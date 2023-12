Nyolcadik éve süti a Pedró Pékség a decemberi hónap kenyerének választott Székely kenyeret – havonta 10 ezer kilogramm készül belőle –, így nem túlzás azt mondani, hogy az egyik legnépszerűbb termék a polcokon. Ez a kétkilós kenyér volt a pékség első „nagy” kenyere, és az első, amelynek a tésztájába pityóka, azaz főtt burgonya került. Székelyföldön régóta bevált alapanyaga ez a kenyereknek; őseink tudták, hogy a burgonya szaftossá és tartóssá teszi őket, a vastag, ropogós héj pedig nem engedi idő előtt elszökni a nedvességet a bélzetből. A hagyományos technológiával készült fehér kenyérnek egyébként, nevéhez hűen, része volt a világ legnagyobb székely kapu­jának létrejöttében: a pékség minden kenyér árával a Sokorópátkán felállított Sokoró kapuja elkészítését támogatta. A Székely kenyér a hónap végéig 100 forinttal olcsóbban vásárolható meg a Pedró Pékség applikációjával.

Fotó: Pinter Adam Cincer

A Pedró kemencéiben a kenyerek mellett javában készülnek a karácsonyi finomságok is, elsősorban a bejglik, amelyek minden bizonnyal idén is a családok kedvencei lesznek. A hagyományos, sok vajjal és még több töltelékkel készülő diós, mákos és zserbós bejgli mellett idén egy igazi különlegesség is a Pedró-üzletek polcaira kerül. A Pásztor Bejglit a régi idők hagyományai ihlették, s visszanyúlva a gyökerekhez éppen úgy készül, mint egykor régen nagyanyáink konyhájában. A tésztája zsírral, sok tekeréssel készül, a sűrű tölteléket tejben főzik, a kész bejgli pedig tepsiben sül, akárcsak békebeli társai, hogy minél több nedvesség maradjon a belsejében. Így lesz a Pásztor Bejgli a karácsonyi asztal méltó édessége, amely megkoronázhatja a családi ebédet vagy vacsorát.

Fotó: Pinter Adam Cincer

A Pedró nemcsak a kenyerekkel és süteményekkel, hanem a dekorációval is készül az ünnepekre. A 11 üzlet előtt már állnak azok a feldíszített gyökeres karácsonyfák, amelyeket a pékség a Veres Péter iskolával ápolt együttműködésnek köszönhet, az iskolából érkeznek ugyanis nemcsak a fenyők, hanem a péktanulók is a Pedróhoz.

Ha ők nem is, de a pékség dolgozói, összesen kilencvenen, már egy asztalhoz ültek a minap az évzárás jegyében. A Pedró karácsonyi vacsoráján nemcsak az elmúlt év eredményeit ünnepelte meg a csapat – ahogy Vajda Péter, a Pedró tulajdonosa fogalmaz, a „Pedró-család” –, hanem számos munkatárs külön elismerésben is részesült. S persze koccintottak együtt a novemberi 11-i évfordulóra is: Szent Márton-napkor volt 21 éve, hogy a Pedró finomabbnál finomabb kenyereket süt a családok asztalára. (x)