A Széchenyi István Egyetem tulajdonában lévő MRI diagnosztikai centrum elmúlt négy éve igazi sikertörténet.

Simonné Nagy Bernadett ügyvezető elmondta, hogy ebben az időszakban a vizsgálatok száma megközelítette a 15.000-et. „A diagnosztikai központra nagy szükség volt a megyeszékhelyen. Az utóbbi időben – leginkább a Covid-19 miatt az egészségügyet érintő negatív hatások következményeként – azt tapasztaltuk, hogy a páciensek sokszor saját maguk próbáltak utánajárni a betegségüknek, miközben sokszor elvesztek az egészségügy útvesztőiben…”

Erre kínál megoldást a Rába Medical Center (RMC), amely magánegészségügyi ellátóközpont lévén a páciens kérése alapján, orvosi javaslat nélkül is végez MR-vizsgálatokat. Mindig igyekszik a páciens igényeinek legmegfelelőbb, színvonalas és gyors ellátást biztosítani, szükség esetén egy-egy vizsgálat után tovább irányítja a beteget ahhoz a szakemberhez (szakorvoshoz), aki a helyes kezelési terv felállításával tovább felügyeli a beteget a gyógyuláshoz vezető úton. A győri ETO Park Hotelben található központban modern környezetben, várakozás nélkül nemcsak MR-vizsgálatra, hanem a vizsgálatot követően különböző szakorvosi vizsgálatokra és konzultációra is van lehetőség: ortopéd és balesetsebész szakorvosok, neurológus-idegsebész szakorvos és gyógytornász áll a betegek rendelkezésére, így a gyógyuláshoz – amelyhez csapatmunka szükséges – minden egy helyen elérhető.

Fordzyun István MR-diagnoszta az időfaktor fontosságára figyelmeztet. Forrás: Rába Medical Center

Mit tud az MR?

Az MR-képalkotásnak számtalan előnye van más diagnosztikai eljárásokkal szemben. MR-készülékkel gyakorlatilag az egész test vizsgálható, ugyanis ezen eljárásnak rendkívül jó a lágyrészfelbontása. Ez a legszenzitívebb vizsgálati módszer ízületi megbetegedések vagy sérülések feltérképezésére, mert segítségével nemcsak a csontos képletek, de a porcfelszínek és a szalagrendszer is jól látható. Az MR-vizsgálat elengedhetetlen diagnosztikai módszer a derék- és csípőízületi problémák kimutatására, de nincs párja a neurológia, a gerinc degeneratív, esetleg traumás sérüléseinek feltérképezése területén sem (pl. porckorongsérv esetén). Gyakran végzett vizsgálat a migrénes fejfájások, illetve az agy különböző eltéréseinek kimutatása céljából. Más diagnosztikai eljárásokkal szemben a mágneses rezonancián alapuló képalkotó módszer nem jár ionizáló sugárzással, ezért nem káros az emberi szervezetre, így várandós kismamák is igénybe vehetik. A vizsgálat tetszőleges időpontban megismételhető, kontroll céljából vagy kezelést, műtétet követően.

Fontos az urológiai, a belgyógyászati, a gasztroenterológiai, a nőgyógyászati és az onkológiai problémák kizárása céljából is.

Ma Magyarországon évente 70 ezer új daganatos megbetegedést fedeznek fel, minden negyedik ember halálát ez a súlyos betegség okozza. A leggyakoribb elváltozások: az emlő rosszindulatú daganatai, a vastagbél és a végbél daganatos megbetegedései, a prosztata, a vese és a hasnyálmirigy daganatai. Az MR-

képalkotás elengedhetetlen ezen betegségek korai felismeréséhez!

A gyorsaság életet menthet

Leggyakrabban térdízületi panaszokkal és gerincfájdalommal fordulnak a diagnosztikai központ szakembereihez, de gyakori a sportsérüléseket követő vizsgálat is. „Sokan az első figyelmeztető tünetek után, szakorvosi vizsgálatot követően jelentkeznek be hozzánk. Az előzetes fizikális vizsgálat ugyanis segít leszűkíteni, hogy pontosan milyen MR-vizsgálatra van szükség” – mondta el Fordzyun István, a Rába Medical Center vezető MR-diagnosztája.

A szakember hozzáteszi: az időfaktor nagyon lényeges, a gyors diagnózis ugyanis akár életet is menthet! Míg az állami rendszerben gyakran hónapok is eltelnek, mire a beteg bekerül MR-vizsgálatra, a Rába Medical Centerben előzetes telefonos egyeztetést követően, néhány napon belül időponthoz jut a páciens. A vizsgálat kiemelkedő minőségű képanyagát azonnal, az eredmény kiértékelését pedig a vizsgálatot követő 1–2 munkanapon belül kézhez kapja a beteg. Sürgős esetben akár órákon belül elvégzik a páciens vizsgálatát. Azt pedig nem kell ecsetelni, hogy egy fájdalommal és komoly életminőség-romlással járó sérülés vagy betegség esetén mit jelentene, ha hosszú heteket, vagy akár hónapokat kellene várni a megfelelő kezelés megkezdésére…

Időben kiderülhet a baj!

Fordzyun István nem egy olyan esetet tud mondani, amikor a gyorsaság életet mentett.

„Volt olyan páciensünk, aki a saját autójával érkezett vizsgálatra, erős fejfájásra panaszkodott, elmondása szerint két héttel korábban otthonában elesett és beverte a fejét. Az MR-vizsgálat kimutatta, hogy vérzés alakult ki az agyában, így azonnal a vármegyei kórházba irányítottuk, ahol másnap, az MR-vizsgálatot követően, sürgősséggel meg is műtötték. Ha nincs a sorsdöntő vizsgálat, ez akár végzetes is lehetett volna”– meséli a szakember.

Az is előfordul, hogy a vizsgálat során egyéb, tünetet még nem okozó problémára derül fény, azaz a páciens teljesen más panaszokkal érkezik, az elkészült képanyagon pedig a leletező radiológus szakorvos „észrevesz” valami komolyabb betegséget, például akár tumoros elváltozást is. Ilyenkor létfontosságú, hogy időben, még a tünetek megjelenése előtt el lehessen kezdeni a kezelést. Az onkológiai betegségek esetében egyébként is kiemelten fontos az időfaktor, és bár az állami egészségügyben is előnyt élveznek az igazoltan onkológiai esetek, a tünetekkel rendelkező, még nem diagnosztizált páciensek sajnos hónapokat várhatnak...

