Természetesen az ilyen típusú állások Egerben is elérhetőek, az EgerAllas.hu kínálatának például meglehetősen gyakran képezik részét a szállítói, fuvarozói hirdetések: https://egerallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. A következőkben bemutatunk néhányat a visszatérő lehetőségekből!

Gépkocsivezető

Gépkocsivezetői pozíció már többször is előfordult az EgerAllas.hu kínálatában. Egy nem olyan rég megjelent hirdetés például belföldi áruszállításra vonatkozó lehetőséget taglal, egy egri logisztikai cégnél. Az új kamionsofőr kollégának a legfőbb feladata a főként helyi szállítások napi szintű elvégzése lenne.

A munkakör betöltésének alapvető feltétele a C+E kategóriás jogosítvány, a GKI kártya, továbbá a digitális tachograph ismerete. Emellett fontos elvárás még a vezetői rutin, valamint a személyes tulajdonságok tekintetében a megbízhatóság és a precíz munkavégzés képessége.

Tehergépjármű vezető

Tehergépjármű vezető címszó alatt szintén lehetett már hirdetéssel találkozni az egri állásportálon. Legutóbb például 7,5 tonnás, 12 tonnás és 24 tonnás tehergépjárművek vezetésére kerestek jelentkezőket. A munkavégzés kizárólag belföldi fuvarokat foglalt magában. Az elvárások természetesen itt is hasonlóan alakultak, tehát a C+E kategóriás jogosítvány, a GKI kártya és a sofőr kártya alapvető elvárás volt.

Raktári árukezelő és kiszállító

Az EgerAllas.hu kínálatában nemrégiben egy olyan pozíció is előfordult, ahol a raktározási feladatok szállítói tevékenységekkel is kiegészültek. A pozíció alapvető feladatkörét a beérkező áruk átvétele, a raktári rend fenntartása, a kiszállításra kerülő áruk összekészítése, továbbá a szállítólevek és számlák kiállítása jelentette. Esetenként ugyanakkor magát a szállításokat is el kellett végezni a munkakör leírása szerint.

Ezen feladatok ellátásához felhasználói szintű számítógépes ismeretekre, B kategóriás jogosítványra és vezetői rutinra volt szükség. A személyes tulajdonságok tekintetében pedig a csapatszellem, a precizitás és a pontos munkavégzés képessége bírt kiemelt fontossággal.

Áruszállító

Végezetül a kimondottan áruszállítói pozíciókról sem feledkezhetünk meg, ahol a mindennapi feladatok olyan tevékenységekből állnak, mint például a rakodás, maga a kiszállítás, az árut kísérő adminisztrációs tevékenységek ellátása, a készpénzkezelés- és elszámolás, továbbá a gépjármű rendben tartása. Ezek a pozíciók gyakran már B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek. A vezetői rutin, a helyismeret, a pontosság és a megbízhatóság pedig itt is alapvető elvárásoknak számítanak.