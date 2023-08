Miért fontos a távolság?

Számos ok létezik, amiért fizikailag el kell szakadnunk a szüleinktől, miután magunk is családot alapítottunk. Először is, ahhoz, hogy valóban függetlenek lehessünk, és elkezdhessük a fent említett közös életet, térre van szükségünk. Csakúgy, mint ahhoz, hogy valóban egymásra, a kapcsolatunkra, a szükségleteinkre és a jövőnkre koncentrálhassunk – külső nyomás nélkül. Így ráadásul sokkal több privát szféránk is lesz, ami pedig az intimitás szempontjából is fontos, különösen, ha a családalapítás is a terveink között szerepel.

A házas életben az is elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy kommunikáljuk egymás felé az igényeinket, szükségleteinket, valamint hogy folyamatosan mélyítsük a kapcsolatunkat. Ehhez pedig szintén kell a kettesben töltött idő.

Mindezek mellett már csak hab a tortán, ha valamelyik szülőnk esetleg nem kedveli a párunkat vagy fordítva. Klasszikus eset például, hogy a pár női tagját a rettegettként emlegetett anyós rendszeresen piszkálja, nem is feltétlenül azért, mert problémája van vele – egyszerűen csak úgy látja, hogy nem bánik a fiával annyira jól, mint ő tette. Nem főz olyan gyakran, nem vasalja ki olyan szépen az ingjeit, és még sorolhatnánk. Az ilyen és ehhez hasonló konfliktusok elkerülése végett tehát jó ötlet a költözés. De mégis milyen messzire?

Hogyan lőjük be?

Az, hogy mekkora távolságot érdemes tartani a szülőktől, rengeteg egyedi dologtól függhet. Ha például az eladó házakat Budapest környékén böngésszük, és ebből nem vagyunk hajlandóak engedni, ám ők is errefelé élnek, akkor egy kicsit kisebb a mozgásterünk. Általánosságban viszont – egy, az Egyesült Államokban készült felmérés szerint – a legideálisabb felállás az, ha körülbelül 15-45 perc távolságra élünk egymástól. Nézzük, mi mindent kell figyelembe venni, amikor megpróbáljuk belőni a számunkra ideális távot!

Egyéni preferenciák

Talán ez a legfontosabb aspektus: mi hogyan képzeltük el az új életünket friss házasként? Nézzük, mire gondolunk! Ha például gyermekkorunkban és fiatal felnőttként azt éreztük, hogy a szüleink szeretete és ragaszkodása kissé fojtogató számunkra, akkor felnőttként nagyobb eséllyel vágyunk arra, hogy kissé elmozduljunk tőlük fizikailag. De ehhez hasonló eset az is, ha az egész életünket egy adott környéken töltöttük – a szüleink közelében –, és továbbra is ahhoz ragaszkodunk, mert egész egyszerűen szeretjük.

Szintén sokat nyom a latba, hogy hol dolgozunk, hogy hol szeretnénk majd iskolába járatni a gyermekeinket és még sorolhatnánk. Jó esetben ezekben a kérdésekben a párunkkal mind-mind egyetértünk.

Lehetőségek

Nem mehetünk el szó nélkül az anyagi lehetőségeink mellett sem, hiszen a legtöbb esetben ez is az alapvető kérdések közé tartozik. Hiába találunk például egy eladó házat Budapesten, amibe azonnal beleszeretünk, és a szüleinktől is tökéletes távolságra van, ha a négyzetméterára az egekben van. Ilyen esetekben kell elkezdenünk priorizálni, kompromisszumokat kötni, ha pedig nincs más esélyünk, akkor elgondolkodni a hitelfelvételen.

Mérlegelés

Mi történik, ha a párunk és a mi szüleink az ország két különböző részén élnek? Ha így kell döntenünk az új otthonunkról, akkor mindenképp asszertív és konstruktív kommunikációra lesz szükségünk, hogy elkerüljük a feszültségeket. Vegyük sorra a személyes igényeket, az észérveket és mérlegeljük a lehetőségeinket!

Észérvek

A szülőktől való eltávolodás jó ötletnek tűnhet, ám vannak olyan esetek, amikor mégis jól jöhet, ha van valaki a közelünkben, akire tudjuk, hogy bármikor számíthatunk. Ezek lehetnek egészen egyszerű helyzetek, például ha valakinek otthon kellene lennie, mert jön egy szerelő, de mi mindketten dolgozunk, a szüleink azonban nyugdíjasok, így könnyen átmehetnek hozzánk. De lehetnek sokkal összetettebbek is: kifejezetten hasznos például a szülők közelsége, amikor bővül a családunk. A nagyszülők általában szívesen babáznak és segítenek a ház körüli teendőkkel, amikkel mi már teljesen elúsztunk.

Egyedi esetek

Mindezek mellett pedig egészen egyedi esetek is nehezíthetik a döntést: mi a helyzet akkor, ha megöröküljük a szüleink melletti telken álló, számunkra álomháznak számító ingatlant a nagyszüleinktől? Az ilyen és ehhez hasonló sajátos szituációkat szintén csak megfelelő kommunikációs készségekkel tudjuk majd megoldani, de egy biztos: végül a legtöbb esetben a megérzések és az anyagi kérdések döntenek majd.