A Bedő Pékség neve összeforrt a finom kenyérrel és a pékáruval, de akik rendszeresen betérnek valamelyik Bedő-boltba vagy -partnerüzletbe, tudják, hogy a pékség süteményben is erős. Most még inkább érdemes elcsábulni az édes finomságokra, hiszen a napokban teljesen megújult a pékség süteménykínálata. A nehezebb, hagyományos süteményeket nagyrészt felváltották a könnyedebb, friss ízek, a vajas krémeket a gyümölcsös-habos sütiköltemények. Ezzel nemcsak a trendeket követi a pékség, hanem a vásárlók igényeinek is igyekszik megfelelni, egyre többen keresték ugyanis a korszerű, könnyű édességeket.

Nem túlzás költeménynek nevezni őket, hiszen gondosan megkomponált ízharmóniákról van szó, amelyeket mestercukrász álmodott meg Bedő Szilárd, a pékség tulajdonosának felkérésére. Ezeknek a süteményeknek a mindennapi elkészítése nem kis kihívás, hiszen teljesen más szakmai felkészültséget, a másféle alapanyagok pedig eltérő technológiákat kívánnak. A pékség szakemberei szerencsére örömmel frissítették fel a tudásukat és tanultak bele a modern nyalánkságok elkészítésébe. Az eredmény húsz csodás, új sütemény!

Epertől a csokiig

Igazi különlegesség például a bodzás-epres habszelet – ez a két íz verhetetlen páros −, amelynek habkönnyű krémjében finoman sejlik fel a bodza friss íze. Az eperrajongók örülhetnek az eperszelet à la tiramisu fantázianevű újdonságnak is, ami első hallásra talán furcsának tűnik, de az olasz klasszikus ízvilága nagyon jól működik a fanyar eperrel.

A süteményespultban új szerepben jelenik meg a kiemelkedően egészséges ősi gabona, a tönkölybúza, bizonyítva, hogy az édességek frontján is bátran bevethető: a málnás-joghurtos sütemény piskótatésztájának ad extra aromát. Igazi Instagram-kompatibilis sütemény a mákos-vaníliás makron – nem elírás, a macaron nagyobb méretű „testvéréről” van szó −, ennek fehér habja is rejt egy kis meggyes meglepetést...

Klasszikus ízeket kínál modern köntösben a somlói kocka, amely hűen adja vissza a hagyományos somlói galuska ízvilágát, köszönhetően a sok csokinak, diónak, és az azokat összefogó lágy vaníliasodónak.

Fotó: Pomaranski Luca

A krémes is marad

Aki ragaszkodik a megszokott ízekhez, annak sem kell aggódnia, hiszen vannak olyan klasszikusok, amelyek egyszerűen kivehetetlenek a kínálatból. Ilyen a krémes és a mignon vagy az apró teasütemények, amelyek továbbra is kaphatók a Bedő-üzletekben. Számos új alapanyaggal és ízzel bővült azonban a paletta: például eddig nem volt a Bedő Pékségnek túrós sütije, most barackos minitorta formájában megkóstolhatjuk. Szintén friss, gyümölcsös édesség a bécsi almás pite, amely hozza az igazi, házi almás pite ízét, és egy meglepetésréteget is tartalmaz, egy kis pluszt adva a prémiumsüteményhez.

Ahogy a fentiekből is látszik, annak ellenére, hogy Győrben számos cukrászda várja az édesszájúakat, a Bedő Pékség újdonságai között biztosan találunk olyan ízt, amire rácsodálkozunk.

Az új Bedő-sütemények a pékség Hegyalja úti cukrászüzemében készülnek, ahol egyébként tortát is rendelhetünk. A 10−30 szeletes tortákat húszféle ízben készítik a cukrászok, a klasszikus csokitortától a málnás-karamellás ízvilágig. Az új ízvilágú süteményekből már most sokan visznek haza a családnak a hétvégi ebéd mellé − tehermentesítve a háziasszonyokat −, kényeztetve magukat egy kis desszerttel, vagy rendelnek előre születésnapra/családi összejövetelekre − amit akár a cukrászüzemben, akár a Bedő Pékség Dunakapu téri Kenyerecske boltocskájában is megtehetünk. (x)