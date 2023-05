Győr-Moson-Sopron vármegye székhelyeként Győr az ország északnyugati szegletének egyik legjelentősebb városa, de országos szinten is szép eredményekkel büszkélkedhet. A városnak volt ideje akklimatizálódni a hazai viszonyokhoz, hiszen a település már a római korban is lakott volt, de az első hazai emlékei is I. István uralkodásáig nyúlnak vissza. A város büszke is a hagyományaira, így igyekszik folyamatosan ápolni épített és kulturális örökségét.

Győr a fekvése szempontjából is egészen kiváltságos, erre utal a „Folyók városa” cím is. A megyeszékhely a Mosoni-Duna mellett, a Rába és Rábca folyók torkolatánál épült ki. A nagyobb vizek közelsége egyébként nagyban segítette a város fejlődését és gazdaságának megerősödését is. Emellett mindenképpen kiemelendő a szomszédos országok, Ausztria és Szlovákia közelsége. A kettős határ elérhetősége okán a munkaerőpiaci lehetőségek is jóval gazdagabbak.

Egy állás Győr környékén ennek megfelelően akár külföldi karriert is jelenthet, de álláspiaci szempontból maga a város sem panaszkodhat. A dinamikus gazdasági fejlődés, a hagyományőrzéssel kombinált jövőbe tekintés a várost olyan hellyé teszi, ahol jó élni és dolgozni. Így tehát egy állás Győr városában sokak számára vonzó lehetőség lehet, nem is kizárólag csak a helyi lakosoknak. A lehetőségek pedig kellőképpen sokszínűek, széles rétegek számára megfelelőek.

Dinamikus fejlődés az álláspiacon

Bár Győr a történelem során megélt néhány mélypontot, a 2000-es évektől egyértelmű virágzás indult meg a városban, gazdasági szempontból is. A Bécs-Budapest-Pozsony gazdasági háromszög fókuszába ugyanis a város is beleesik, így a dinamikus fejlődés napjainkban is a környék sajátja. A város övező infrastruktúra is kedvez a gazdaságnak, hiszen közúton és vízen is egyszerűen megközelíthető. Nem is véletlen, hogy multinacionális óriáscégek, mint pl. az AUDI vagy korábban a Philips is itt létesített központot.

Az ilyen méretű és tekintélyű cégek hatalmas munkaerő felvételére alkalmasak, ennek megfelelően pedig valóban elmondható, hogy rengeteg állás Győr ipari, gazdasági szereplőihez kötődik. A gazdasági virágzás egyik fontos mérőszáma a munkanélküliségi ráta. A város közel 85.000 munkaképes lakosára jutó kb. 1.000 munkanélküli egészen kiemelkedő mutató. A városban egy ipari park működik, ám ez számos nagyobb cégnek ad otthont. Sok állás Győr e vállalatainál kerül betöltésre.

Az ipar és gazdaság mellett a város kulturális élete, turizmusa is jelentős munkáltatóknak számítanak. Győr épített öröksége és virágzó városi mivolta sok turistát vonz. A felújított barokk belváros csodás környezetet nyújt a kirándulásokra. A város hazánk műemlékek szempontjából a harmadik leggazdagabb város, így bőven akad látnivaló. E szektorok pedig szintén komoly munkaerő felvételére képes, így számos állás Győr e területen működő intézményeihez kötődik.

Oktatás és határhelyzet

Győrre általában nem szokás hagyományos egyetemi vagy diákvárosként hivatkozni, holott az itt működő intézményekben közel 50.000 gyerek, fiatal és felnőtt tanul. A diákéveiket itt töltők közül sokan a környező településekről érkeznek, ezzel is erősítve Győr központ szerepét. Tekintve, hogy ennyi tanuló beiskolázásához számos intézmény és munkaerő szükséges, az oktatási szektor helyi szinten is jelentő munkáltatói szegmensnek számít.

A város oktatási intézményei mintegy 5.000 embernek adnak munkát. Ez is jól mutatja, hogy rengeteg állás Győr általános és középiskoláihoz, illetve egyetemeihez kötődik. Az álláspiac sokszínűségét ez is csak tovább erősíti, még vonzóbbá téve a várost a lakosság számára. Emellett persze ugyanúgy említhető még a határ közelsége, hiszen az álláslehetőségek szempontjából ez az elhelyezkedés kedvező lehetőségeket kínál.

A külföldi munka sokszor jelentősen magasabb fizetésekkel jár, ha pedig még az ingázás is megoldható, egy igazán vonzó opcióról beszélhetünk. A külföldi országok közelségének okán a munkaerőpiacon elérhető több állás Győr környékén, vagy akár a határon túl érhető el, de ezek legalább annyira vonzó lehetőségek, mint a hazai opciók. Győr tehát sok szempontból kiemelkedik az ország városai közül, de előnyös tulajdonságai és gazdasági erőssége okán a munkaerőpiac aspektusából is egészen megsüvegelendő teljesítményt nyújt.