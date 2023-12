Megéri újévi fogadalmakat tenni?

Ezekre a fogadalmakra sokan pusztán üres ígéretekként tekintenek, ami nem annyira meglepő, hiszen a legtöbbet már az év első hónapjaiban megszegik. De ennek egyáltalán nem kell így lennie! Az újévi fogadalmak a személyes fejlődési tervünk részei is lehetnek, hiszen segíthetnek elindulni egy új és jobb élet irányába. Segítenek fókuszálni a célokra, ösztönöznek a pozitív változásra, és egyfajta lendületet adnak az elkövetkező évnek.

Ezeket az előnyöket azonban csak akkor élvezhetjük, ha valódi elhatározás van a terveink mögött, és ha kitartóan, következetesen tartjuk magunkat ahhoz, amit kitaláltunk. Ha így teszünk, akkor az új év valóban új lehetőségeket hoz, és az újévi fogadalmak kiváló eszközök lehetnek egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb élet felé vezető úton.

7 fogadalom, ha 2024-re a célunk a kiegyensúlyozottság

Egészségesebb, boldogabb, elégedettebb élet: mégis merre induljunk, ha erre vágyunk? Az alábbi fogadalmak tökéletes kiindulópontot jelenthetnek.

Tudatos figyelem az elme karbantartásáért

Az élet modern tempója sokszor hajlamos túlfeszíteni az idegrendszert, és könnyű elveszni a mindennapi rohanásban. Az első újévi fogadalom, amit érdemes fontolóra venni, az a tudatos figyelem megerősítése. A mindfulness gyakorlatok segítenek kikapcsolni a zajos külvilágot, a fontos dolgokra koncentrálni és mélyebb kapcsolatba kerülni önmagunkkal.

Pénzügyi tudatosság a stressz elkerülésére

Napjainkban egyre gyakoribb jelenség, hogy a pénzügyek miatt aggodalmakkal, feszültséggel vagyunk tele. Ez ellen többféle módon is tehetünk. Egyrészt elkezdhetünk tudatosabban bánni a pénzünkkel, aminek az egyik legkézenfekvőbb módja, hogy felállítunk egy havi büdzsét, amihez tartjuk magunkat. Ebbe betervezhetünk egy tartaléknak szánt összeget, amit minden hónapban félreteszünk, így nagyobb anyagi biztonságot teremthetünk magunknak.

Másrészt, érdemes rendezni a jelenlegi anyagi helyzetünket is. Tegyük fel, hogy többféle hitelt is felvettünk, és már nehezünkre esik minden határidőt és kötelezettséget követni, számon tartani. Ilyen esetben már célszerű pénzügyi tanácsadóhoz fordulni vagy a pénzintézetünknél érdeklődni az adósságrendező hitelek felől. Ha megfogadjuk, hogy rendbe tesszük az anyagi helyzetünket, és konkrét lépéseket is kitűzünk ennek érdekében, máris sokkal nyugodtabban vághatunk bele az új évbe.

Egészséges életmód a testi és mentális jólétért

Sokan azért tesznek fogadalmat az életmódváltásra, mert szeretnének elégedettebbek lenni a külsejükkel, pedig egy egészségesebb életmód a testi és mentális egészségünk miatt is fontos. A rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a megfelelő pihenés mind olyan gyakorlatok, amelyek hozzájárulnak a test és lélek harmóniájához, hosszú távon pedig az általános kiegyensúlyozottsághoz.

Pozitív gondolkodás a mindennapokban

A pozitív hozzáállás nem csupán a külvilághoz való viszonyulásunkat javítja, de a belső erőforrásainkat is feltölti, életkedvet, lendületet, perspektívát ad a mindennapokban. Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, de elég kis lépésekben indulni. Először csak fogadjuk meg, hogy minden napunkban találunk valami pozitívumot, valamit, aminek örülünk, ami mosolyt csal az arcunkra! Egy idő után ez észrevétlenül is rutinná alakul és a szemléletünk egészen átalakulhat.

Jobb időgazdálkodás, ügyes priorizálás

A modern élet tele van kihívásokkal, feladatokkal és kötelezettségekkel – éppen ezért elengedhetetlen a megfelelő priorizálás, hogy ne őrüljünk bele mindebbe. Érdemes mindennap készíteni egy listát az aktuális feladatainkról, majd tudatosan fontossági sorrendbe állítani az elemeket. Például: ha el kell mennünk a bankba az adósságrendező hitelünk intézése miatt, az rögtön az első helyre kerülhet, de egy új recept kipróbálása nyugodtan átcsúszhat későbbre vagy egy másik napra. Ha ügyesen elsajátítjuk az időgazdálkodás készségét, több időnk jut majd azokra a dolgokra, amik valóban számítanak.

Kapcsolatok erősítése

Manapság az emberi kapcsolatok egyre lazábbá válnak, egyre kevésbé ápolunk mély, valódi tartalommal teli viszonyokat. Az értékes társas kapcsolatok azonban hozzájárulnak a mentális jólétünkhöz, így igenis érdemes ezeken dolgozni – tudatosan is. Töltsünk tehát együtt minőségi időt a szeretteinkkel, szervezzünk közös programokat, szerezzünk együtt élményeket!

Hogyan fogadjuk meg őket?

2024 első néhány hetében még biztosan tart majd a lendületünk, így könnyű lesz betartani a fogadalmakat – de szinte elkerülhetetlen, hogy egy idő után nehézségekbe ütközzünk. Ilyen esetben érdemes lehet segítséget kérni a környezetünktől: a családunk és a barátaink támogatása átsegíthet a holtpontokon, de akár egy coach-csal is konzultálhatunk. Érdemes emellett létrehozni egy jutalmazási rendszert is: tűzzünk ki magunk elé kisebb, rövid távú célokat, és ha elértük valamelyiket, jöhet a jutalom!

Végül, de nem utolsósorban pedig legyünk megértőek magunkkal: a kiegyensúlyozott élet felé vezető út nem egy sprint, inkább egy maraton. A lényeg pedig az, hogy egyszer odaérjünk, miközben élvezzük az utat is! (x)