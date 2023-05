A Dana Hungary Kft. − amely tavaly elnyerte a legjobb munkaadókat elismerő Top Employer címet immáron sorozatban negyedik alkalommal − vonzó jövőképet kínál a dolgozóinak. Ennek egyik kiemelkedő példája Nagy Mihály, aki tavaly óta regionális vezetői pozícióban dolgozik, bizonyítva, hogy egy győri gyárból akár a nemzetközi vezetői szintekre is el lehet jutni.

A HR-szakember 2015-ben két gyáregység személyügyi vezetőjeként kezdte a Danánál, majd másfél évvel később magyarországi HR-igazgatói pozícióba került, tavaly pedig az európai és afrikai régió HR-vezetője lett a Dana autóipari ágazatában, ahol nyolc országban a vállalatcsoport 14 gyára tartozik hozzá.

„Nem ilyen ambíciókkal érkeztem annak idején a Danához, de nagyon inspirált az üzleti környezet. Motivált, hogy a vezetés nyitott volt az ötleteimre, így ki tudtam bontakoztatni az elképzeléseimet” – mondja a szakember, aki teljesen új alapokra helyezte a magyarországi Dana HR-gyakorlatot.

„Újraszerveztük és szolgáltatási alapokra helyeztük a HR teljes működését. Korábban mind a négy győri Dana-gyárnak megvolt a saját személyügyi csapata, ehelyett ma már egy Danaként, egy munkáltatóként gondolkodunk és működünk. Bizonyos dolgokat standardizáltunk, mindenhonnan átvettük a legjobb ötleteket, ennek eredményeként hatékonyabbak lettek a HR-folyamatok. Ez a központosított működési modell egyedülálló az európai Danánál, és mára bebizonyosodott, hogy jól működik. Ezért az átültethető gyakorlatokat szeretnénk a régióban máshol is bevezetni, természetesen a helyi viszonyokra adaptálva” – magyarázza Nagy Mihály, aki reméli, hogy a szakmai útja a kollégáinak is motivációt jelent. A Danánál egyébként számos példa van a nemzetközi karrierre más szakterületeken is, a többi között mérnöki, gyártási vagy akár beszerzési területen.

Amikor arról kérdezzük, mennyire általános az iparágban, hogy magyar szakember kerül ilyen magas pozícióba, elárulja: egyre több példa van rá, de azért a hasonló nemzetközi pozíciókat jellemzően nyugat-európai szakemberek szokták betölteni…

„Ennek ellenére soha nem éreztem, hogy magyarként duplán kellene bizonyítanom. A nemzetiségem miatt legalábbis nem, mert vezetőként ugyanakkor úgy gondolom, eleve az az elvárás, hogy az ember folyamatosan és egyre többet tudjon elérni” − teszi hozzá.

Nagy Mihály, a Dana magyarországi HR-igazgatója.

Forrás: Dana Hungary

Nehéz helyzetben bizonyított

Nagy Mihály többszörösen bizonyított az elmúlt több mint nyolc évben, pedig a régióban a munkaerőhiánnyal küzdő magyar piacon a legnagyobb a verseny a munkavállalók megszerzéséért és megtartásáért. Pályája eddigi legnagyobb kihívásának mégis a Covid-járvány kezelését tartja, cégvezetési és emberi szempontból is.

„Ez kettős feladat volt; egyrészt ki kellett találni, hogyan tudjuk egészségügyi szempontból támogatni és megvédeni a dolgozóinkat, majd gazdasági oldalról azt, hogyan őrizhetjük meg a stabilitást és a munkahelyeket. Ezt a feladatot olyannyira sikerült megugranunk, hogy a járvány előtti szinthez képest 70 százalékkal nőtt az árbevételünk, a létszámunkat pedig csaknem megdupláztuk: már közel 1300-an dolgoznak nálunk.”

Egy nemzetközi vezetői pozíció azonban nem csupán szakmai ugrást jelent, különösen akkor, ha kétgyermekes családapa az ember.

„Emberileg a legnagyobb kihívás a munka és a magánélet egyensúlyának megtalálása, hiszen ez a pozíció sok utazással jár, gyakran meg kell látogatnom egy-egy külföldi Dana-gyárat. Nehéz megfelelni annak, hogy a munkámat is sikeresen végezzem, és a család is »érezze otthon az apát«. Úgy tűnik, ez működik, de azért voltak és vannak nehéz helyzetek” – meséli Nagy Mihály.

Tanulnunk kell egymástól

S hogy mi kell ahhoz, hogy nemzetközi szinten is elismert szakemberré váljon valaki? Nagy Mihály szerint elengedhetetlen a nyitottság és a nyelvtudás.

„A jelenlegi munkámat például egyharmad-egyharmad részben végzem angolul, németül, illetve magyarul, és a három nyelv között gyakran a megbeszélések közben is váltani kell, ami különösen az elején komoly kihívást jelentett” − mondja.

„Kell egy olyan elfogadó szemlélet is, amely segít megismerni más gyakorlatokat, és elfogadni, hogy azok − még ha különböznek is a mi elképzeléseinktől − szintén működőképesek lehetnek. Nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy tanuljunk egymástól: nekünk, magyaroknak például a munkavállalóknak nyújtott szociális támogatások és az általános, munkavállalókról való gondoskodás terén van mit tanulnunk” – véli Nagy Mihály. „Fontos tudni azt is, hogy vezetőként az élet folyamatos tanulás, különösen egy ilyen gyorsan változó szakterületen, ahol azonnal le kell követni a gazdasági környezet változásait. Én éppen ezért szeretem a HR-t: soha nem válik unalmassá, és folyamatos megújulást követel.”(x)