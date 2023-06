Évek óta üresen áll

A kastély 2004-ben került magánkézbe, azóta több felújításon esett át. Az újjáépítés során az eredeti jellegét és stílusát megőrizték, így a mai napig tükrözi a múlt századok hangulatát. Éveken át esküvők, céges rendezvények, nagyobb családi találkozók helyszíne volt. Legutóbbi, szlovák tulajdonosa a pandémia miatt kényszerült bezárni, azóta két éve üresen áll az elburjánzott ősparkban.

Most azonban új fejezet kezdődik a jobb sorsa érdemes öttevényi kastély történetében, az impozáns épület ugyanis újra magyar kézbe került. Ellentétben számos hasonló hazai kastéllyal, amelyek gazdátlanul, leromlott állapotban lassan az enyészeté lesznek, ismét megtalálja méltó helyét a település és a régió életében. Idén májusban Matusz Balázs győri vállalkozó vásárolta meg, aki azonnal meglátta az épületben rejlő lehetőséget, így komoly tervekkel írta alá az adásvételi szerződést.

„Szeretnék értéket teremteni, hiszen büszkék lehetünk rá, hogy ilyen épített örökségünk van. Egy év múlva pedig az öttevényi kastély újra visszanyeri a régi fényét” − mondta Matusz Balázs.

Nemcsak a kastély gyönyörű, hanem a körülötte elterülő kéthektáros őspark is, amely valósággal a béke szigetévé varázsolja a romantikus épületet. A tervek szerint jövő év tavaszától exkluzív rendezvényeknek ad majd otthont, esküvőknek/konferenciáknak nyújt majd különleges hátteret, a korábbiaknál sokkal jobb adottságokkal. Az eddig legfeljebb száz fő befogadására alkalmas rendezvénytermet kibővítik, aminek köszönhetően akár 160 ember is kényelmesen elfér majd. A vendégek 14 különlegesen berendezett szállodaszobából − amelyből három Versace fürdőszobás lakosztály – választhatnak, az ifjú pár számára pedig a még exkluzívabb „Honeymoon” lakosztály meghitt hangulata a tökéletes választás az első, házastársként töltött éjszakához..

Jövő tavasztól foglalható

A felújítás a napokban kezdődött el; a felállványozott épületen jelenleg a tető szigetelése/korszerűsítése zajlik, ezt követi a nyílászárók renoválása. A rekonstrukció nem kis feladat a szakembereknek, mivel a kastély műemléki oltalom alatt áll, azaz speciális szaktudást igényel.

Matusz Balázs meglehetősen elhanyagolt műszaki állapotban vette át a sokáig gazdátlanul álló kastélyt, az elavult gépészeti infrastruktúra például teljes cserére szorul. A kastély szobái is modernizált, a mai kor igényeinek megfelelő berendezést kapnak, természetesen megtartva az épület eredeti neobarokk stílusjegyeit. A felújítás várhatóan jövő tavaszra fejeződik be, már a megnyitó időpontja – április 30. – is megvan. Ez azt jelenti, hogy 2024 májusától már bátran tervezhetik ide az esküvőjüket azok a párok, akik elegáns, romantikus, különleges helyszínt keresnek életük nagy napjához.

További információk a kastély honlapján találhatók: www.ottevenyikastely.hu

(x)