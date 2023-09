Amennyiben egészségügyi probléma, ételallergia vagy -érzékenység nem indokolja, sokaknak nehézséget jelent az átállás, mert úgy gondolják, hogy így le kell mondaniuk a kedvenc finomságaikról. Lemondásról azonban szó sincs, csupán az ételek újragondolására és egy kis kísérletezésre van szükség.

Szerencsére napjainkban számos alapanyag és recept áll a rendelkezésünkre, ha nyitottak vagyunk az egészségesebb táplálkozási szokások kialakítására. Mutatjuk, hogy milyen könnyen elkészíthető ételekkel érdemes belevágni!

Ropogós kenyér egyenesen a sütőből

A pandémia fellendítette, az infláció pedig felerősítette azt a folyamatot, hogy amit csak lehet, a saját otthonunkban készítsünk el. A házi kenyerek sütése azóta virágkorát éli, ami pont jó kezdet, hogyha egy kis tudatosságot szeretnél vinni az étkezési szokásaidba. Amellett, hogy az elkészítésük sem jelent kifejezetten nagy kihívást, több szempontból is kifizetődik, ha a saját sütődből érkezik a szendvicshez való.

Egyrészt, nincs is annál jobb, amikor a kenyér még langymeleg, puha a belseje, de a héja mégis ropog - ez az ízélmény garantáltan felkerül a napi örömforrások listájára. Másrészt a házi kenyérkészítés lehetőséget ad arra, hogy az ízeket személyre szabd,az alapanyagoknak pedig egészségesebb, magasabb tápértékű és rosttartalmú összetevőket válassz. Arról nem is beszélve, hogy így elkerülhetsz mindent, ami mesterséges, adalékanyag, ízfokozó, tartósítószer vagy allergén.

Kovászos uborka - ha akarod ínycsiklandozó köret, ha akarod ropogós nassolnivaló

Ha akarod ínycsiklandozó köret, ha szeretnéd ropogós nassolnivaló – bár a kovászos uborka nagyon megosztó étel, de ha te épp a rajongói tábort erősíted, érdemes saját készítésű verzióban fogyasztanod. A házi kenyérhez hasonlóan így nem kell aggódnod a felesleges aromák, adalékanyagok és tartósítószerek miatt, sőt a saját kovászos uborka recepteddel egy igazi probiotikum- és vitaminbombához juttathatod a szervezeted nap mint nap.

A kovászos uborka ugyanis nem csak egy finom és frissítő savanyúság. Rengeteg antioxidánst tartalmaz, amely hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, továbbá probiotikumokkal és enzimekkel is tele van, amelyek segítenek megőrizni a bélflóra egyensúlyát, ezzel javítva az emésztést és a tápanyagok könnyebb felszívódását. Alacsony kalóriatartalma miatt azok számára is ideális csemege, akik különösen ügyelnek a vonalaikra.

Mára már tele van az internet jobbnál jobb kovászos uborka receptekkel, de a kreatív szabadság ebben az esetben is adva van. Az ízlésednek megfelelően akár a megszokottnál sokkal több fokhagymával vagy borssal is elkészítheted, de azt is kipróbálhatod, hogy egy kis extra kaporral milyen lesz a végeredmény. Gyors, egyszerű, tökéletes - nincs is szükség többre!

Nassolni egészségesen is lehet - házi készítésű finomságok kicsiknek és nagyoknak

Ha egy kiegyensúlyozott étrend összeállítására törekszel, hosszú távon a nassolnivalók terén is érdemes perspektívát váltanod. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden csokoládét és chipset száműzni kell, elég, ha néhanapján egy-két alternatív megoldással próbálkozol.

De hogyan lesz valami egyszerre desszert és egészséges is? Például úgy, hogy a hagyományos pudingok helyett chia pudingot készítesz, ami nemcsak, hogy nagyon gyorsan megvan, de olyan hozzávalókból készül, mint a mandulatej, a méz és a kedvenc gyümölcsöd - számos verzióban ki tudod próbálni. Ugyanígy probiotikumban, fehérjében és kalciumban gazdag házi joghurtot is készíthetsz, amit még egy kis granolával is felturbózhatsz vagy lekvárral is megédesíthetsz. Ha meguntad, fagyaszd le, és fogyaszd el jégkrémként!

Az egészséges nassolnivalókban az a legjobb, hogy megfelelően elkészítve tápláló reggeliként és uzsonnaként is laktatóak, amit még a gyerekeid is szívesen fogyasztanak majd.

A zöld receptektől már csak egy lépés a zero waste életmód

A mindennapos rohanásban mindannyian hajlamosak vagyunk a gyors és kényelmes megoldásokra támaszkodni, de ahogy a korábbi példák is mutatják, idő- és költséghatékonyan is élhetünk egészségesen. A kiegyensúlyozott étrendtől és a zöld receptektől már csak egy lépés a fenntarthatóbb életmód kialakítása.

Ha sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztasz - vagy használsz alapanyagként -, a komposztálásba is belevághatsz, és, ha már belevágsz, néhány újrahasznosítási praktikát is elsajátíthatsz, ezzel is csökkentve a hulladéktermelést. Az apró változtatásokból szépen lassan megszokások lesznek, anélkül, hogy észrevennéd. Idővel azonban látni fogod, hogy ezekkel a “kis” lépésekkel nem csak magadért, de a környezetedért is rengeteget tettél. (X)