesetben levegő kering, amit kellőképpen melegít, megtisztít és párásít a testünk. Ez az egészséges felállás, ám sajnos előfordul, hogy a nyálkahártya begyullad – ezt nevezik arcüreggyulladásnak, latin néven sinusitisnak. Ilyenkor ezek az üregek elzáródnak, begyulladnak, irritálódnak, ami az ember teljes létezését negatívan befolyásolja. Ez a betegség lehet akut, de krónikus is, így minden helyzetben alaposan ki kell vizsgálni, majd megtalálni a gyökérokot. Ez többnyire egy vírusfertőzés, bakteriális fertőzés, de lehet például allergia, a dohányzás és a légszennyezés mellékhatása, de éppen egy orrpolip következménye is. Magyarországon is sűrűn előforduló betegség, ami az évszaktól, az időjárástól, az allergiai tényezőktől és egyéb körülményektől függően kerülhet elő. A statisztikák szerint ez a probléma a legtöbb esetben a légzőszervi megbetegedések között gyakori, ám nehéz a pontos arányát megbecsülni, mert az emberek gyakran keverik össze az enyhe sinusitis tüneteit például a megfázással.

Mik a pontos tünetek?

Az arcüreggyulladás komoly betegségérzettel és levertséggel járhat, ilyenkor nem önmaga a legtöbb ember. Fáj a teljes arcüreg, olyan részek is, amiről jó esetben azt sem tudjuk, hogy léteznek. Megjelenik az orrfolyás, a köhögés, a tüsszögés, a fejfájás, azaz csupa olyan tünet, amely kitartóan megkeseríti a mindennapokat. Lüktet, nyom az arcunk és a homlokunk, ilyenkor minden pénz megadnánk, hogy valaki szabadítsa fel ezt a beteg területet. Az arcüreggyulladással orvoshoz kell fordulni, mindenképpen érdemes szakvéleményt kérni.

A vizsgálatok során nem ritka, hogy megröntgenezik a pácienst, vagy éppen CT-vizsgálatot végeznek el rajta – ezt képalkotó eljárásnak nevezik, ami segít az orvosnak behatárolni a betegséget, majd megtalálni a megfelelő gyógymódot. A kezelés a kiváltó októl is függ természetesen.

Mit tehetünk a gyógyulásért?

A lényeg, hogy mindig tartsuk be az orvos utasításait. A kezelés része lehet antibiotikumos kúra, előkerülhet az antihisztamin, az orrcsepp vagy a orrspray arcüreggyulladásra, de szóba jöhet a meleg borogatás rendszeres alkalmazása is. Ha súlyos a helyzet, és többnyire az, akkor a fájdalomcsillapítókat sem ússza meg az ember. Emellett ennél a betegségnél is fontos az, ami minden vírusos problémánál kiemelendő, illetve általánosságban véve is mindig hasznos, ha a szervezetünket megtámadja valami: időt kell adni a gyógyulásra, a pihenésre. Nem ilyenkor kell a munka hősévé válni, nem kell maratonit futni, vagy éppen reggelig szórakozni. Sokkal inkább ajánlott ágyban feküdni, nagyokat aludni, forró teát és levest fogyasztani, azaz lehetőséget adni a testünknek, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson.

Sajnos előfordulhat olyan helyzet, amikor a fent részletezett kezelés nem elegendő. Ha fizikai jellegű a probléma, illetve hosszabb ideje okoz problémát, azaz krónikus az eset, akkor nem ritka az orrsebészeti vagy az arcsebészeti beavatkozás az orrüregek kitisztítására, az elzáródások eltávolítására. Ez persze kellemetlen eljárás, fájdalmakkal is jár, ám érdemes belegondolni, hogy néhány nap vagy hét kellemetlenségért utána jó esetben több évtizednyi tünetmentességet kaphatunk. Ha valakinek keserítette már meg az életét a folyamatosan visszatérő arcüreggyulladás, az pontosan tudja, hogy ez nem túl nagy ár a huzamosabb problémamentességért.



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.