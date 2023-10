Hidat építő rendezvények

A napokban döntött a Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás az úgynevezett Kisprojekt Alap új pályázati kiírásairól. Az alap célja a határon átnyúló társadalmi kapcsolatok erősítése. Ennek a közös fesztiválok, sportesemények és kulturális programok szervezése éppúgy a része lehet, mint nemzetközi szakmai konferenciák megrendezése, vagy akár gyermek- és ifjúsági táborok lebonyolítása, de például a Vöröskereszt és a katasztrófavédelem közelmúltbeli közös képzése és mentési gyakorlata is ebből a keretből valósult meg. A lényeg a közös párbeszéd, az együttműködés erősítése a két ország között. A közös magyar–szlovák program gyakran testvértelepülések között valósul meg, amelyek között évek óta rendszeres a kapcsolat; hogy milyen mértékben, az szinte teljes egészében a helyi polgármestereken múlik.

Magyar–szlovák közös mesemondó verseny is volt a tavalyi évben támogatott programok között. Fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érdemes sietni

A most kezdődő új EU-s támogatási ciklusban a Kisprojekt Alap is új kiírásokkal jelentkezett – jelentette be Németh Zoltán, a vármegyei önkormányzat elnöke és a Kisprojekt Alap támogatásait elbíráló monitoring bizottság tagja. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a támogatások feltételei változtak az előző évekhez képest.

– Pályázhatnak többek között civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, de akár egyházak is, amelyek a Pozsony és Budapest közti határszakaszon működnek; hazánkban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegye, szlovák félről Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye érintett. A határidő meglehetősen szűkös: a következő pályázatokat november 15-ig lehet benyújtani. Az eredeti tervek szerint csak később nyílt volna meg a forrás, de akkora rá az igény, hogy – a két ország szakembereinek feszített munkája nyomán – előbb sikerült kiírni a pályázatot – mondta Németh Zoltán.

Az elnyerhető összeg a megvalósuló rendezvény nagyságától függ; 15–50 résztvevő között 16.500 euró, 276 fő felett pedig közel 50 ezer euró. A jövő évben összesen közel 1,8 millió eurót (700 millió forintnak megfelelő összeget) osztanak ki a pályázók között a 2024. március és december közötti programok lebonyolítására. Tavaly a Kisprojekt Alap átlagosan 30 ezer euróval támogatta a nyertes pályázatokat. A keretből több mint félszáz közös rendezvény valósult meg Magyarország és Szlovákia között, aminek feltétele volt, hogy a támogatott programokon a résztvevők legalább fele a szomszédos országból érkezzen, azaz valóban megvalósuljon a kapcsolódás a határ menti települések lakói között. A támogatás összegébe nemcsak a programok megszervezése, hanem akár kisebb tárgyi beruházások is belefértek, a győrladaméri és a pozsonyeperjesi önkormányzat közös mesemondó versenyére például színpadtechnikai eszközöket és rendezvénysátrat sikerült beszerezni.

Változó feltételekkel

A cél nem, de a támogatás feltételei változnak az új ciklusban. Például az önrész nagysága: míg eddig 85% uniós támogatás mellett 15% volt az önrész, mostantól 80% érkezik EU-forrásból, 15%-ot azonban hozzátesz a magyar állam, így az önerő 5%-ra csökkent, még több lehetőséget adva a résztvevőknek. Sőt, ha állami szereplő, például egy nemzeti park, a kormányhivatal, vagy a katasztrófavédelem pályázik, még önrészre sincs szükség.

Az adminisztrációs kötelezettségek is könnyebbek lesznek. Eddig az érintett – szlovák és magyar – pályázók közösen pályáztak támogatásért, ami gyakran okozott nehézséget, s gyakran egy-egy apróbb hiba akár egy évvel is visszavetette az elnyert összeg kifizetését az utófinanszírozásos pályázaton. Mostantól azonban egy-egy rendezvény magyar és szlovák rendezőinek külön-külön, önállóan kell benyújtaniuk a pályázatukat, ami jelentősen meggyorsítja az ügyintézést. A legnagyobb változás azonban az elszámolásban van, a jövőben ugyanis nem kell tételesen elszámolni mindennel egy-egy esemény megrendezése kapcsán – például egy néptáncfesztiválra főzött bográcsgulyás alapanyagaival –, csak a program megvalósulását kell dokumentálni és igazolni. Így az eddigieknél sokkal gyorsabban, akár egy hónapon belül hozzájuthat az elnyert támogatáshoz a szerencsés pályázó.

Hidat építenek a programok

Németh Zoltán szerint a hasonló programok sokat lendítenek a két ország lakóinak történelmi drámákkal beárnyékolt viszonyán.

– Gyakran évtizedek óta megszakadt kapcsolatokat sikerült feléleszteni, új barátságok születnek, és a közös rendezvények szinte hidat építenek a magyarok és a szlovákok közé. A pandémia időszaka megmutatta azt is, mennyire ki vannak éhezve az emberek a személyes kapcsolatokra, mennyire hiányoztak a rendezvények, a programok, amelyek a modern kor okozta elszigetelődés ellenére összehozzák az embereket – mondja a vármegyei közgyűlés elnöke.