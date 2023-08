Erdélyi utazásai ihlették Vajda Pétert, a Pedró Pékség tulajdonosát a Vert cipó kikísérletezésére, amely autentikus módszerrel készül a Pedróban.

Erdélyben ugyanis tartják azt a régi szokást, hogy a kemencéből kivett kenyér héjának leverik a külső rétegét, amely a kemence hosszú és intenzív hőhatása miatt gyakran megégett. A vert kenyerek így nemcsak finomabbak lettek, de a héjuk kapott egy jellegzetes, mutatós mintázatot is. Ma ugyan már nincsenek praktikus okai ennek a műveletnek, az erdélyiek azonban még mindig tartják az ősi szokást, a Pedró pedig – amelynek hitvallása a hagyományok tisztelete és megőrzése – átvette ezt a szép hagyományt.

Így készül a Vert cipó, amely nemcsak impozáns, háromkilós méretével hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy ez a Pedró legpityókásabb kenyere: közel 30 százaléknyi pityókát, azaz burgonyát tartalmaz. Ennek köszönhető, hogy a bélzete különösen szaftos, a zömök, „sűrű” kenyér pedig a megszokottnál sokkal tovább eláll. A Vert cipó olyannyira népszerű, hogy a Pannonhalmi Főapátság és a Győri Székesegyház is ezt a kenyeret választotta a hagyományos augusztus 20-i kenyérszentelésre. A nemzeti ünnepről a Pedró is megemlékezik: 19-én minden Vert cipót „ünnepi köntösben”, nemzeti színű szalaggal átkötve vihetnek haza a vásárlók. A sokorópátkai templom számára pedig a helyi falukemencében sül majd a friss kenyér, emlékeztetve mindenkit a hagyományok tiszteletére és a kenyér becsületére.

Fotó: Pedró Pékség Kft

Nemcsak a kenyér kategóriában népszerűek a Pedró újdonságai: a júniusi Szent István-napi országos kenyérversenyen Sétáló Sütemények kategóriában második helyezést ért el a pékség új epres kiflije, amely néhány hete jelent meg a Pedró-üzletek polcain. A légies leveles tésztával és a helyben főzött eperlekvárral készülő finomságnak már a kinézete sem mindennapi. A tészta különleges, fényes piros színéről a céklaliszt gondoskodik, ezt egy egyetemi kutatócsapat fejlesztette ki – több más zöldségliszttel együtt – a Pedró számára. Ez, akárcsak a Pedró Déli Harangszó kenyere, része annak a gazdasági összefogásnak, amely a Ferenc pápa által meghirdetett kezdeményezéshez csatlakozik, s célja a természeti és társadalmi kizsákmányolás nélkül épített, szebb jövő.

Fotó: Pedró Pékség Kft

Az epres kiflit is megkóstolhatják – a pékség összes többi termékével együtt – azok, akik betérnek a Pedró legújabb, augusztus 30-án nyíló üzletébe Győr-Nádorvárosban, a vidéki buszpályaudvar mellett. Az egyedi atmoszférájú bolt egyaránt csábít vásárlásra és egy cseppnyi pihenésre; a gondosan kialakított enteriőrben a többi között kézzel festett erdélyi bútorok között kávézhatnak és csemegézhetnek a vendégek, átérezve az utánozhatatlan Pedró-hangulatot. (x)