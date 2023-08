Kádár Ilona a beszerzés fontosságáról és kihívásairól annak tükrében is beszélt, hogy az elmúlt három év rég nem látott kihívások elé állította a terület szakembereit.

A beszerzés lényege, hogy a legjobb áron, a legjobb konstrukciókkal és a legrövidebb időn belül szerezze be mindazt, amire a vállalatnál dolgozó kollégáknak szüksége van, ezzel segítve a munkájukat. Az osztály nemcsak a projekteket szolgálja ki, hanem a többi területen dolgozó kollégákat is. Sokan azt gondolják, hogy a beszerzés egy építőipari cégnél csak az építőanyag megvásárlását jelenti, pedig ez közel sem így van.

„Mindent veszünk, a legapróbb dologtól − mint egy toll − a legnagyobbig − például a targoncáig −, és bár sokan nem is gondolnák, néha a hétköznapokban használt termékek jelentik a legnagyobb kihívást, egy nagyvállalati beszerzés lebonyolítása ugyanis sokkal összetettebb, mint egy hétköznapi bevásárlás” − árulja el a szakember. „Mi, ha magánemberként szeretnénk valamit, bemegyünk egy boltba, kiválasztjuk, és készpénzért vagy bankkártyával megvesszük. Mindez egy céges vásárlásnál teljesen másként történik, és egy egyszerűnek tűnő dolog megvétele nem megy mindig olyan simán, mint gondoljuk. Mi nem készpénzre vásárolunk, nem vehetjük meg bárhol a termékeket, ezért a fizetés sem olyan egyszerűen zajlik, de mindezek ellenére igyekszünk a lehető leggyorsabban beszerezni a kollégák által kért terméket.”

A beszerzési osztály nincs könnyű helyzetben abból a szempontból sem, hogy a projektekre történő pályázás jóval a megvalósítás előtt zajlik, és a köztes időben soha nem lehet tudni, hogyan alakulnak az árak a jövőben.

Covid, háború, új rendelet

Az elmúlt három év a váratlan helyzetek kialakulásának legjobb példája, hiszen olyan változásokat hozott, amelyekre senki nem számított. Az első akadály az évekig tartó Covid-járvány volt, ami megnehezítette a piaci helyzetet. A leállások, a határok lezárása és az ezzel járó áruhiány kialakulása jelentette a legnagyobb gondot az ipar minden területén. Ezt követte a szomszédban dúló háború, ami első körben alapanyaghiányt okozott, ezzel még jobban megnehezítve a termékek beszerzését, majd ezt követte az energia- és üzemanyagárak emelkedése. Mindezek olyan mértékű áremelkedést eredményeztek, amelyre senki sem számított, ami komoly kihívások elé állította Kádár Ilonát és csapatát.

„A projekteket nem ezekkel az árakkal tervezték, tehát még fontosabb volt, hogy mit és mennyiért vásárolunk, hiszen ahhoz, hogy a szlogenünknek megfelelően »maradandót alkossunk«, a minőségre továbbra is figyelnünk kellett” – mondta az osztályvezető. Hozzátette: az idei év elején úgy tűnt, hogy a helyzet kezd normalizálódni, és az árak, ha minimálisan is, de csökkenő tendenciát mutattak, bár úgy tűnik, a változás az egyetlen, ami jelenleg állandó…

Július 1-jétől ugyanis ismét egy nehezítő tényező bukkant fel, mégpedig az új hulladékgazdálkodási rendelet bevezetése, amit a magyarországi gyártók, forgalmazók most próbálnak beépíteni a mindennapjaikba, és ez várhatóan újabb áremelést eredményez a piacon a papír, textil, műanyag, kisgép és egyéb termékek esetében.

„Nagyon fontos tehát számunkra a beszállítókkal, gyártókkal ápolt jó kapcsolat, mert nélkülük nem tudnánk jól és hatékonyan végezni a munkánkat. Elengedhetetlen a logisztikával, raktárakkal és a pénzüggyel való szoros együttműködés. Mindennap azért dolgozunk, hogy a projektjeinket segítsük, amiben csak tudjuk: néha ötletekkel, nap mint nap alapanyag-beszerzéssel, és ami még nagyon fontos, hogy olyan szerződéseket kössünk a beszállítóinkkal, amelyek hosszú távon biztosítják a cégünk részére a legjobb áron történő anyag- és eszközbeszerzéseket. Ennek érdekében rendszert vezettünk be a beszerzésen, folyamatokat hoztunk létre, ezekkel is segítve az átláthatóságot a gyors és jó áron történő beszerzést, ami a már fent említettek miatt az utóbbi években a legnehezebb feladat volt.

A WHB beszerzési szakembereinek fontos volt, hogy ne csak vásároljanak, hanem ezeket a beszerzéseket ellenőrizni is tudják. Ezért felmérik az igényeket, bekérik az árakat a lehető legtöbb helyről, megrendelik a kért termékeket, és visszaellenőrzik azt, hogy mindez megfelelő mennyiségben és áron kerül-e be a vállalathoz.

Még fontosabb lett a versenyeztetés

A WHB-t az utóbbi nehéz években a beszállítókkal kialakított jó kapcsolata segítette abban, hogy a problémákat időben, illetve jól tudja kezelni és orvosolni. Az anyaghiány kivédésében sok segítséget nyújtott a tőlük kapott információ és az időben jelzett hiány vagy áremelés közlése.

„A munkánk során fontos még, hogy ha lehet, akkor megtaláljuk azt a hazai beszállítót, aki a későbbiekben biztosítja a termékekre a garanciát, hiszen minden projektet garanciával, jótállással, iletve szavatossággal vállalunk, és bár igyekszünk a legjobb anyagokkal, a legjobb minőségben építeni, ezekért felelősséget is vállalunk. A járvány és a háború előtt tervezhetőbbek voltak a költségek, de az árak drasztikus emelkedése miatt még fontosabbá vált a beszállítók, gyártók versenyeztetése, figyelve az árakra, illetve a szállítási költségekre” – mondja Kádár Ilona.

A WHB az ország több pontján folytat kivitelezést, ezért meg kell találnia azokat a kereskedőket, akik nemcsak a gyári szállítást biztosítják, hanem a mindennapokban felmerülő anyagigényt is ki tudják szolgálni, és logisztikai szempontból is költséghatékonyak tudnak lenni. A vállalt projekteknek sokszor rövid határidővel kell elkészülniük, sok esetben napi szinten versenyt futva az idővel, ezért is fontos a legjobb beszállító megtalálása, a megfelelő kapcsolat kialakítása az értékesítőkkel, mert nélkülük a vállalat sem lehetne elég gyors és hatékony. Éppen ezért több nagykereskedéssel és gyártóval áll szoros kapcsolatban, megtalálva velük együtt azokat a megoldásokat, amelyek segítik a munkát.

„Szükségünk van a szaktudásukra egy-egy anyag kiváltásánál, hiány esetén a műszakilag azonos termék kiajánlásában, a kivitelezéseken felmerülő esetleges megoldási tanácsadásokban. Bízom benne, hogy mindezeket a kollégáimmal, a gyártó- és kereskedőpartnereinkkel együtt karöltve, megküzdve a különböző akadályokkal jól megoldottuk, és a csapatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben is ilyen hatékonyan végezze a munkáját” – zárja a szakember. (x)