A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál fellépői közé tartozik Berecz András ének- és mesemondó is, aki az Evezők csillaga című műsorában népi egyházi énekeket, archaikus népi imádságokat, zsoltárokat énekel. Műsora a Megváltás útját követi a betlehemi jászoltól, a kereszthalálon át a Feltámadásig. Énekeit rövid, talányos, vidám mesékkel tarkítja. Kedves kutatási területe a szentség és a humor érintkezési területe: hol nem oltják ki egymást, végső soron – milyen is a köztünk lakó Teremtő mosolya? Berecz András magáról így nyilatkozik:

„Az első dalokat az édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfafa és nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben... dalokat, meséket, tréfákat gyűjtögetek. Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után − amelyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam − hajszolt embertársaim örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem. Az óvodásoktól a nyugdíjasokig, a nevelőintézettől a parókiáig mindenféle rendű és rangú ember »használ« − hazám az elszakadt részekkel, és a diaszpóra is. Kedves dalaim és meséim a honát kereső és a nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Tanítottam magyar népzenét Kalotaszentkirályon, Jobbágytelkén, Sopronban, a torontói York egyetemen, kanadai−amerikai nyári zenei táborokban, Hollandiában magánkurzusokon. Mesét mondtam tolmácsok segítségével kanadai, észt, francia, holland, olasz, egyiptomi közönségnek is. Műfordítással is foglalkozom. Csuvas és román népköltészetet ültettem át magyar nyelvre. 2016-tól színházi előadásban, a Vidnyánszky Attila rendezte Csíksomlyói passióban is részt veszek. Az ebben szereplő dalok-mesék a magam feldolgozásai, szerzeményei. Szintén 2014-től rendszeresen tartok előadást a Nemzeti Színházban.”

A műsort gregorián énekek teszik teljessé a Graduale Triplexből és Graduale Novumból a Schola Gregoriana Bratislavensis tolmácsolásában. A Schola Gregoriana Bratislavensis (Pozsonyi Gregorián Szkóla) 2002-ben alakult. A Schola tevékenysége és céljai a gregorián énekek értelmezésére összpontosítanak, amelyek a 9−11. századból származnak. Emellett helyi, szlovák eredetű gregorián énekeket is előad a 13. századtól a 15. századig. A Schola művészeti vezetője és alapítója, dr. Milan Kolena, aki a pozsonyi Zene- és Színművészeti Főiskola kórusvezetői szakán végzett. Kolena a pozsonyi Zene- és Színművészeti Főiskolán tanít kórusvezetést, valamint gregorián éneket.

A fellépéseik május 20-án Sopronban az evangélikus templomban, május 21-én pedig Győrben evangélikus öregtemplomban kerülnek megrendezésre. További információkért látogasson el a www.filharmonia.hu weboldalra!