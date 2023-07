A Lidl-től megszokott kedvező bolti árakkal, fesztiválokra szabott kínálatával támogatja a szórakozni vágyók költséghatékony kikapcsolódását az üzletlánc. Mert ugye tudjuk, a nyár, akkor buli és fesztiválok! Mindenki jól tudja, hogy az egész éves pörgés után az egyik legfelemelőbb élmény, ha színvonalas fesztiválokon engedhetjük ki a fáradt gőzt. Ezt a pezsgést idén a Campus és a SZIN fesztiválokon is átélhetjük. A nagyszerű élményeket a Lidl egyedülálló módon támogatja, a megújult FesztMarket mellett izgalmas játékokkal, grillpulttal, konyhával és számos nyereményjátékkal kedveskedik a fesztiválozóknak. Helyszíntől függően a Lidl FesztMarketek 150 – 200 négyzetméteres eladóterületen szolgálják ki a vásárlók igényeit, ahol 300 - 400 különböző terméket kínálnak. A gondtalan szórakozásához többek között élelmiszerekkel, friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, helyben sütött pékárukkal, készételekkel, valamint a fesztiválhoz kapcsolódó termékekkel járul hozzá a vállalat a Lidl-től már megszokott minőségben és kedvező árakon.

Forrás: Lidl

Helyben melegíthetik

Nemcsak a bevásárlás lehetőségét hozza el a Lidl a rendezvényekre. Egyedülálló módon a megvásárolt készételeket meg is melegíthetik a fesztiválozók a FesztMarketek mellett felállított Lidl aktivitási zónákban, vagy a mobil grillpultokon akár meg is grillezhetik az ételeket. A SZIN-en arra is van lehetőség, hogy a Lidl szakácsai a helyszínen megvásárolt alapanyagokból fenséges ételeket készítsenek a résztvevőknek. Természetesen a Lidl Plus applikáció is tartogat meglepetéseket a bulizóknak, akik különböző grillmenüket és a fesztiválra készült kuponokat is aktiválhatnak az online térben. A kikapcsolódni vágyókat mindemellett számos programmal várja a Lidl: különböző nyereményjátékokban is megmérettethetik magukat a résztvevők. A jó hangulatról a SZIN-en külön DJ gondoskodik, a fesztivál látogatói a Lidl chill zónájában babzsákokon pihenhetik ki a buli fáradalmait.

Forrás: Lidl

Brendingelt termékekre fel!

Ha ez még mindig nem lenne elég, az áruházlánc további kedvezményekkel kedvesedik vásárlóinak: a Lidl Plus applikációjában elérhető „Partner ajánlatokkal” a felhasználók tovább csökkenthetik a fesztiválbelépők árát. A Campus Fesztivál heti bérletét 4.000 forinttal olcsóbban, a SZIN szerdai és csütörtöki napijegyeit pedig 2.000 forinttal kedvezőbb áron vásárolhatják meg, akik érvényesítik az applikációban elérhető kuponokat. További részletek az applikációban.

Sőt, az áruházlánc a helyszínen további fesztiválra szabott kedvezményekre jogosító kuponokat is kínál vásárlóinak, melyekkel tovább csökkenthető a bevásárlás összege. A Lidl Plusban feltüntetett költési célok elérése esetén pedig ajándék kupont, további nyereményeket vagy akár Lidl brandingelt termékeket, például zoknit, cipőt vagy pólót zsebelhetnek be és vehetnek át a regisztráltak az aktivitási zónában kialakított Gift Store-ban.

Forrás: Lidl

A fenntarthatóság is cél

A Lidl a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektet a fesztiválokon, felelős vállalatként szelektív szemétgyűjtőket helyez ki a FesztMarketnél és az aktivitás zónákban. Külön ügyel arra, hogy ahogyan áruházaiban is, úgy kitelepülései alkalmával is minimálisra csökkentse az élelmiszerfelesleget, és hogy ami mégis megmaradna, az jó helyre kerüljön. Ma már több tízezer embert, családot segít havi szinten az országos szinten zajló élelmiszermentési programjának keretében. A vállalat folytatva korábbi gyakorlatát idén is felajánlja a nyári kitelepülésein, a Campus Fesztiválon, a Lidl Balaton-átúszáson és a SZIN-en a megmaradt zöldségeket, gyümölcsöket és pékárut is karitatív partnereinek, hogy segítségükkel nélkülöző családokhoz juttassa el az adományokat. A rászorulók támogatásán túl az áruházlánc ezzel a környezetet is óvja, hiszen így megelőzhető az élelmiszer-hulladék keletkezése.