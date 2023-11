Az intelligens épületek korát éljük

Mindenki arra törekszik, hogy épületét – legyen szó családi házról, vagy ipari komplexumról – gazdaságosan üzemeltesse. A fűtés-hűtés optimalizálása sok időt venne igénybe, ha nem léteznének már erre intelligens megoldások. Ezekről és még sok minden másról beszélgettünk Tengelics Péterrel, a Synform Kft. ügyvezetőjével.

Manapság már nem okosotthonokról, hanem intelligens épületekről beszélünk.

- Rengeteg cég próbálja a közönséget az okostechnológiával megfogni, minden gyártónak vannak saját fejlesztései, vegyük példának az okosizzókat. Mindenki arra törekszik, hogy gazdaságos legyen egy épületnek az üzemeltetése, és próbálják ezeket a megoldásokat valamilyen úton-módon bevezetni a hétköznapi életbe. Az, hogy mitől lesz egy épület valójában intelligens, az igazából a különböző beépített rendszereknek az összehangolásától függ – magyarázza Tengelics Péter. – Cégünk, a Synform Kft. intelligens épületek vezérlésével foglalkozik. Minden egyes területet, amit elektromos áram lát el, azt be tudjuk integrálni a rendszerünkbe. Mi a KNX-rendszert használjuk, ez egy független protokoll, amibe sokféle gyártó eszközei integrálhatók.

TÁRT KAPUKKAL VÁR A HÁZ

A rendszer működése mindig az egyén igényeitől, szokásaitól függ. Ha valaki ismeri a lehetőségeket, rengeteg kényelmi funkciót is beépíthet a gazdaságosan üzemelő hűtés-fűtés-világítás mellé.

- A telefonokban van geo funkció, ami figyeli, hogy éppen merre jár az ember, ez is összeköthető az épülettel. Például tegyük fel, amikor utolsóként elhagyja valaki az épületet, akkor a telefonja és a háza kommunikál egymással, és látja, hogy 100 méternél messzebb került a lakó. Akkor a ház automatikusan lekapcsolja az összes lámpát, a tévét, el fog indulni a porszívó. Ha kell, leengedi a redőnyt, vagy olyan állapotba teszi, hogy a hűtés vagy a fűtés gazdaságosabb legyen. Ha hazafelé megyünk, ugyanezt tapasztalhatjuk érkezéskor. A ház kinyitja nekünk a kaput, felkapcsolódik a lámpa, felemeli a fűtést. Beállításoktól függően kaphatunk üzenetet arról, amikor hazaért a gyermekünk, de arra is képes, hogy amikor napokra elmegyünk otthonról, lemodellezze a szokásainkat, hogy kívülről úgy tűnjön, valaki van a házban.

VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK

Ennek az új rendszernek a jelenléte napjainkban az okostelefonok bevezetésének időszakához hasonlatos. Amikor először a kezünkbe fogtuk, még nem tudtuk pontosan, hogy mi mindenre fogjuk tudni majd használni.

– Körülbelül húsz év múlva az okosépületek mindennaposak lesznek. Nagyobb beruházásoknál már napjainkban is építenek be valamilyen szintű intelligens vezérlést. Ezeknek a rendszereknek van egy nagy előnyük, mégpedig, hogy ezek magukba foglalják az energiamenedzsmentet. Az energiaválság miatt a cégek nagyobb érdeklődést mutatnak a zöldenergia iránt, ezzel együtt a gazdaságos üzemeltetés iránt is, hiszen egy nagyobb telephely, irodaház üzemeltetésénél óriási összegekről beszélünk, amikor energiafogyasztásról van szó. Minden épülethez lehet meteorológiai állomást létesíteni, ami figyeli, hogy hány fok van kint, nézi, hogy milyen a fényerősség, melyik oldalról jön a fény, és ezeknek a paramétereknek az épületre való ráigazításából tudjuk úgy forgatni a lamellákat, ahogy a nap forog, hogy mindig a legtöbb hőt engedje be az épületbe télen, nyáron meg a leghűvösebben tartsa.

BŐVÍTHETŐ RENDSZER

Az átgondolt megoldásokkal hamar lehetséges megtakarítást elérni, viszont nem árt arra sem gondolni, hogy később biztosan bővíteni szeretnénk a rendszert.

– Amikor új házat tervezünk, legalább 20–30 óra intervallumot vesz igénybe az ügyféllel. Ilyenkor át kell beszélni a szokásait, hogyan él, és ezt minden egyes helyiségben lépésről lépésre át kell beszélni. Maga a rendszer kiépítése már sokkal egyszerűbb. A döntések meghozatala szokott nehezebb lenni. Ki kell választani, milyen kapcsolók legyenek, legyen-e érintőpanel, vagy ne, ráadásul több ezer termékből lehet választani. De nem muszáj egyszerre mindent megvásárolni, bármikor bővíthető a beillesztett eszközök sora. Sok ügyfél szeret a nappaliba betenni egy nagy érintőképernyőt, ahonnan el tudnak érni mindent, van, aki csak a telefonjára kér értesítéseket. A mi rendszerünk abban különbözik a többitől, hogy minden gyártónak van hozzá eszköze. Több mint 500 gyártó van a világon, akik több ezer terméket gyártanak minden témakörben ehhez a rendszerhez. Ha mondjuk elromlik egy kapcsoló 10 év múlva, és azt a fajtát már nem gyártják, vagy már nem tetszik és újítani akarok, akkor bármelyik más családból tudok hozzá választani eszközt. Ezáltal nem vagyok kiszolgáltatva annak, hogy ezt a terméket csak ettől a cégtől tudom megvásárolni, és ha már nincs meg a cég, akkor már nem tudjuk javítani, bővíteni a rendszerünket.

EGYÉNRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

Ha valakit érdekel ez a technológia, érdemes felkeresni személyesen a Synform Kft.-t, ahol egyénre szabott tanácsokat kaphat a jövőbeni beruházásával kapcsolatban. A synform.hu oldalon minden információt megtalálnak a kapcsolatfelvételhez.

– Szívesen tartunk személyes konzultációkat, mert azok a videók, amelyek interneten elérhetőek, nem biztos, hogy azt az élményt fogják átadni, mint amire neki valójában szüksége van. Egy intelligens épület nem attól lesz intelligens, hogy nagyon drága kapcsolókat teszünk fel, amiket senki nem tud kezelni, hanem attól, hogy a háttérben olyan algoritmusok működnek, amelyek az életünket valóban könnyebbé teszik.