A betörők nyáron kihasználják azt, hogy a teraszok felől szinte védtelenek a lakások. Egy résnyire nyitva hagyott ablak vagy ajtó már elég is. Erről is beszéltek abban a különleges podcastban, amelynek rendhagyó módon egy „betörő” volt a vendége. A formabontó beszélgetéseken kívül a Patent Percek két műsorvezetője, Kövecses Roland és Angyal Viktor – akik a cég igazgatói is egyben – sok szakmai témát beszélnek meg. Elmondható, hogy Magyarországon egyedüliként videókban, gyorsan és hatékonyan hívják így fel a figyelmet arra, mit lehet és mit szükségszerű tenni azért, hogy biztonságban élhessünk. A pár perces videópodcastokban szóba került már a fegyveres elfogók munkája, a pontos és ingyenes vagyonvédelmi felmérések szükségessége, hogy ki mit tehet azért, hogy családja és vállalkozása is biztonságban legyen. A szakemberek szót ejtettek már arról is, hogy aki a biztonság minőségére vágyik, mindenképpen alaposan nézze meg, kire bízza értékeit, nehogy olyan szolgáltatóval szerződjön, amely a biztonságnak csak az illúzióját nyújtja.

Az egyik legnépszerűbb adásban a Patent európai színvonalú diszpécserközpontjának a vezetője volt a vendég. A 24 órában működő, számos saját fejlesztésű, Patent-szoftvert használó központ a legnagyobb a régióban, és egyben a legmodernebb is. A tizenhatezer ügyfél ügyeinek gyors és hatékony intézéséhez, a napi több száz jelzés kezeléséhez szükség van a legújabb technikára és a legképzettebb, jól kommunikáló diszpécserekre is – derült ki az adásból. (Képünkön egy részlet ebből az adásból.)

Mint azt a különleges podcastból megállapíthatjuk, a Patent ismét előrelépett az igényes munkához tartozó minőségi kommunikáció területén. A cég kommunikációs vezetője elmondta, a podcast, amely most a Patent központi irodaházában talált gazdára, egy okostelefonnal és egy stúdiómikrofonnal készül. Az alkotók, a Patent marketingcsapata a vagyonvédelmi szakma hátterének bemutatásához sok vendéget fog még elhívni beszélgetni, de ki is települnek majd. A Patent által védett koncertekről, eseményekről, sőt nagy gyárakból, logisztikai központokból is szeretnének bejelentkezni.

A Patent Percek adásaiba ezen a linken nézhet bele: https://securitypatent.hu/podcast/