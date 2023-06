- Szakmai kapcsolat és szoros barátság köti össze a Djabe együttessel, illetve annak vezetőjével, Égerházi Attilával. Hogyan kezdődött a közös történetük?

- Igen, közel két évtizedes munkakapcsolat köt össze bennünket. Égerházi Attila kiadója adja ki a lemezeinket Magyarországon. Először vendégzenészként hívott meg a koncertjeikre, majd az egyik turné követte a másikat, gyakorlatilag 2003 óta közreműködöm a zenekar fellépésein és albumain. Az elmúlt hat évben elkészült hét közös kiadványunk meghozta a nemzetközi sikereket is. Zenei együttműködésünk alapja az a zenei szabadság és szárnyalás, amit a Djabe afrikai neve is hordoz, és gyakorlatilag a hitvallásának tekint. Fúziós zenénk alapja az improvizáció, az előadásmódunkban ötvözzük a jazz, a világzene és a progresszív rock műfajainak elemeit.

- Tavalyi turnéjuk zenei alapanyaga a Life Is A Journey al­bum volt, az idei a Live In Győr című, amit a 2022-es győri koncert alapján állítottak össze.

- Nagy öröm számomra, hogy április végén jelent meg a Djabe & Steve Hackett legújabb albuma, a Live In Győr című. Az improvizációnak köszönhetően minden koncertünk más és más; aki tavaly szerette a közös bemutatkozásunkat, az idén is élvezni fogja, biztos vagyok benne, hogy újabb zenei élménnyel távozik majd. Remélem, sokan lesznek kíváncsiak ránk június 19-én, hisz nincs két egyforma koncertünk, olyan energiák szabadulnak fel ilyenkor, ami mindent visz!

- Addig is mit hoz a koncertnaptár, milyen tervei vannak a nyárra?

- Rendkívül aktív, pörgős életet élek: az egyik koncert követi a másikat, ahogy hazaérek a turnékról, mosom ki a szennyest, és már rakom be a tiszta alsókat, aztán irány a reptér! Az elmúlt egy évben sok helyütt szerepeltünk, a bandámmal turnéztunk Németországban, Skandináviában és Franciaországban. A nyárra Spanyolországba és Olaszországba kaptunk meghívást. A feleségemmel, Joval Görögországba megyünk nyaralni. A Peloponnészoszi-félszigeten még nem voltunk, nagyon várjuk már, imádjuk a gasztronómiájukat!

A Djabe & Steve Hackett Projekt idén is folytatja a turnéját, Győrött június 19-én lépnek fel a Richter Teremben. Sok újdonsággal érkeznek, bemutatják a legfrissebb − Live In Győr − lemezüket, emellett Steve Hac­kett-számokat és Genesis-feldolgozásokat is játszanak.

Névjegy - Stephen Richard „Steve” Hackett

Brit dalszerző és gitáros. Kiemelkedő sikereket ért el az angol progresszív rockot játszó Genesis tagjaként, amelyhez 1970-ben csatlakozott, s nyolc stúdiólemezen szerepelt. Emellett 1970-től kezdve szólólemezeket is kiadott.

1986-ban aztán megalapította a GTR nevű zenekarát Steve Howe segítségével, aki a Yes és az Asia tagjaként vált híressé. Még az alapítás évében kiadták első (egyetlen) lemezüket, amely a Billboard 200-as toplistájának 11. helyét érte el. Az album leghíresebb száma, a When the Heart Rules the Mind pedig bekerült a Top20-ba. 1987-ben aztán az együttes felbomlott Hackett kilépésével.

A GTR elhagyása után folytatta a szólókarrierjét, s így több lemezt is kiadott. Az ekkori zenei stílusát a világzene, valamint a klasszikus muzsika jellemezte. Gitárjátéka olyan zenészeket inspirált, mint Alex Lifeson vagy éppen Brian May.

Steve Hackett gitáros a rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, a Genesis meghatározó tagja. Fotó: Djabe

Djabe

EMeRTon- és Arany Zsiráf-díjas magyar dzsesszt, világzenét, fúziós dzsesszt, progresszív rockot, illetve ezek speciális ötvözetét, egyfajta crossover zenét játszó zenekar. Zenéjüket a hangszeres komplexitás és a szerteágazó világzenei stílusok ötvözése jellemzi, amelyet a magyar népzenei motívumok tesznek egyedivé. A Djabe sokszínű hangzásvilággal rendelkezik. A műveikben mind a koncerteken, mind a stúdióban – az állandó felállás mellett – a hazai és a külföldi színtérről több közreműködő művész is szerephez jut. A pályafutásuk során rengeteg hazai és külföldi koncertet adtak, több mint negyven országban léptek fel.

A djabe szó a ghánai akan vagy más néven ashanti nyelven szabadságot jelent. Az együttes nevét Sipos András alapító tag adta, aki jó néhány afrikai hangszeren játszott és több ízben járt a fekete kontinensen népzenét gyűjteni.

A győri születésű Barabás Tamás basszusgitáros és Koós-Hutás Áron trombitás. Fotó: Vig Norbert

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)