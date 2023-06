A menyasszonyi smink az esküvői rendezvény megszervezésében az egyik legfontosabb szempont - legalábbis a menyasszony számára. Nem csoda, hiszen ezen a nagybetűs napon a legtöbb hölgy szeretne a lehető legszebben mutatni, amikor ezen a rendkívül fontos eseményen két személy végleg összeköti az életét.

Mint minden más sminktípusnak, a 2023-2024-es esküvői sminknek is vannak szabályai és jellemzői, amelyeket megismerve még jobbá és modernebbé alkothatjuk a megjelenést. Ebben a cikkben feltárjuk a divatos és luxus menyasszonyi smink titkait, a megvalósítás apró részleteit és az aktuális menyasszonyi ötleteket.

Esküvői smink: az előkészületek, amivel időt és pénzt spórolhatunk

Megfelelő odafigyeléssel jelentős időt és pénzt takaríthatunk meg, ezért az arcbőr állapotára már érdemes az esküvő előtt jelentős figyelmet fordítani. Hihetetlen, ugye? Hamarosan összeáll a kép, ígérjük! Előtte felsorolunk néhány tippet, amelyek segíthetnek a legjobb formádat hozni a nagy napon.

Egészségmegőrző diéta

Mi nem arra ösztönzünk, hogy “beleférj” egy ruhába. Inkább arra összpontosítanánk, hogy az egészséges táplálkozás számos előnnyel jár - az egyszerű hétköznapokban is természetesen. A megfelelő vitaminbevitel javítja a bőr állapotát, az omega-3 zsírsavakban gazdag ételek, például halak, diófélék vagy lenmag pedig segíthetnek csökkenteni az arcbőr gyulladásait. Akinek kiszáradásra hajlamos bőre van, szintén igyekezzen több növényi eredetű zsírt fogyasztani, és a folyadékbevitel = prioritás! Napi 8-10 pohár vizet minimum szükséges meginni! Így lesz az esküvői smink igazán hatásos.

Bőrápolási rutin kialakítása

Fontos, hogy lehetőleg már hónapokkal az esküvői ceremónia előtt hozz létre egy bőrápolási rutint, ami megfelel a bőrtípusodnak. Sokan bőrgyógyászhoz is fordulnak emiatt, amit rendkívül jó ötletnek tartunk és támogatunk. A különböző sminkek esküvőre ráadásul más-más termékeket igényelnek. Olykor nehéz elvészni a sok kozmetikum között - egy bőrgyógyász pedig a legtöbb esetben tudja, mire van szüksége a bőrnek!

Otthoni vagy professzionális arcmasszázs

Az arcmasszázs kiváló módszer az arcbőr előkészítésére: segít javítani a vérkeringést, frissíti az arcbőrt, valamint serkenti a nyirokkeringést, ami különösen fontos. Emellett az arcmasszázs csökkenti a felgyülemlett stresszt, elősegíti a tápanyagok és oxigén hatékonyabb felszívódását a bőrbe, amiért a bőrápolási rutin kifejezetten hálás lesz, majd az esküvői smink is.

Az arcmasszázs elvégzéséhez könnyed, körkörös mozdulatok alkalmazhatók az ujjvégekkel vagy speciális eszközökkel.

A tökéletes smink tehát nem csupán eszközökből áll, hanem a bőr hatékony előkészítéséből is. Minél jobb az “alapanyag”, annál könnyebb vele dolgozni, és annál kevesebb kozmetikumra lesz szükség!

A tökéletes esküvői smink, avagy a 2023-24-es időszak trendjei

Mielőtt kitérünk a divatos sminktípusokra, emlékeztetnénk, hogy nagyon tartós és jó minőségű kozmetikumokra lesz szükség, hiszen az esküvői ceremónia legtöbbször nem csak egy-két órás. A tartósság és a legjobb árak érdekében bátor szívvel javasoljuk az olyan márkákat, mint a Bourjois, Essence, NYX, Maybelline New York, stb.

Az örök érvényű nude esküvői smink

A könnyed és elegáns menyasszonyi smink az egyik leggyakoribb választás. Megértjük, hiszen a csodálatos fehér ruha rendkívül jól mutat egy letisztult, könnyű sminkkel. A következő árnyalatok domináljanak a nude sminkben: krém, tejes, bézs. Az ilyen esküvői smink elkészítéséhez fontos, jól hidratált “vásznon” dolgozzunk, amelyeken természetes módon rejtjük el az esetleges bőrhibákat. A legfontosabb az egyenletes arctónus és a lehető legkevesebb kozmetikum használata. Elég egy semleges szemhéjfesték, az alapozóra egy kis púder, szempillaspirál, valamint némi pirosító!

Élénk vörös ajkak és tusvonalak az esküvői sminkben

A nude ellentéte, ami rendkívül látványos megjelenést kölcsönöz. Az élénk ajkak és tusvonalak is lehetnek harmonikusak, ha megfelelő minőségű kozmetikumokkal vannak létrehozva! A skarlátvörös ajkakkal azonban óvatosan kell bánni, hiszen hibátlan bőrt kívánnak maguk mellé. Az élénk mosoly kiemeli az arcbőr egyenletlenségeit, amit túl sok kozmetikummal is nehéz elrejteni, főleg, ha szeretnéd elkerülni azt a bizonyos “maszkhatást”. A tusvonalak változatosak lehetnek, azt hisszük, erről nem is kell többet mondani.

Intenzív esküvői smink 2023-ban - még mindig divatos?

Bár az idő múlásával egyre többen támogatják a természetességet, az intenzív sminklehetőségeket sem kell örökre a szőnyeg alá söpörni! Az erősebb árnyalatok kiválasztásakor azonban különös óvatosságot igényel. A színek kiválasztásakor figyelembe ajánljuk a:

bőrszín típusát (érdemes rákeresni: évszak típus, 12 altípus),

a hajszínt,

és a szemszínt.

2023-24-ben a bordó, a bor, a szilva, a mandarin árnyalatok népszerűek az ajkakon. Ezek a mély színek lehetővé teszik a divatos smink és stílus kiemelését!

Az esküvői smink a menyasszony számára kiemelkedően fontos. Jó esetben nem csak a nagy napon előtt igyekszik a legjobbat alakítani, hanem életvitelszerűen figyelmet fordít a megfelelő folyadékbevitelre, táplálkozásra és mozgásra, ami nagy hatással van az általános közérzetre és a bőr állapotára.

A trendek időről-időre változnak, de egy dolog mindig örök, a stílus: a MAKEUP webáruház szerint a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében és képviselje azt a stílust, ami számára tetszik. Akik követik a trendeket, azoknak szívesen ajánljuk a nude, az intenzív és az ‘élénk vörös ajkak-tusvonalak’ duót az esküvői sminkben. Ezen sminktípusok mindegyike garantált sikert okozhat, amennyiben a menyasszony számára kényelmes viseletet és örömteli hangulatot nyújt.

A tartós és jó minőségű kozmetikumok elengedhetetlenek minden esetben, esküvőkor azonban még inkább, hiszen ez a nap általában sok eseménnyel jár, ami megpróbáltató, főleg az örömkönnyekkel küszködve. Válassz vízálló szempillaspirált, bizonyítottan tartós alapozót és púdert, valamint strapabíró rúzst, ami nem kenődik el a boldogító igen után sem!

