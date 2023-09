Támogatott tartalom 50 perce

Útlezárások, korlátozások a WHB Győr Rally verseny idején

A lakott területek egy részét is érinti a nagy­szabású WHB Győr Rally, melyet szeptember 8–10. között rendeznek meg városunkban, a környező településeken, valamint a Rábaringen. A verseny idején korlátozásokat vezetnek be, ennek részleteit mellékelt térképünk is mutatja.

Ingyenes nézői pontok a belvárosban Legnagyobb érdeklődésre Győrben valószínűleg a belvárosi gyorsasági szakasz számíthat, mely érinti a Széchenyi-egyetem kampuszát, valamint a Duna­kapu teret. A belváros gyorsasági szakaszán szeptember 10-én várhatóan 9.44-től rajtolnak a résztvevők. Az előkészítési munkálatok és a verseny lebonyolítása miatt a belvárosban szeptember 10-én 7 órától 18 óráig a gyalogos-, az autós-, valamint a közösségi közlekedést is érintő forgalomkorlátozások lesznek. A belvárosi gyorsasági szakasz körül több nézői pontot is kialakítanak, ide ingyenesen lehet belépni. Bővebb tájékoztatást a www.gyorrally.hu oldalon olvashatnak a lehetőségekről. Hol gyalogolhatunk szabályosan? A gyalogosforgalmat is érintik a lezárások. A Széchenyi István Egyetem kampuszát az Egyetem térnél kialakított áteresztési ponton keresztül lehet majd megközelíteni és elhagyni. A mellékelt térképen ezt zöld színnel jelöltük. A pálya nyomvonala a Jedlik­ Ányos híd, az Egyetem tér, a Vásárhelyi Pál utca, a Deák Ferenc sétány, a Hédervári út, a Rónay Jácint utca, a Kálóczy tér, a Kossuth híd, a Móricz Zsigmond rakpart alsó része (és parkolója), a Móricz Zsigmond rakpart és az Újkapu utca térképen megjelölt szakaszait érinti. Fontos, hogy a pálya nyom­vonala által érintett útszakaszokon a gyalogosközlekedés korlátozások nélkül csak délelőtt 9 óra előtt, és előreláthatólag délután fél öt után lehetséges. A Szövetség utca felől a Dunakapu tér felé a gyalogosközlekedés a verseny teljes időtartama alatt zavartalanul lehetséges, a Westy hajó felőli (páros házszámú) oldalon. A Hédervári úti Tesco Expressz gyalogosan megközelíthető lesz. A Kálóczy teret gyalog a Jedlik híd irányából lehet megközelíteni. A Püspök- erdő gyalogosan az Aranypart II. szabad strand felől érhető el. A megkülönböztető jelzéssel érkező járművek a verseny biztonságos leállítása után tudnak bejutni az érintett területekre. A lezárt területekről el kell vinni a parkoló autókat A lezárások által érintett területeken (Jedlik híd – Töltésszer u., Híd u. – Radnóti Miklós u. körforgalom, Mosoni-Duna-holtág beeresztő zsilip töltés, Hédervári út – Leibstück Mária u. útkereszteződés, Szövetség u. – Báthory u. útkereszteződés, Rónay Jácint u. – Damjanich u. útkereszteződés, Rónay Jácint u. – Kálóczy tér, Dunakapu tér, Káptalandomb és Várfalsétány, Móricz Zsigmond rkp. – Kiss János u. kereszteződés) szeptember 10-én 6.45-ig és 18 órától lehet gépjárművel közlekedni. Nagyon fontos információ: a rendezők kérik a lakosságot, hogy szeptember 10-én legkésőbb 6.30-ig az érintett területekről a parkoló autókat távolítsák el. Reggel hét órától elszállítják a területen hagyott járműveket. Ezeket az egyetemi edzőcsarnok előtti parkolóban (P5) tárolják. A verseny szervizpontját az ETO Park Élményközpont parkolójában alakítják ki, ezért ott a lakossági parkolás csak korlátozottan lesz lehetséges, viszont az élményközpont korlátozások nélkül üzemel. A rendezők szeptember 6-án 12 óra után a parkolót kiürítik, az ott hagyott járműveket átszállítják a Jégcsarnok parkolójába. A WHB Győr Rally szervizparkjának kialakítása után parkolni korlátozottan lehet, erről csak a helyszínen tájékozódhatnak az autósok. Változik a forgalmi rend a Városháza tér környékén szeptember 8–10. között. A hétvégén valószínűleg megnő az autósforgalom, ezért a rendezők kérik a közlekedők fokozott figyelmét. Nyitva lesznek a gyalog elérhető boltok Bizonyára mindenkit érdekel, hogy hol lehet vásárolni, nyitva tartanak-e az üzletek a verseny idején az adott pályaszakaszokon. Amennyiben a terület gyalogosan megközelíthető, akkor a nyomvonalon található üzletek zavartalanul nyitva tarthatnak. A lezárások (Jedlik híd – Töltésszer u., Híd u. – Radnóti Miklós u. körforgalom; Mosoni-Duna-holtág beeresztő zsilip töltés; Hédervári út – Leibstück Mária u. útkereszteződés; Szövetség u. – Báthory u. útkereszteződés; Rónay Jácint u. – Damjanich u. útkereszteződés; Rónay Jácint u. – Kálóczy tér; Dunakapu tér, Káptalandomb és Várfalsétány; Móricz Zsigmond rkp. – Kiss János u. kereszteződés) által érintett üzletek szeptember 10-én 9 óráig és 18 óra után gyalogosan érhetők el. (A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)

