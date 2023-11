Az új kerékpárutat, amely a „TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00002 Öttevény-Abda kerékpárút fejlesztése” című projekt keretében, az Európai Unió és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával jött létre, október 14-én adták át hivatalosan a forgalomnak. Régi álma teljesült ezzel Németh Zoltánnak, a vármegyei közgyűlés elnökének, aki már akkor szükségesnek tartotta az ominózus szakasz kiépítését, amikor – 2018-ban – elkészült az Öttevény és Kunsziget közötti bicikliút.

– Az elsősorban az érintett két település között ingázók napi közlekedését könnyítette meg, a kunszigeti gyárakba ugyanis sokan járnak két keréken dolgozni a környező településekről. Már akkor felmerült azonban egy kerékpáros turisztikai kör kialakítása, amely a győri Széchenyi-egyetemtől indulva, a Radnóti-szobor mellett elhaladva, a korábban megépült Győr–Abda bicikliúton haladt volna, amely Kunszigeten keresztül a Bolgányi-hídon át a szigetközi kerékpárúton Győrbe tért volna vissza, de a körhöz hiányzó, most átadott szakaszra akkor még nem állt rendelkezésre forrás. Kunszigetig így két lehetőség maradt, amelyek vagy nagy kerülőt jelentettek Börcs felé, vagy egy másfél kilométeres szakaszon a mély kavicsos töltésen kellett haladniuk a kirándulóknak, ami finoman szólva nem kellemes élmény – mondja Németh Zoltán.

A leggyengébb láncszem

A szakma szerint egy kerékpáros-hálózat minőségét a hálózathoz tartozó legrosszabb szakasz határozza meg, azaz hiába jól kerékpározható egy adott útvonal, ha található benne nehezen járható, vagy egyenesen balesetveszélyes szakasz… Az Abda és Öttevény közötti bicikliút megépítésével ezt a hiányosságot sikerült kiküszöbölni. Az 1. főút mellett mintegy 2,5 kilométeren haladó útszakasz kiépítése 415 millió forintba került, ennek nagy része, 380 millió forint a kivitelezés, a többi a tervezés, valamint a kerékpárútnak a nemzetközi Eurovelo-6 hálózatba történő bekapcsolása, az ehhez tartozó marketingtevékenység költsége.

Az októberben átadott kerékpárút kialakítását hosszas előkészítő munka előzte meg, hiszen a nyomvonal a főút mellett közel 40 telket érintett, amelyek tulajdonosaival egyenként kellett megegyezni a szükséges terület átadásáról. A tulajdonosok többsége ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az érintett földsávot, néhány esetben pedig, élve a törvény adta lehetőségekkel, kisajátítás történt, így áprilisban végre megkezdődhetett a kivitelezés.

Az elkészült kerékpárút egyik festői szakasza. Fotó: Győr-Sopron-Moson Vármegyei Önkormányzat

Az új bicikliút egyrészt lehetőséget teremt a Győrből, vagy Győrbe ingázó munkavállalóknak a biztonságos közlekedéshez, másrészt új célpontot jelent a szabadidős kerékpározáshoz. A szigetközi kerékpárúton Bécs felől érkező kirándulók például mostantól ebbe az irányba is kényelmesen elkalandozhatnak, újabb településeket fedezve fel.

Mi volt előbb: az út vagy az igény?

Az új kerékpárút kiépítése azért is nagy eredmény, mert néha nem könnyű forrást szerezni a hasonló fejlesztésekre.

A biciklisek örömmel vették birtokba az Abda és Öttevény közötti kerékpárutat. Fotó: Győr-Sopron-Moson Vármegyei Önkormányzat

– Van egy olyan álláspont, mely szerint ott kell infrastruktúrát, így bicikliutat is fejleszteni, ahol „van mozgás”, ahol már kialakult erre a markáns igény, például népszerű látnivalók környékén. Én ezzel szemben azt vallom, hogy az igény sok helyen megvan, csak éppen nem látszik, ám, ha kiépítjük a megfelelő infrastruktúrát, rögtön láthatóvá válik. Ez történt a Győr–Pannonhalma kerékpár¬út építésekor is: míg korábban csak a legbátrabb biciklisek mertek közlekedni a két település közötti forgalmas úton, az új bicikliutat már az építése alatt tömegesen vették birtokba a kirándulók, és azóta is népszerű útvonal. Abda és Öttevény között is hasonló a helyzet, akármikor arra jártam, amióta aszfalt került a bicikliútra, mindig láttam rajta kerékpározókat – mondja a közgyűlés elnöke.

Családdal is biztonságos

Az új bicikliút átadásának örülhetnek a két keréken kirándulók, hiszen ezzel vált teljessé a 36 kilométeres Győr–Abda–Öttevény–Kunsziget–Bolgányi-¬híd–Dunaszeg–Győrladamér–Győrzámoly–Győrújfalu kör – a „Bolgányi-kör” útvonal –, amely így már biztonságosan megtehető, akár családosan is. A túra¬útvonalon nincsenek nagy szintkülönbségek, van viszont gyönyörű természeti környezet, s közben megtekinthető a Radnóti-szobor, több templom, valamint az egykor a Bolgányi-hídon közlekedő dunaszegi műemlék vonat is.

A teljessé vált túrakör nagyszerű családi kerékpáros program lehet. Fotó: Győr-Sopron-Moson Vármegyei Önkormányzat

Németh Zoltán, aki maga is lelkes kerékpáros, már be is járta családjával a fenti útvonalat, személyesen tesztelve annak minden szakaszát. A túra – a problémás szakasz és a szükséges kerülő ellenére – eddig is a politikus egyik kedvenc útvonala volt, bevallása szerint azonban most vált teljessé az élmény. „Tény, hogy van még min fejleszteni, például az érintett települések belterületi szakaszainak burkolatán, vagy azon, hogy Győr belvárosából kényelmesebben el lehessen jutni a Nép utcáig, de így is nagyot léptünk előre” – mondta Németh Zoltán.