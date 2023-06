Június végéig még száz forint kedvezménnyel vásárolható meg a népszerű Szent László kenyér, a hónap kenyere a Pedró Pékség üzleteiben, ha használjuk a Pedró applikációját a vásárláskor. A tavaly született Szent László kenyér igazi különlegesség: ökogazdaságból származó rábaközi „tiszta” búzából készül, a liszt őrlése pedig a hagyományos köves malomnak köszönhetően nem megy ötven fok fölé, így több értékes tápanyag és vitamin marad a lisztben, mint a legtöbb liszt esetében. A liszt mellé parajdi só és szigetközi ásványvíz kerül – nem csoda, hogy az emberek hamar megszerették ezt a prémiumkategóriás kenyeret.

A Szent László kenyér nemes „küldetést” is teljesített a megszületése óta eltelt alig több mint egy évben: ugyanis a Pedró Pékség a belőle befolyt összegből támogatta a győri székesegyház Szent László-harangjának öntését, kenyerenként száz forinttal. A tavaly őszi harangöntésre hatmillió forint gyűlt össze, Vajda Péter, a pékség tulajdonosa ma is őrzi Veres András megyés püspök köszönőlevelét a nagylelkű adományról.

Az elmúlt hetekben bemutatkozott több új Pedró-termék is: a csokis párnába például valódi csokirudat sütnek a pékek. Az otellós szirom igazi különlegesség: a leveles tészta belsejébe édes szőlőlekvár kerül, amelyet illatos kajárpéci szőlőből főznek a Pedróban, de helyben készül a szintén új epres kifli eperlekvár-tölteléke is. A pékség ebben is tartja magát a vállalásához: amit csak lehet, 60 kilométeren belül, helyi termelőktől szerez be, a tojástól a burgonyán át a gyümölcsökig.

A fenti finomságok is kaphatók lesznek a Pedró hamarosan nyíló új üzletében, amelynek kialakítása már javában folyik. A vidéki buszpályaudvaron a megszokott marasztaló Pedró-hangulat várja majd a vásárlókat és a vendégeket, hiszen – ahogy azt már a többi üzletben megszokhattuk −, itt is lehetőség lesz leülni egy finom kávéra vagy szendvicsre. Sőt, akár egy igazi körlámpás Barkasban is reggelizhetünk a Pedró augusztusban nyíló, tizenegyedik üzletében! Munkába menet vagy onnan jövet egyaránt érdemes betérni, a megszokott Pedró-harapnivalók mellett új szendvicsekkel is várják az éhes vendégeket.

Már készül a Pedró új kenyere, a Déli harangszó is, amely július 3-án kerül a boltokba. Az új termék indul a Szent István-

napi országos kenyérversenyen is, ahonnan a Pedró már több díjat elhozott az elmúlt években, a többi között a Szerencsetarsoly nevű kenyérrel. (x)