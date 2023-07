Mit kell tudni a hegesztők munkájáról?

A hegesztő nemcsak egy szakma, hanem szinte hivatás. Ez is olyan terület, ahol a legapróbb hibák sem férnek bele. Nem árulunk zsákbamacskát, alapvetően viszonylag veszélyesebb munkáról van szó. De csak akkor, ha valaki nem tartja be a biztonsági előírásokat, nem kellő körültekintéssel dolgozik.

Mindig viselni kell védőfelszerelést, és minden egyes munkafolyamatot ugyanazzal az alázattal, odafigyeléssel kell végigcsinálni. Olyan ez, mint amikor az ember megszerzi a jogosítványát, és már rutinból kezd el vezetni, csökken a koncentráció: ilyenkor fordulnak elő a leginkább balesetek.



Kinek való a hegesztő szakma?

Annak, aki szeret alkotni, a saját kezével létrehozni dolgokat, és nem áll távol tőle a pontosság sem. Itt ugyanis mindig mindennek passzolnia kell, nincs apelláta.. A munka magáért beszél. Hegesztőkre pedig mindig is szükség volt, szükség lesz.

Mit csinál a hegesztő?

A hegesztők olyan szakemberek, akik a munkadarabokat, például gépalkatrészeket vagy szerkezeti elemeket, különböző hegesztési technikák segítségével rögzítik egymáshoz. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel összeolvasztják, létrehozva egy olyan kötést, ami nem oldható fel és tartósan egyesíti a munkadarabokat.

A hegesztők önállóan olvassák és értelmezik a műszaki dokumentációkat, amelyek a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkoznak. Jártasak a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használt gépek, szerszámok, mérőeszközök és védőfelszerelések biztonságos használatában.

Mennyit lehet keresni?

Nem véletlenül mondják azt, hogy Magyarországon a jó szakembereké a jövő. Vagy talán már a jelen is. Erre az állításra nem cáfol rá a hegesztő szakma sem, hiszen a kereseti lehetőségek jóval magasabbak, mint akár egy-egy, kevésbé versenyképes diplomás területen. Már akár kezdőként is nettó 300-400 ezer forint körüli összegeket lehet megkeresni, ami a szakmai fejlődéssel és tapasztalatszerzéssel idővel tovább nő.

A hegesztés alapjai

A hegesztés célja, hogy két különálló anyagot, leggyakrabban fémeket egyesítsen egy olvadt, nem oldható kötéssel, amit kohéziós kötésnek nevezünk. Ezt úgy hozzák létre, hogy a hegesztés helyén az alkatrészek anyagát vékony rétegen megolvasztják, és így kötik össze őket, vagy pedig az alapanyaghoz hasonló kémiai összetételű töltőanyag megolvasztásával kapcsolják össze az alapanyagokat. Hegesztett kötésnek tekintjük a munkadarab felületén kohéziós kötéssel kapcsolódó felületi réteget is, ami felrakóhegesztéssel, javítóhegesztéssel vagy felületátolvasztással jöhet létre. A hegesztett varrat és a hőhatás övezet együttesen határozzák meg a hegesztett kötés minőségét, amiket együtt kell vizsgálni.

Mivel dolgoznak a hegesztők?

A hegesztés lényegében a jól ismert kovácsolás mesterségéből fejlődött ki. Ma már persze elsősorban nem kardokat, jelképeket hoznak létre. Azóta megjelent a villamosság is, amivel eljutottunk az elektromos hegesztési eljárásokhoz. Ma már pedig jobbnál jobb hegesztőgépek állnak rendelkezésére azoknak, akik ebben az izgalmas világban szeretnének érvényesülni.

Többféle hegesztőgép is létezik. Ahány cél, annyi szerszám. Legyen szó ipari vagy otthoni felhasználásról, bárki megtalálhatja a számára ideális eszközt. Nem mindegy tehát, milyen célra és milyen gyakran tervez valaki dolgozni vele.

Az is fontos kérdés, hogy mivel lehet táplálni a gépet: lesz-e ipari áram a munkaterületen, és ha igen, hány fázist lehet igénybe venni. Na és persze léteznek olcsóbb és drágább darabok is. A jó ár-érték arány megtalálására célszerű alapvetően törekedni.

