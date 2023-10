Így volt ez legutóbb a Dana hagyományosnak mondható, egyik legnépszerűbb vállalati eseményén, a már nyolcadik alkalommal megrendezett főzőnapon is, amely idén új helyszínen, egy Győrhöz közeli horgásztó kellemes környezetében zajlott, rekordszámú – 43 csapat részvételével. A 4–10 fős csapatok „pályaműveit” három kategóriában – a legegészségesebb, a legmutatósabb, és a legínycsiklandóbb étel – díjazta a Dana vezetőiből álló zsűri. A csapatok igencsak feladták a leckét a gyárigazgatókat is felölelő kóstolóbizottságnak, hiszen nagyon sokféle étellel rukkoltak elő a versenyzők; a klasszikus magyaros bográcsos ételek, mint a gulyás vagy a különböző pörköltek mellett, még kürtőskalács is készült. A kicsit egzotikusabb konyha kedvelőinek is jutott kóstolási lehetőség, ugyanis a vállalat külföldi munkatársai is betekintést engedtek a hagyományos ételeikbe. A vállalat által kiemelt értéknek tartott sokszínűség az ételekben is megmutatkozott, a befogadó környezetnek köszönhetően pedig mindenki örömmel vesz részt ezeken a rendezvényeken. A zsűri elnöke miután derekasan végigkóstolta a csapatok főztjét, büszkén állapította meg, hogy évről évre egyre finomabb és összetettebb menüsorral lepik meg a munkatársak a zsűrit.

A Danának fontosak a gyárak falain kívüli vállalati programok is. Fotó: DANA

A közös élmények összekötnek

Somogyi Judit, a Dana győri Light Vehicle gyáregységének HR-vezetője elmondta, hogy rendkívül népszerűek a csapatépítő programok a vállalatnál.

– Négy gyáregységünkben közel 1.300 munkatársunk dolgozik, így nagyon jó lehetőséget teremtenek a széles körű programok, hogy még jobban megismerjék egymást a különböző gyáregységek, különböző területein dolgozó munkatársaink. A közös élmények, a jó hangulat összekovácsolja a munkatársakat, kötetlenül megismerhetik egymást a munkahelyi kereteken kívül is – mondja Somogyi Judit. Hasonló alkalom volt a közelmúltban a Dana családi napja is, amely egy egész évben várt, több száz fős színes programja a vállalatnak, ahol a családtagok is bepillantást nyerhetnek a vállalat termelési folyamataiba.

Évről évre egyre finomabb fogásokkal lepik meg a munkatársak a zsűrit. Fotó: DANA

Multi, mégsem személytelen

A Dana vezetősége fontosnak tartja, hogy munkatársai a gyárak falain kívül is rendszeresen, az időjárásnak megfelelően kinti és benti programokon is részt vehessenek, amelyek mellett különböző figyelemfelkeltő, mentálhigiénés és adománygyűjtő programokból is válogathatnak.

Hamarosan például egy moziesten szórakozhatnak a munkatársak, egy általuk megszavazott sikerfilmet nézhetnek meg együtt. S persze idén sem marad el a jótékonysági cipősdoboz-akció, melynek keretében minden évben más-más alapítvány vagy szervezet számára gyűjtenek a karácsonyt megelőző időszakban.

– A közös programok közelebb hozzák egymáshoz az embereket, mert bár a Dana multinacionális vállalat, mégsem a köznyelvben élő, személytelen „multis” munkahely. A vállalat munkatársai érezhetik, hogy odafigyelnek rájuk, meghallgatják őket és megbecsülik a munkatársakat. – mondja Somogyi Judit.