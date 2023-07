„A West Hungária Bau Kft.-nek én voltam az első munkavállalója, több mint 25 éve vagyok itt. Eleinte a kivitelezésben dolgoztam: árajánlatokat készítettünk, majd az elnyert munkákat levezényeltük és elszámoltunk a megrendelő, valamint az alvállalkozók felé. Ennek köszönhetően volt lehetőségem az elejétől a legutolsó fázisig végigkísérni egy projektet” – emlékszik vissza a kezdetekre Borsodi Péter, aki a tapasztalatait, gondolatait foglalta össze a jótállás fontosságáról az építőiparban.

Az említett időszakban a jótállási feladatokat mindenki saját maga végezte a projektjein. A jótállási és szavatossági osztály a cég fejlődésével együtt alakult ki mintegy tíz évvel ezelőtt, miután egyre több és több projektet nyert meg a WHB. Ebből adódóan a szakembereknek egy-egy projekt lezárása után szinte azonnal meg kellett kezdeniük egy másikat, így nem maradt kapacitásuk arra, hogy a felmerülő javításokat is meg tudják szervezni. Borsodi Péter számára nagy megtiszteltetés volt, amikor a vezetőség őt bízta meg az osztály elindításával. „A kivitelezésben szerzett tapasztalataimnak köszönhetően tisztában vagyok azzal, hogy milyen hibák történhetnek egy-egy építkezés során, és ezeket a tapasztalatokat a jótállási feladatok ellátása közben kamatoztatni tudom” – mondja.

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik

A szakember véleménye szerint attól lesz hiteles egy építőipari vállalkozás, hogy megfelelő, első osztályú minőségben dolgozik, ezáltal büszkén meri vállalni az általa kivitelezett projekteket, és ezzel együtt fel meri vállalni az elkövetett hibákat is.

„Természetesen mindenki igyekszik hiba nélkül dolgozni, de ahogy azt Theodore Roosevelt nagyon találóan megfogalmazta: »csak az nem követ el hibát, aki nem csinál semmit«, ebből kifolyólag az átadás után adódhat néhány hiba, ami kijavításra vár. Ekkor jövünk mi a képbe, és kezdjük meg a munkánkat, ezzel is erősítve a cég jó hírnevét.”

A garancia kifejezés jogilag nem létezik sem az építőipar, sem az élet más területén, csak a köznyelvben alkalmazott szóhasználat, amely minden esetben jótállást vagy szavatosságot jelent. A jótállás lényege, hogy

a vevőnek adjon egy – jogszabályban és a szerződésben rögzített – biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az általa megvásárolt termék, szolgáltatás – a WHB esetében egy épület vagy lakás – a jótállási időszak végéig rendeltetésszerűen használható és működőképes marad. Az építőiparban a jótállási idő azt jelenti, hogy a megrendelő biztosítékot kap arra, hogy ha bármilyen, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hiba keletkezik, azt a kivitelező a megadott határidőn belül kijavítja.

A kivitelező szempontjából nézve a jótállási és szavatossági kötelezettség egy pluszfeladat. A megrendelőnek azonban komoly biztosíték arra, hogy ha az általa megrendelt projekt kivitelezése hibátlan is, de mégis meghibásodás történne – ami lehet akár egy anyaghibás elem is –, a kivitelező kötelezhető a felmerült hiba kijavítására. Borsodi Péter elárulta: a megrendelővel kialakult jó kapcsolatra való tekintettel néha az is előfordul, hogy a WHB a szerződéses kötelezettségein túl, a jótállási idő lejárta után önként vállalja egy-egy javítás térítésmentes elvégzését.

Forrás: WHB

Nem mindig könnyű a probléma feltárása

Egy jótállási hiba kivizsgálási és javítási folyamat első lépése, hogy a hibabejelentést követően a szakemberek megkezdik a bejelentett probléma kivizsgálását, akár többször kiszállva a helyszínre, felmérve a hibát és annak mértékét. Amennyiben egyértelmű a probléma, felszólítják hibajavításra az adott szerkezetet kivitelező alvállalkozót, ha nem egyértelmű, akkor fel kell tárni, mi okozza a problémát. Ez általában nem könnyű, mert legtöbbször takart szerkezetekről van szó egy kész, működő, üzemelő épületben. Alapelv, hogy a hibajavítást minél előbb el kell végezni, amiről a javítás elkészülte után jegyzőkönyv készül.

Versenytárgyaláson elnyert projektek esetében általában 2-3 év a jótállási időszak, de egyre gyakrabban előfordul, hogy a szerződésekben már ötéves időtartamot rögzítenek, még az olyan épületek esetében is, amelyekre nem vonatkozna a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló kormányrendelet. Borsodi Péter sokszor találkozott már olyannal is, hogy egy jótállási hiba bejelentése nem volt jogos, hiszen a megrendelőnek az a legegyszerűbb, ha jótállási hibaként jelent be minden meghibásodást.

„Ezekben az esetekben nekünk kell bizonyítani, hogy nem a mi kivitelezési tevékenységünk nyomán keletkezett az adott hiba, hanem például károkozás vagy helytelen üzemeltetés okozta, vagy elmaradtak a kötelező karbantartási feladatok, kötelezettségek, de az is előfordul, hogy az adott munkafolyamatot vagy szerkezetet nem is a WHB, hanem a megrendelő másik szerződött partnere készítette” – mondja az osztályvezető. Hozzáteszi: ezek kiküszöbölése érdekében szorosan együttműködnek a kivitelezéssel, és segítik egymás munkavégzését.

„A West Hungária Bau Kft.-nél mostanában az a tendencia tapasztalható, hogy a kivitelezésben részt vevő kollégák megpróbálnak egyre jobban dolgozni, és tanulnak az előző építkezésen elkövetett hibáikból, így sokkal kevesebb hibabejelentés érkezik hozzánk, ami nagyon jó irány” – zárta a gondolatait Borsodi Péter. (x)