Ünnepi díszek listája

Fenyőfa

Még ha tartod is azt a hagyományt, hogy a fa csak karácsonykor kerül elő, nem árt időben gondoskodni róla. Kezd el már most nézegetni az árusokat: találd ki, milyen típust szeretnél és jegyezd fel, hol érdemes majd vásárolni. Ha pedig a műfenyőt választod, érdemes lehet már most elővenni, összerakni és ellenőrizni, hogy minden rendben van-e vele. Így ha véletlen letört egy ág vagy tönkrement a talp, még időben beszerezhetsz egy újat!

Karácsonyfadíszek

Ugyanez igaz a karácsonyfát díszítő elemekre is. Tervezd meg, hogy milyen díszeket, színeket szeretnél látni a fádon és ellenőrizd, minden megvan-e hozzá. Ha esetleg hiányzik pár darab, azokat szerezd be még most! Ezzel elkerülheted azt a kapkodást, ami közvetlenül az ünnepek előtt jellemző – ekkor már nyugodtan dőlhetsz hátra, hiszen a díszeid készen fognak állni.

Karácsonyi fényfüzér

Az ünnepi díszítés oszlopos tagjai a karácsonyi fényfüzérek. Kell egy-kettő a fára, néhány az ablakokba, talán még a ház külsejére is! Vedd elő a teljes készleted és egyesével próbáld ki, hogy minden égő működik-e bennük. Ezen kívül ha a szabadban is díszíteni szeretnél, bizonyosodj meg arról, hogy van kültéri égősor is a tarsolyban. A beltériek ugyanis nem biztonságosak erre a célra, így nagyon fontos, hogy mindent a maga helyén használj.

Egyéb díszek

Végül pedig nézd végig a többi díszt is, hiszen karácsonykor nem csak a fát díszítjük fel. Tervezd meg az adventi koszorút, a szobáid dekorációját, akár még a saját ünnepi öltözetedet is! Készülj fel időben, hogy elkerülhesd a karácsonyi rohanást és biztosan békésen, boldogan teljenek azok a gyönyörű decemberi napok.

Jó készülődést, azt követően pedig kellemes ünnepeket kívánunk!