A támogatást a közelmúltban adták át a Dana képviselői a Petz Aladár megyei kórház gyermekintenzív osztályán, ahol nagy szükség van a tervezett lélegeztetőgépre. Dr. Horváth Eszter, a műszer beszerzését bonyolító Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnöke elmondta, hogy hat lélegeztetőgépre lenne szükség – optimális esetben minden ágy mellett állna egy –, de mindössze kettő található az osztályon, amely egyébként a teljes nyugat-dunántúli régiót ellátja. A speciális berendezés már háromkilós súlytól képes lélegeztetni a súlyos állapotba került kis betegeket, amire sajnos gyakran szükség is van az évi 300 gyermeket ellátó osztályon.

A 12 millió forintos lélegeztetőgépre a gyűjtést tavasszal kezdte az alapítvány a „Fuss a Struccal!” jótékonysági futóversennyel, a „Lélegzet” kampányban eddig a szükséges összeg fele gyűlt össze. A Dana vezetősége egy munkatársuk kezdeményezése nyomán kapcsolódott be az összefogásba, amelynek során a munkatársak is aktív szerepet játszottak, mindenki a saját lehetősége szerinti támogatással. Az összegyűlt összeget egészítette ki a vállalat további egymillió forintra, ami komoly lépést jelent a műszer megvásárlásához vezető úton.

– Rengeteg családos munkatársunk van, akik azonosulni tudtak a kitűzött céllal, és átérezték, hogy bármelyikük gyermeke kerülhet olyan helyzetbe, amikor szükség lehet kórházi ellátásra. A Dana is fontosnak tartja, hogy egy-egy nemes kezdeményezés mellé álljon; az elmúlt években többször támogattuk pénzbeli és tárgyi adományokkal a győri kórházat, tavaly pedig faültetéssel igyekeztünk élhetőbbé tenni az épület környezetét – mondta Rédei Márk, a Dana kommunikációért felelős HR-munkatársa. Elárulta azt is, hogy a mostani adományozás nem egyszeri alkalom volt, örömmel nyújtanak újabb támogatást az életmentő berendezések beszerzéséhez a jövőben is.

Dr. Horváth Eszter szerint nagy szükség lenne hasonló társadalmi felelősségvállalásra a cégek, vállalkozások részéről, hiszen az egészségügy mindannyiunk közös ügye. A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány már több sikeres jótékonysági akciót tudhat maga mögött, két éve például két nagy tudású altatógépre gyűjtött össze több, mint 10 millió forintot. Remélhetőleg az idei összefogás is sikerrel jár, s hamarosan már az új lélegeztetőgéppel felvértezve fogadhatják a betegeket a győri kórházban.