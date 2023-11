A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában lévő ZalaZone-on a Széchenyi István Egyetem olyan korszerű infrastrukturális beruházásokat hajtott végre, amelyek egyszerre járulnak hozzá a magas színvonalú szakemberképzéshez, az intézmény kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéhez, valamint az ipari szektorral való együttműködés további erősítéséhez. A 4 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból elvégzett fejlesztések közül az innovációs és a szállásépület átadása már tavaly szeptemberben megtörtént.

Az innovációs épületben kutatások, fejlesztések és tesztelések számára alakítottak ki helyiségeket, de oktatási célú laboratóriumot és közösségi helyiséget, irodákat is létrehoztak benne. Mindez teret nyit induló vállalkozásoknak, újszerű vállalkozási ötletek megvalósításának, hallgatók és cégek együttműködésének. Lehetővé teszi a hallgatók gyakorlati készségeinek erősítését, bizonyos folyamatok üzletszerű környezetben történő gyakorlását is. A 12 szobát és két apartmant magában foglaló szállásépületben elhelyezést kaphatnak a győri egyetem zalaegerszegi kutatóközpontjában dolgozó munkatársak, a vendégkutatók, de akár a hallgatói csapatok tagjai és a gyakornoki program résztvevői is.

2023 utolsó negyedévére újabb jelentős fejlesztés, a tudományos és innovációs park előadó-épülete készült el, mely beruházásra a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban elnyert vissza nem térítendő európai uniós támogatásból került sor, s melynek révén tovább javul az intézmény képzések terén elfoglalt pozíciója.

Az inkubációs épület a szállásépülettel kiegészülve az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeit erősíti, valamint hozzájárul ahhoz, hogy hazai és nemzetközi cégekkel alakítson ki szoros partnerséget, dolgozzon együtt valós ipari projekteken. Ezen létesítmények a tehetséggondozást segítve az egyik alapját jelentik annak is, hogy az intézmény hallgatói csapatai megőrizzék pozíciójukat a világ elitjében. A készülő előadó-épület pedig újabb lehetőségeket teremt a képzések fejlesztéséhez azáltal, hogy a mikrotanúsítványoktól az alap- és mesterszakokig kihasználhatja a világ egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályájának fizikai közelségét.

A projekt keretében korszerű eszközökkel is bővült az infrastruktúra. Műhelykörülmények közötti személygépjármű-tesztelésre ad lehetőséget a teljesítménymérő görgős pad, és kiegészítő berendezései. A szakemberek rendelkezésére állnak a futóműállító, gumiszerelő, centrírozó gépek, az autók szereléséhez tartozó eszközök és szerszámok, diagnosztikai eszközök és szenzorok. A műhely területén egy oktató „mini” üzemet is létrehoztak forgácsoló gépekkel, robotkarral, lézergravírozóval és egy összeszerelő munkaállomással. Az informatikai eszközbeszerzés pedig a napi munkavégzést, valamint a tesztek kiértékelését segíti. A projekt a GINOP 2.3.1-20-2020-00006 azonosító számon valósult meg. (x)