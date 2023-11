A mintegy 474,1 millió forintos beruházás keretében a Horváth Fólia Kft. gépparkja a biológiailag lebomló alapanyagokból jó minőségű fóliák, tasakok megbízható gyártására alkalmas berendezéssel bővült, melynek elhelyezése a projekt részeként egy új gyártócsarnokban és raktárépületben történik. A fejlesztés során, 2022 novemberében üzembe helyeztek egy 185,6 kWp névleges nagy teljesítményű napelemes rendszert is, így a telephely energiaigényének egy részét megújuló energia biztosítja. A gyártás optimalizációja érdekében, információs technológia fejlesztés is megvalósult. Az adatok gyűjtésére ipar 4.0 elemeket (szoftver) vezettek be.

