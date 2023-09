A több mint 1500 munkavállalót foglalkoztató üzemben folyamatosak a kapacitásbővítések: csak az elmúlt években 215 milliárd forint értékű beruházást jelentettek be, amely országos szinten is kiemelt jelentőséggel bír. A fejlődés velejárója a település életére is ható számos kezdeményezés, éppen ezért az elmúlt 25 év sikereit a város lakóival együtt, nagyszabású programokkal ünnepli a vállalat.

Bük város életében hosszú évtizedekre visszamenőleg nagy szerepet játszik az ipar, és az itteni PURINA gyár élete is több szinten összefonódott a régióban élő közösségekkel: a térség legnagyobb foglalkoztatójaként számos család megélhetését biztosítja, szinte nincs olyan büki lakos, akinek a családi vagy baráti köréből ne dolgozna valaki az üzemben, de a gyár jelenlétéből a közösség a munkalehetőségeken túl is rengeteget profitál.

Jó példa erre, hogy tavaly a vállalat 6800 fa és cserje elültetésével 20 000 négyzetméternyi zöldfelületen véderdőt alakított ki. A cél kettős: egyrészt az üzem jelenlétéből fakadó környezetterhelést is csökkentik, másrészt ezzel javítják a környéken élők életminőségét. Más jellegű, de hasonlóan fontos kezdeményezés volt a büki duális szakképzési program elindítása is, melynek keretében villanyszerelő és elektronikai műszerész szakokon szerezhetnek versenyképes szakmai ismereteket két helyi középiskola tanulói.

„Elképzelhetetlenül nagy utat jártunk be a 25 évvel ezelőtti induláshoz képest – mondja Noszek Péter, a Nestlé Hungária vezérigazgatója. – A régió egyik legnagyobb gyára lettünk, és miközben óriási hangsúlyt fektetünk az innovációra, csak az utóbbi öt évben – a településsel szoros együttműködésben – 500 új munkahelyet teremtettünk. A Bükön készült termékek 90 százaléka exportra megy, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne adnánk teret a magyar agráriumnak is: rendkívül fontosnak tartjuk, hogy termékeink előállításához nagy arányban helyi alapanyagokat vegyünk helyi termelőktől, akik így bekerülhetnek a Nestlé európai beszállítói körébe is.”