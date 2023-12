A minőség, számunkra mindig az elsődleges szempont, bármi történjen is, ebből nem tudunk lejjebb adni. Minden fázisban az építés során szigorú minőségellenőrzést végzünk, hogy biztosítsuk a kiemelkedő építészeti és műszaki színvonalat. Csak a legjobb anyagokat és a legmodernebb technológiákat használjuk, hogy olyan társasházakat hozzunk létre, melyek hosszú távon is megőrzik értéküket, így a későbbiekben, a tulajdonosok jelentős haszonnal tudják tovább értékesíteni, az ingatlanjukat.

Szinte a kezdetek óta ugyanazokkal a megbízható szakemberekkel dolgozunk együtt – hangsúlyozta Poór Péter, az Adaste 2003 Ingatlanberuházó Kft. ügyvezetője. Kivitelezőnk Jáger László, a Jáger és Társa Kft tulajdonosa, felelős az építés lebonyolításáért. Az irodai feladatokat pedig Bata Ramóna kolléganőm tartja kézben, már több mint 20 éve.

Fotó: Adaste 2003 Kft

Egy baráti beszélgetés és közös külföldi kirándulás eredményeként születtek meg az Adaste 2003 Kft. alapjai, mely Mosonmagyaróvár térségének a legnagyobb ingatlanberuházójává nőtte ki magát az elmúlt húsz évben.

Dr. Szeredi Ádám barátom csalt haza Budapestről azért, hogy csináljunk egy közös vállalkozást. Ekkor én már nyakig benne voltam az ingatlan bizniszben, jó ötletnek tartottam, ezért Ádámnak nem volt nehéz meggyőznie. Pár kisebb projekt után, létrehoztuk az Adaste 2003 Kft-t ami azóta is a zászlóshajója a cégcsoportnak. – kezdte a vállalkozás történetét Poór Péter ügyvezető.

– Ahogy már az elején is említettem, kezdetek óta törekszünk arra, hogy vásárlóink a lehető legmagasabb minőségben megépített ingatlanukat vehessék át, egy megvalósult beruházás végeztével. Az, hogy egy társasház mennyire lesz élhető az ott lakók számára, a tervezőasztalon dől el. Lukácsi Tamással a tervezőnkkel, fontosnak tartjuk, hogy a lakások mellé megfelelő számú garázs, tároló, és parkoló kerüljön kialakításra, mivel ez későbbiekben nagymértékben befolyásolja a komfortérzetünket. Társasházainkkal kapcsolatban a minőség mellett kiemelném a parkosított környezetet, melyre nagy figyelmet fordítunk, hogy a tulajdonosok színvonalas környezetben élvezhessék a hétköznapokat – fogalmazott a cégvezető.

Talán nincs is olyan városrész Mosonmagyaróváron, ahol ne építettek volna társasházakat. A Napkert Lakópark után jött egy nagyobb beruházás, a Mediterrán Lakópark 86 lakással, a Kórház utcában egy 25 lakásos, amit már a Jáger és Társa Kft. épített, azóta kizárólagos generál kivitelezőként van jelen a cég életében.

Fotó: Adaste 2003 Kft

– Régóta dolgozunk együtt Lukácsi Tamás építész irodájával. Számos innovatív megoldást alkalmaztunk az építkezések során. Így az Öko-ház elnevezésű társasházunk volt Győr-Moson-Sopronban az első olyan társasház, ami hőszivattyús fűtési rendszerrel, és napelemmel lett ellátva. 2020-ban készült el a városközponti City—ház, 219 lakással, 9 üzlethelyiséggel, mely Mosonmagyaróvár történetének eddigi legnagyobb magánerős társasház fejlesztése. Tervezéskor figyelembe vettük a városközpont építészeti adottságait és ehhez igazodva egy intenzív beépítés mellett, egy modern a mai technikai követelményeknek minden szempontból megfelelő épületegyüttest hoztunk létre. A lakások hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel működnek, amihez az áramot részben napelemek állítják elő. De büszkék vagyunk a Beach Club Lakóparkra is, mely a város legszebb helyén található. A Lajta és a Mosoni-Duna egyesülésénél lévő közvetlen vízparti területen fontosnak éreztük a meglévő fák védelmét, ezért egy geodéziai felmérés után, az épületeket úgy helyeztük el, hogy a növényzet megmaradhasson. A Kiserdő Lakópark első üteme után most adjuk át a második ütemet, és épül a harmadik ütemben további 40 lakás. Emellett egy közvetlen vízparti 50 lakásos társasház is tervben van, a Boros-csónakház területe is fejlesztésre vár. Műemléki környezetben húsz lakást fejeztünk be a Flórián étterem mögött. A Duna Lakóparban 17 lakásos társasházak épülnek, a Magyar utcára pedig egy 15 szobás boutique hotelt tervezünk. Még a Szalézi-házra keresünk megoldást – sorolta Poór Péter, aki szerint a vásárlói igények jelentősen átalakultak. Most főként befektetők vásárolnak, akik inkább a kisebb, kiadható lakásokat keresik.

– Hosszú távon még mindig az ingatlan a legjobb befektetés, a lakások tartják árukat – tette hozzá.

A tulajdonosok a 2008-as válság után döntöttek úgy, hogy érdemes több lábon állni, ezért hoztak létre az ingatlanos szektor mellé egy fogászati központot, amit 5DENT-nek neveztek el. A klinika már 12 éve üzemel, és fogadja főként külföldről érkező pácienseit. Természetesen itt is a legmagasabb színvonalon történik a betegek kezelése, ami főként a szakmai gárda felkészültségének köszönhető. A fogászat, a régi malom épületében kapott helyet, hét rendelővel, mintegy húsz munkatárssal.

– A fogászat mellett szerettünk volna egy kávézót is működtetni a pácienseknek. Aztán az évek során kicsit több lett, igazi szerelemgyerek: egy fine bisztró étterem alakult ki a Malom Caféban, ahol még világsztárok is megfordultak. – búcsúzott Poór Péter.

Tel.: +36-96/576-610

Mobil: +36-70/3100-920

E-mail: [email protected]

Web: www.adaste.hu