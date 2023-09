Megnyílt a Pedró Pékség legújabb üzlete a vidéki buszpályaudvar melletti Leier-üzletsoron. Aki a Pedró-üzletek megszokott, barátságos hangulatát keresi, nem fog csalódni, sőt, a különleges berendezésre mindenki rácsodálkozik. Elsőként a középre beállított régi, körlámpás Barkas-karosszériára, amely nemcsak megcsodálható, de akár reggelizhetünk is az utastérbe beállított két asztal mellett. Vajda Péter, a pékség tulajdonosa – visszanyúlva régi magyar gyökereinkhez – eredeti erdélyi népi bútorokat is hozatott az új üzletbe. A jellegzetes zöld színű torockói bútorok között jólesik elfogyasztani egy finom szendvicset vagy süteményt, hiszen a Pedró nem pusztán egy pékség, hanem kedvelt találkozóhely is, ahol egy csepp nyugalom vár a betérőre. A keresztény sarokban szentképek és feszület alatt, családi asztal mellett pihenhetünk meg, jó időben pedig az üzlet nagy terasza hívogat.

Természetesen az új üzletben is elérhető a Pedró teljes választéka, köztük a több mint 20-féle kenyér és a rengeteg péksütemény. Számos kenyér, például a vadkovászos félbarna, az 1920 vagy a Szerencsetarsoly frissen, helyben sül, így akár még melegen kézbe vehetjük. Persze megkóstolhatjuk a Pedró újdonságait is, mint a kölessel dúsított Déli harangszó kenyeret vagy az izgalmas, piros színű epres kiflit.

Fotó: cincerfoto

Az új üzlet átadását kis ünnepséggel teszi teljessé a Pedró: szeptember 19-én 18 órakor Veres András megyés püspök megáldja az üzletet, majd néptáncműsor teremt hangulatot, és a megnyitón kóstolható meg először a Pedró új, juhtúrós pogácsája is.

Minden bizonnyal az új Pedró-¬üzletben is a vásárlók kedvencei között lesz a Győr750 kenyér, amely két éve, Győr várossá avatásának jubileumára készült. A klasszikus fehér kenyér anyakovásszal, hosszú érleléssel készül, ami garantálja a komplex, összetett ízélményt, és az extra ropogós héjat. Szeptemberben különösen érdemes Győr750 kenyeret vásárolni, a hónap kenyereként ugyanis a Pedró applikációjával 100 forint kedvezménnyel juthatunk hozzá minden Pedró-üzletben.

Fotó: cincerfoto

A Győr750 kenyér is ott lesz a Pedró Pékség standján szeptember 16-án, a győri Kenyérfesztiválon, ahová Vajda Péter és csapata fesztiválkemencével érkezik. A pompás, helyben sütött langalló mellett a pékség „déli harangszó” tematikájú díszmunkáját is megcsodálhatjuk a Széchenyi téren.

(x)