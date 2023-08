Számukra ideális lehetőséget kínálhatnak a szállítói és fuvarozói pozíciók, amelyek egyébként a SzekszardAllas.hu weboldalán keresztül is elérhetőek az alábbi hivatkozáson: https://szekszardallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Íme néhány példa a portál gyakori lehetőségeiből!

Gépjárművezető

A gépjárművezetői pozíció mondhatni visszatérő lehetőségnek számít a SzekszardAllas.hu kínálatában. Egy áruszállítással foglalkozó cég már több alkalommal is keresett munkavállalókat erre a pozícióra, ahol is az alapvető feladatot a belföldi és a nemzetközi fuvarozás jelentette.

A munkakör betöltéséhez valamennyi esetben B+C+E kategóriás jogosítványra, PAV III. minősítésre és GKI kártyára volt szükség. Emellett a személyes tulajdonságok tekintetében kiemelt fontossággal bírt a precizitás, a pontosság, valamint a felelősségteljes munkavégzés képessége.

Tehergépkocsivezető-raktáros

A szekszárdi állásportál kínálatában már tehergépkocsivezető-raktáros pozíció is előfordult. A munkakör – amint arra a megnevezése is utal – a klasszikus szállítási feladatokon túl, kiegészült bizonyos raktárosi teendőkkel is, beleértve például a raktárba érkező termékek átvételét, az áruk szállításhoz történő előkészítését, az anyagkiadást, a leltározásban való aktív részvételt, valamint az egyéb adminisztrációs tevékenységeket.

A pozíció alapvető követelménye a C kategóriás jogosítvány, a GKI kártya, a rakodódaru kezelésére való jogosultság, továbbá a közúti szállítmányozásban szerzett gyakorlat volt. Mindezen kívül pedig a személyes kvalitások kapcsán fontos szempontként jelent meg az értékesítői- és vevőorientált gondolkodásmód, a megbízhatóság, valamint a kiváló kapcsolatteremtő-, kommunikációs-, és problémamegoldó képesség is.

Ételfutár

Végezetük pedig a némiképp könnyedebb feladatkörrel és belépési feltételekkel járó szállítói pozíciókról sem feledkezhetünk meg, beleértve például az ételfutár állásokat. Az ilyen jellegű állások feladatai meglehetősen egyértelműek: a megrendelt ételek kiszállítása az ügyfelek részére a megadott időben, illetve a fizettetés.

Ezen feladat ellátásához pedig jellemzően B kategóriás jogosítványra, helyismeretre, vezetési rutinra, valamint olykor saját gépjárműre is szükség van. Ezenfelül fontos elvárás szokott még lenni a pontosság, a megbízhatóság és persze nem utolsósorban az udvariasság is.