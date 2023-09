A júliusi közös programsorozat alkalmával megteltek a marionettszínház széksorai, így a fertődi Esterházy-kastély a Cziffra Fesztivál keretében szeptemberben ismét koncertekkel és filmvetítéssel várja az érdeklődőket.

2023. szeptember 15-én Romhányi Áron eMeRTon, többszörös Fonogram díjas zongorista, Artisjus díjas könnyűzeneszerző, valamint Szakonyi Milán Fonogram-jelölt énekes-gitáros estjével indul a sorozat. A koncerten új és régi saját dalok, és régi magyar slágerek virtuóz, „bárzenei hangulatú” előadása várható – egy pici modern csavarral. A jól ismert dalok az eredeti formájukban szólalnak meg, pont, ahogyan születtek: egy szál akusztikus hangszer és énekhang segítségével.

Másnap este Fókuszban a fiatalok címmel a Cziffra Fesztivál 2023. évi díjazottjai – ifj. Balázs Elemér (zongora) és Oláh Krisztián (zongora) – mutatkoznak be. A Cziffra Fesztivál elkötelezett támogatója a jövő előadóművész-generációinak, melynek keretében minden évben kiválasztják azon fiatal tehetséges művészeket, akiket nemcsak anyagi és erkölcsi elismeréssel, hanem fellépési lehetőségekkel és szakmai mentorálással is segítenek. Ezúttal két kivételes tehetségű díjazott mutatkozik be a fertődi Esterházy-kastélyban. A zongorista-zeneszerző, Junior Prima díjas ifj. Balázs Elemér és a jazz-zongorista Oláh Krisztián a jazz legkülönbözőbb rétegeit tárja majd fel a közönségnek, melynek részeként két négykezest és saját szerzeményeket is előadnak. Oláh Krisztián saját szerzeményein keresztül mutatja be azt a zenei világot, amely a klasszikus és jazz műfajokból egyaránt táplálkozik.

Szeptember 17-én, vasárnap 19 órakor Balázs János zongoraművész, Massimo Mercelli fuvolaművész és Benedict Klöckner csellóművész koncertjével zárul a sorozat. A pillanat művészei című komolyzenei esten három olyan, világszerte elismert művész találkozik a színpadon, akik rendkívüli nyitottságukkal, sokoldalúságukkal minden pillanatot varázslattal töltenek meg, és akik a kamarazenélést szakmai útjuk legkedvesebb, legintimebb vágányának tekintik. A műsorban Beethoven érett kori, a romantika magját hordozó csellószonátája és a 22 éves Donizetti operai formákat és fogásokat idéző fuvolaszonátája között Balázs János Chopin és Liszt megunhatatlan örökzöldjeivel képez majd hidat e két távoli zenei világ között.

Mindhárom napon, 17 órai kezdettel, az érdeklődők díjtalanul tekinthetik meg ezúttal is a „Cziffra100 – Tele van a két kezem boldogsággal” című dokumentumfilmet, amely Cziffra György életét dolgozza fel. A Nemzeti Filmintézet Magyarország támogatásával létrejött alkotásban a világhírű zongoraművész sorsát és művészetét Balázs János zongoraművész kalauzolásával ismerheti meg a közönség.

A filmben megszólal továbbá Balogh Kálmán, Cyprien Katsaris, Michel Sogny, Pápai Erika, Vásáry Tamás, valamint a nemrégiben elhunyt Szakcsi Lakatos Béla is. A film gyártója a Szupermodern Filmstúdió, rendező és forgatókönyvíró Petrovics Eszter, producer Lajos Tamás, narrátor, szakértő és zeneszerző Balázs János.

Jegyértékesítés a www.jegymester.hu weboldalon és a fertődi Esterházy-kastély jegypénztárában.

További információ a programokról: cziffrafesztival.hu és eszterhaza.hu

Cziffra Fesztivál támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.